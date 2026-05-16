Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, xe buýt đang di chuyển theo hướng Quang Trung - Bà Triệu. Khi vừa đi qua nút giao Quang Trung - Lý Thường Kiệt, phần đuôi xe bất ngờ xuất hiện khói.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Hà Nội đang trong đợt nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời khoảng 34-35 độ C.

May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ảnh ghi nhận của phóng viên:

Tài xế P.T.K. (SN 1980) cho biết ngay sau khi phát hiện sự cố, anh đã nhanh chóng dừng xe và yêu cầu toàn bộ hành khách xuống xe để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa lan rất nhanh, thiêu rụi phương tiện chỉ trong thời gian ngắn.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa, đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực phố Lý Thường Kiệt, đoạn từ Quang Trung đến Bà Triệu.

Hà Nội chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Phát triển đô thị đa cực, xanh và thông minh GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và thành phố có chất lượng sống thuộc nhóm hàng đầu thế giới.