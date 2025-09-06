Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyến
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp “làm sạch” cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành “con dao hai lưỡi”, đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
Tiến sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Cấu trúc đường tiết niệu ở nam giới khá dài và cong, lại thông với tuyến tiền liệt. Sau khi quan hệ, dương vật vẫn còn sung huyết và cương cứng, đường tiết niệu cùng tuyến tiền liệt trong trạng thái co thắt. Nếu tiểu ngay, dòng nước tiểu có áp lực cao sẽ dễ đẩy ngược vi khuẩn và chất cặn bã vào tuyến tiền liệt, tạo điều kiện cho viêm nhiễm phát triển".
Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Urology cũng khẳng định: nam giới có thói quen đi tiểu quá sớm sau khi giao hợp có nguy cơ viêm tuyến tiền liệt cao hơn 1,5 lần so với những người đợi ít nhất 20–30 phút. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn làm suy giảm ham muốn tình dục.
Trong khi đó, các bác sĩ phụ khoa cho rằng nữ giới lại được khuyến khích đi tiểu 5–10 phút sau khi “yêu”. Bởi lẽ, đường niệu đạo của nữ ngắn và thẳng, dễ bị vi khuẩn xâm nhập từ âm đạo. Tiểu tiện lúc này giống như một cơ chế “rửa trôi tự nhiên”, giúp loại bỏ vi khuẩn và chất dịch dư thừa, nhờ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu và âm đạo.
Bác sĩ sản phụ khoa Trần Vân Anh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) nhấn mạnh: “Đây là một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt đối với phụ nữ hay bị viêm đường tiết niệu tái phát. Tuy nhiên, không nên vội vàng mà hãy chờ vài phút để cơ thể trở lại trạng thái ổn định”.
Lời khuyên từ chuyên gia
Nam giới: Nên đợi ít nhất 20–30 phút sau khi quan hệ rồi mới đi tiểu, để dương vật và tuyến tiền liệt có thời gian giãn nở và lưu thông bình thường. Nếu cần, có thể vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài bằng nước ấm.
Nữ giới: Có thể tiểu sau 5–10 phút để phòng viêm nhiễm, nhưng không nên lạm dụng dung dịch vệ sinh có tính tẩy rửa mạnh vì dễ gây mất cân bằng môi trường âm đạo.
Cả hai: Uống đủ nước, duy trì thói quen vệ sinh vùng kín đúng cách, khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường.
