Đau bụng dữ dội, người đàn ông 42 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ung thư ngay trên bàn mổ

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GĐXH - Trong lúc phẫu thuật cấp c ứu cho người bệnh viêm phúc mạc do thủng ổ loét dạ dày, bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ung thư dạ dày nên đã thực hiện sinh thiết ngay trên bàn mổ.

Viêm phúc mạc toàn thể do thủng dạ dày

Theo BS.CKII Phạm Bá Tuân, phụ trách khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng co cứng kèm nhiễm trùng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương thăm khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xác định người bệnh bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng - một biến chứng ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Trong quá trình nội soi thăm dò, các phẫu thuật viên phát hiện ổ bụng có nhiều dịch tiêu hóa. Đáng chú ý, lỗ thủng kích thước gần 2,5 cm nằm ở bờ cong nhỏ dạ dày, vị trí thường gặp của các ổ loét dạ dày phức tạp.

Tuy nhiên, điều khiến ê-kíp đặc biệt lưu ý là bờ ổ loét cứng, nham nhở, có hình ảnh tổn thương rất nghi ngờ ung thư dạ dày.

Đau bụng dữ dội, người đàn ông 42 tuổi thủng dạ dày, bác sĩ phát hiện tổn thương nghi ung thư ngay trên bàn mổ - Ảnh 1.

Sinh thiết tức thì ngay trên bàn mổ

Do tổn thương phức tạp và kích thước lỗ thủng lớn, các bác sĩ nhận định việc khâu kín bằng phương pháp nội soi sẽ không bảo đảm an toàn và tiềm ẩn nguy cơ rò miệng khâu sau mổ.

Sau khi hội chẩn ngay tại phòng phẫu thuật, ê-kíp quyết định chuyển sang mổ mở để xử trí triệt để, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng hậu phẫu.

Một trong những điểm nổi bật của ca bệnh là việc áp dụng kỹ thuật giải phẫu bệnh cắt lạnh ngay trong phòng mổ. Các bác sĩ đã tiến hành sinh thiết hai vị trí tại rìa ổ loét nhằm xác định nhanh bản chất tổn thương.

Kết quả giải phẫu bệnh tức thì không phát hiện tế bào ung thư. Thông tin này giúp ê-kíp có cơ sở lựa chọn phương án điều trị phù hợp, tránh cho người bệnh phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt dạ dày không cần thiết khi chưa có bằng chứng ác tính.

Sau đó, người bệnh được khâu kín lỗ thủng kết hợp phủ mạc nối lớn, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu, kiểm soát hiệu quả nguồn nhiễm khuẩn trong ổ bụng.

Theo BS.CKII Phạm Bá Tuân, đối với những trường hợp thủng ổ loét dạ dày có hình ảnh nghi ngờ ung thư, việc đánh giá chính xác bản chất tổn thương ngay trong quá trình phẫu thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Kỹ thuật giải phẫu bệnh cắt lạnh giúp phẫu thuật viên có cơ sở lựa chọn phương án điều trị phù hợp ngay tại thời điểm mổ, vừa bảo đảm xử trí triệt để tổn thương, vừa tránh những can thiệp quá mức khi chưa có bằng chứng ác tính. Đây là yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm sang chấn cho người bệnh", bác sĩ Tuân cho biết.

Người mắc đái tháo đường có nguy cơ biến chứng cao hơn

Theo các bác sĩ, người mắc đái tháo đường khi gặp các bệnh lý ngoại khoa cấp cứu thường đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, vết thương lâu lành hơn và thời gian hồi phục sau phẫu thuật kéo dài hơn so với người bình thường.

Do đó, việc phát hiện sớm bệnh, kiểm soát tốt đường huyết và can thiệp phẫu thuật đúng thời điểm đóng vai trò quyết định đối với kết quả điều trị.

Hiện người bệnh đang được tiếp tục hồi sức sau mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn, ổn định đường huyết và theo dõi sát quá trình phục hồi chức năng tiêu hóa. Tình trạng sức khỏe ổn định, diễn biến sau phẫu thuật thuận lợi.

Đau bụng, khi nào cần đi khám?

Các bác sĩ khuyến cáo, loét dạ dày - tá tràng là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, hẹp môn vị hoặc thủng ổ loét dẫn đến viêm phúc mạc - tình trạng cấp cứu ngoại khoa có nguy cơ tử vong cao.

Đặc biệt, ở người mắc đái tháo đường, nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng thường cao hơn, đồng thời thời gian hồi phục cũng kéo dài hơn.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột dữ dội, bụng co cứng, sốt, nôn nhiều, bí trung hoặc bí đại tiện, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống người bệnh.

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