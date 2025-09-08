Bẫy nguy hiểm cho sức khỏe nam giới khi 'yêu'
GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp “chuyện ấy” thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
PGS.TS Nguyễn Lân Việt – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam – từng chia sẻ trên một trang báo cho biết, rượu bia làm giãn mạch, khiến nhịp tim tăng nhanh, huyết áp biến động thất thường. Khi kết hợp với hoạt động tình dục – vốn đã làm tim, phổi và hệ tuần hoàn làm việc hết công suất – nguy cơ rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim, thậm chí đột quỵ hoặc tử vong càng cao. “Đặc biệt với những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao hay rối loạn mỡ máu, quan hệ tình dục sau khi uống nhiều rượu là cực kỳ nguy hiểm”, ông nhấn mạnh.
Nghiên cứu đăng trên American Journal of Cardiology (2020) cũng chỉ ra rằng, cơn đột tử do tim mạch có thể xảy ra trong vòng một giờ sau khi kết hợp tiêu thụ rượu quá mức và quan hệ tình dục cường độ cao.
Rượu thường tạo cảm giác “tăng ham muốn” tạm thời do ức chế vùng kiểm soát hành vi trong não, khiến nhiều người lầm tưởng mình sung sức hơn. Thực tế, ethanol trong rượu lại làm suy giảm khả năng cương dương, giảm chất lượng tinh trùng, và về lâu dài có thể gây rối loạn chức năng tình dục.
TS. Pepper Schwartz, chuyên gia tình dục học tại Đại học Washington (Mỹ), cảnh báo: “Rượu có thể khiến đàn ông nghĩ rằng họ kiểm soát tốt hơn trên giường, nhưng thực chất nó làm giảm hiệu suất và tăng nguy cơ sức khỏe. Đây là cái bẫy ngọt ngào mà nhiều người không nhận ra cho đến khi quá muộn”.
Để bảo vệ sức khỏe và duy trì đời sống tình dục lành mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên hạn chế tối đa việc uống rượu bia, cà phê hay các loại đồ uống chứa cồn trước khi quan hệ. Thay vào đó, hãy giữ cho cơ thể ở trạng thái tỉnh táo, khỏe mạnh, nhờ vậy “cuộc yêu” mới trọn vẹn cả về cảm xúc lẫn an toàn.
Có thể nói, sự kết hợp giữa rượu và tình dục là một lựa chọn đầy rủi ro. Một chút thay đổi trong thói quen – uống ít đi, lắng nghe cơ thể nhiều hơn – sẽ giúp các quý ông bảo vệ trái tim của mình và giữ cho đời sống chăn gối bền vững lâu dài.
