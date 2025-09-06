Mới nhất
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyến

Thứ bảy, 20:07 06/09/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp “làm sạch” cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành “con dao hai lưỡi”, đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.

Tiến sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “Cấu trúc đường tiết niệu ở nam giới khá dài và cong, lại thông với tuyến tiền liệt. Sau khi quan hệ, dương vật vẫn còn sung huyết và cương cứng, đường tiết niệu cùng tuyến tiền liệt trong trạng thái co thắt. Nếu tiểu ngay, dòng nước tiểu có áp lực cao sẽ dễ đẩy ngược vi khuẩn và chất cặn bã vào tuyến tiền liệt, tạo điều kiện cho viêm nhiễm phát triển".

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Urology cũng khẳng định: nam giới có thói quen đi tiểu quá sớm sau khi giao hợp có nguy cơ viêm tuyến tiền liệt cao hơn 1,5 lần so với những người đợi ít nhất 20–30 phút. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn làm suy giảm ham muốn tình dục.

Đi tiểu ngay sau khi ' yêu ' có hại cho sức khỏe tiền liệt tuyến không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, các bác sĩ phụ khoa cho rằng nữ giới lại được khuyến khích đi tiểu 5–10 phút sau khi “yêu”. Bởi lẽ, đường niệu đạo của nữ ngắn và thẳng, dễ bị vi khuẩn xâm nhập từ âm đạo. Tiểu tiện lúc này giống như một cơ chế “rửa trôi tự nhiên”, giúp loại bỏ vi khuẩn và chất dịch dư thừa, nhờ đó giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu và âm đạo.

Bác sĩ sản phụ khoa Trần Vân Anh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) nhấn mạnh: “Đây là một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt đối với phụ nữ hay bị viêm đường tiết niệu tái phát. Tuy nhiên, không nên vội vàng mà hãy chờ vài phút để cơ thể trở lại trạng thái ổn định”.

Lời khuyên từ chuyên gia

Nam giới: Nên đợi ít nhất 20–30 phút sau khi quan hệ rồi mới đi tiểu, để dương vật và tuyến tiền liệt có thời gian giãn nở và lưu thông bình thường. Nếu cần, có thể vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài bằng nước ấm.

Nữ giới: Có thể tiểu sau 5–10 phút để phòng viêm nhiễm, nhưng không nên lạm dụng dung dịch vệ sinh có tính tẩy rửa mạnh vì dễ gây mất cân bằng môi trường âm đạo.

Cả hai: Uống đủ nước, duy trì thói quen vệ sinh vùng kín đúng cách, khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường.

Đi tiểu ngay sau khi ' yêu ' có hại cho sức khỏe tiền liệt tuyến không? - Ảnh 2.Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'

GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

Phòng the - 1 ngày trước

Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục?

Phòng the - 2 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

Phòng the - 3 ngày trước

Trong chuyện “chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện ‘yếu’. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.

5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn

5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn

Phòng the - 3 ngày trước

Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.

Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?

Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?

Phòng the - 4 ngày trước

Kẽm là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vậy kẽm có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tình dục?

Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới

Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới

Phòng the - 5 ngày trước

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?

Phòng the - 6 ngày trước

Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.

6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

6 lý do chạy bộ giúp tăng ham muốn

Phòng the - 1 tuần trước

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ham muốn tình dục như tuổi tác, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng thể. Thói quen tập luyện như chạy bộ cũng có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục.

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Phòng the - 1 tuần trước

Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Phòng the - 1 tuần trước

Nhiều nam giới vẫn xem thường tình trạng bao quy đầu dài hoặc hẹp, thậm chí tự ý tìm cách xử lý tại nhà mà không lường trước nguy cơ.

Xem nhiều

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Quan hệ tình dục bằng miệng và nguy cơ ung thư vòm họng

Phòng the

SKĐS - Hành vi quan hệ tình dục bằng miệng ẩn chứa mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng. Virus HPV là một trong số nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng.

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

4 lý do khiến tình dục nhàm chán dần với nhiều cặp vợ chồng

Phòng the
Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Phòng the
Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Phòng the
Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Phòng the

