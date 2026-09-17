Bé 1 tháng tuổi nhập viện cấp cứu sau khi người lớn nhỏ nhầm axit vào miệng

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Ngày 17/9, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai nạn hy hữu nhưng cực kỳ nghiêm trọng: người lớn nhỏ nhầm axit (tricloaxetic 80%) vào miệng trẻ 1 tháng tuổi.

Gia đình bệnh nhi cho biết, do hóa chất được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường nên khi chăm sóc trẻ, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt axit vào miệng.

Sau khi nhỏ được vài phút, trẻ bị sùi bọt mép, quấy khóc nhiều, không nôn. Gia đình lập tức đưa trẻ vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy toàn bộ khoang miệng và má trái của bệnh nhi bị bỏng, kèm theo xuất tiết nhiều đờm dãi. Ít phút sau trẻ bị kích thích nhiều, tím môi, SpO2 giảm kèm theo tiếng thở rít nhanh qua thanh quản, phổi giảm thông khí.

Xác định đây là tình trạng bỏng đường hô hấp và tiêu hóa do axit cực nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhi về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị. Tại đây, trẻ được điều trị tích cực: an thần, thở máy, kháng sinh, giảm viêm.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã tạm thời ổn định: cai được máy thở, vùng tổn thương bỏng da vùng má kèm giả mạc khoang miệng cải thiện tốt. Trẻ đã có thể tự bú mẹ.

Mặc dù hiện tại các bác sĩ chưa ghi nhận di chứng nhưng bệnh nhân vẫn có nguy cơ sẹo hẹp đường tiêu hóa, sẹo hẹp đường thở nên vẫn cần theo dõi sát trong 1-2 tuần tới.

Làm gì khi không may uống nhầm hóa chất?