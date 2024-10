Bắt ‘nóng’ đối tượng cướp tài sản ngay trong đêm

Tên cướp có súng và kế 've sầu thoát xác' (P. cuối): Âm mưu hoàn hảo GĐXH - Nghi phạm của vụ cướp ngân hàng tại Bến Cát đã được xác định, tuy nhiên còn nhiều điều trong lộ trình của đối tượng vẫn chưa được làm rõ. Các điều tra viên vẫn tích cực thu thập chứng cứ, cuối cùng họ cũng tìm được ra "kẽ hở" của tên cướp "tinh vi" này. Rõ ràng, hắn đã chuẩn bị một kịch bản rất hoàn hảo.

Khoảng 15 giờ ngày 30/9/2024, Công an thị xã La Gi nhận được tin báo của ông Đ.C.T (SN 1967) về việc bị đối tượng lạ cướp tài sản tại một con hẻm thuộc khu phố 3 (phường Tân Thiện). Theo trình báo, đối tượng đã chặn xe và dùng một cây tuýp inox đe dọa chiếm đoạt tài sản của ông T gồm 1 xe mô tô biển số: 72E1-013.1x và 02 điện thoại di động, bên trong cốp xe có 1 giỏ xách và 700.000 đồng.

Nghi phạm gây ra vụ cướp (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận).

Công an thị xã La Gi đã nhanh chóng huy động lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, Công an thị xã La Gi đã xác định được đối tượng nghi vấn là L.V.H và xác định hắn đang lẩn trốn tại khu phố 6 (phường Tân An, thị xã La Gi).

Công an thị xã La Gi đã lên kế hoạch, tiến hành bao vây, truy bắt thành công đối tượng H ngay trong đêm 30/9. Hiện Công an TX La Gi đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.