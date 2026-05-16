Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng
GĐXH - Liên quan vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM), Hiệu trưởng đã xin từ chức; Lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.
Lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng
Nghị định 90/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm quy định phòng, chống tác hại của rượu, bia có thể bị phạt tiền.
Tại Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP nêu rõ vi phạm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia:
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
- Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức;
- Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức;
- Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;
- Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành.
Theo quy định nêu trên, từ ngày 15/5/2026, người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm một trong những điểm ở Khoản 1 Điều 34 Nghị định này có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng.
Tăng mạnh mức phạt với lỗi vượt rào đường sắt
Từ 15/5, theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP, hành vi cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến sẽ bị nâng mức phạt. Cụ thể:
Tài xế ô tô bị xử phạt 18-20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi: Vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.
Đối với tài xế xe máy và các loại xe tương tự xe máy, bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng. Đồng thời tài xế bị tước bằng lái xe từ 1-3 tháng. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra mức phạt tiền 200.000 - 300.000 đồng sẽ áp dụng đối với người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đã đóng; vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường.
Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị tử hình
Theo TPO, phiên tòa xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng và nổ súng khiến một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh đã diễn ra.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên tử hình đối với Bùi Đình Khánh về tổng hợp các tội danh: giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Các bị cáo Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng lần lượt bị tuyên mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng tù treo đến 22 năm tù về các tội che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Hà Nội công bố danh sách 222 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách 222 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố. Các điểm thi được đặt tại các trường phổ thông có cơ sở vật chất tốt, đáp ứng các điều kiện an ninh, an toàn của kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày là ngày 11 và 12/6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào 14h ngày 10/6.
Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó Hà Nội có gần 130.000 thí sinh đăng ký.
Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Hiệu trưởng xin thôi chức
Trên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo (Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TPHCM) cho biết, UBND phường đang hoàn tất báo cáo gửi lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan về công tác nhân sự tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.
UBND phường Bến Cát đã nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đối với cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hiện phường đang thực hiện công tác nhân sự để bổ nhiệm hiệu trưởng mới của trường.
Trước đó, vụ việc 5 học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) bị cô giáo chủ nhiệm L.T.M phạt bằng hình thức cho tự chích kim tiêm vào tay vì vi phạm nội quy lớp học gây xôn xao dư luận.
Qua làm việc, giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có mang kim tiêm đến lớp và có hành vi mang tính "răn đe" song khẳng định rằng không cố ý gây thương tích cho học sinh.
Hội đồng kỷ luật nhà trường sau đó xác định cô M vi phạm quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo. Nhà trường đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và phân công giáo viên này làm nhiệm vụ khác.
