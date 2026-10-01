Bé 19 tháng ngưng thở vì ngộ độc thuốc nhỏ mũi: Cảnh báo cha mẹ khi dùng thuốc nhỏ mũi cho con

Bé 19 tháng ngộ độc Naphazolin sau khi gia đình tưởng là nước muối sinh lý

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ nhỏ bị ngộ độc Naphazolin. Trường hợp mới nhất là bé gái 19 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng lừ đừ, tay chân lạnh, vã mồ hôi, nhịp tim chậm, sau đó xuất hiện cơn ngưng thở kéo dài và phải hỗ trợ thở máy.

Trước đó khoảng 5 ngày, bé bị sốt, ho, sổ mũi và được gia đình đưa đi khám, sử dụng thuốc theo đơn. Sau 3 ngày, tình trạng sốt đã hết nhưng trẻ vẫn còn sổ mũi, nghẹt mũi. Gia đình tự mua thuốc nhỏ mũi về sử dụng cho bé.

Do hình thức bao bì của thuốc Naphazolin 0,05% khá giống chai nước muối sinh lý NaCl 0,9% mà gia đình thường dùng, mẹ bé không để ý kỹ nhãn thuốc và đã sử dụng 3 chai thuốc để rửa mũi cho trẻ.

Khoảng 30 phút sau, bé bắt đầu lừ đừ, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Ảnh minh họa.

Vì sao Naphazolin có thể gây ngộ độc nặng ở trẻ nhỏ?

Naphazolin là thuốc có tác dụng co mạch, thường được sử dụng tại chỗ để làm giảm tình trạng nghẹt mũi. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ, thuốc có thể gây tác dụng toàn thân và dẫn đến những biểu hiện nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá liều.

Ngộ độc Naphazolin có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và tim mạch, gây lừ đừ, buồn ngủ, nhịp tim chậm, hạ thân nhiệt, rối loạn hô hấp, thậm chí ngưng thở.

Ở trẻ nhỏ, việc tự ý sử dụng thuốc nhỏ mũi có chứa chất co mạch vì vậy tiềm ẩn nguy cơ đáng lưu ý. Đặc biệt, khi bao bì của các loại thuốc có hình thức tương tự nhau, việc không đọc kỹ tên thuốc và thành phần trước khi sử dụng có thể dẫn đến nhầm lẫn nguy hiểm.

Bé ngưng thở, phải thở máy suốt 12 giờ

Sau khi nhập viện, bé được chẩn đoán ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin và nhanh chóng được xử trí tích cực. Trẻ phải hỗ trợ thở máy, truyền dịch và được theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn.

Sau khoảng 12 giờ điều trị, tình trạng của bé dần cải thiện. Trẻ tỉnh lại, nhịp tim và nhịp thở ổn định hơn, sau đó được cai máy thở và trở về nhà.

Các bác sĩ lưu ý, những biểu hiện bất thường sau khi trẻ sử dụng thuốc nhỏ mũi cần được phát hiện sớm. Trẻ lừ đừ, buồn ngủ bất thường hoặc hôn mê; da tái hoặc tím, tay chân lạnh, nhịp tim chậm; thở chậm, thở không đều hoặc ngưng thở; thân nhiệt hạ đều là những dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.

Cha mẹ cần đọc kỹ nhãn trước khi nhỏ thuốc cho trẻ

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc Naphazolin, phụ huynh không nên tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mũi có chứa chất co mạch cho trẻ nhỏ nếu chưa có chỉ định và hướng dẫn phù hợp của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc ở trẻ từ 6-12 tuổi cũng cần tuân thủ đúng chỉ định, liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ hoặc thông tin trên nhãn của từng sản phẩm.

Với trẻ nhỏ, dung dịch NaCl 0,9% thường được sử dụng để vệ sinh mũi. Tuy nhiên, phụ huynh cần kiểm tra kỹ tên sản phẩm, thành phần và hướng dẫn sử dụng trước mỗi lần dùng, không nên chỉ nhận biết thuốc qua màu sắc hoặc hình dạng chai.

Đặc biệt, khi mua thuốc cho trẻ, cha mẹ cần chủ động kiểm tra tên thuốc ngay tại nhà thuốc và đọc lại nhãn trước khi sử dụng. Nếu sau khi dùng thuốc trẻ xuất hiện tình trạng lừ đừ, tay chân lạnh, nhịp tim bất thường hoặc thở chậm, ngưng thở, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.