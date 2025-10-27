Mới nhất
Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Thứ hai, 21:02 27/10/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Ngày 27/10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết các y bác sĩ tại Khoa Nhi đã cấp cứu thành công một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 4/10, bệnh nhi Y.M (5 ngày tuổi, trú tại xã Thượng Trạch) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trẻ bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng.

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm - Ảnh 1.

Sau 23 ngày điều trị tích cực, cháu Y.M đã hồi phục và được xuất viện. Ảnh: BVCC

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ cho biết, gia đình cháu là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết, điều kiện gia đình rất khó khăn, cháu được mẹ sinh thường tại nhà và không có sự hỗ trợ y tế.

Sau khi phát hiện trẻ bị khó thở, sốt cao, chướng bụng, gia đình đã đưa trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và được các ý bác sĩ xác định trẻ bị nhiễm khuẩn do thủng dạ dày vì ăn cơm.

Bệnh nhi sau đó được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 23 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu Y.M đã hồi phục và được xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo: Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, mọi loại thức ăn rắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến các biến chứng như thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Trường hợp của bé Y Mun là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt ở các vùng sâu vùng xa, nơi kiến thức y tế còn hạn chế. Việc tự sinh con tại nhà, chăm sóc trẻ bằng các kinh nghiệm truyền miệng thiếu căn cứ khoa học đang khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm.


M.H (th)
