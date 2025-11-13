Bí ẩn 360 năm trong bức tranh "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" vừa được giải đáp!
Một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử hội họa được mở khóa.
Vẻ đẹp bí ẩn của "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" của danh họa Vermeer từ lâu đã trở thành đề tài thảo luận không ngừng trong giới nghệ thuật. Như nhiều kiệt tác khác, trong nó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật gây tò mò và được hậu thế dốc sức giải đáp. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất của bức họa này đơn giản là: Cô gái đeo hoa tai ngọc trai này là ai?
Sau 360 năm, một nhà sử học nghệ thuật được cho là đã giải quyết được một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử nghệ thuật này.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật Andrew Graham-Dixon đã đưa ra một giả thuyết mới mẻ trong bài viết trên Times of London, ngay trước thềm phát hành cuốn sách mới của mình mang tên "Vermeer: A Life Lost and Found". Ông tin rằng, cô gái trong tác phẩm nổi tiếng này chính là Magdalena, con gái 10 tuổi của Pieter Claeszoon van Ruijven và Maria de Knuijt - hai nhân vật quan trọng trong đời sống nghệ thuật của Vermeer tại Delft, Hà Lan.
Magdalena, với đôi mắt trầm tư và chiếc khăn turban lạ mắt, cùng với chiếc hoa tai ngọc trai to bản, giờ đây được cho là đã sống trong bối cảnh của một gia đình thuộc phái Remonstrants - một phái Kitô giáo cực đoan vào thời đó. Sự liên kết giữa gia đình van Ruijven và Vermeer không phải là điều mới mẻ; thực tế, nhà sử học đã chỉ ra rằng Vermeer hầu như chỉ vẽ tranh theo đơn đặt hàng của họ.
Câu chuyện này không chỉ làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn của lịch sử nghệ thuật mà còn mở ra một cánh cửa mới để hiểu về cuộc sống và công việc của Vermeer. Được biết, tác phẩm "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" đã được hoàn thành vào năm 1665 và trở thành một trong những tác phẩm biểu tượng nhất của Vermeer, thường được so sánh với những tác phẩm lớn khác như "Mona Lisa".
Thông qua việc khám phá danh tính của người mẫu, chúng ta có thể hình dung rõ nét hơn về mối quan hệ giữa Vermeer với những người bảo trợ cho ông. Graham-Dixon, với công trình nghiên cứu của mình, không chỉ mang đến một giải thích mới mẻ về một tác phẩm nghệ thuật, mà còn gợi mở những câu hỏi mới về lịch sử và văn hóa của thời kỳ đó.
Nguồn: NYPost
Dòng sông yên ả bỗng dậy sóng vì 'rắn khổng lồ', người dân bàn tán khiến phóng viên đến tận nơi xác minhChuyện đó đây - 23 giờ trước
Một đoạn clip quay cảnh "rắn khổng lồ" ẩn mình bên bờ sông Khek (Thái Lan) đang khiến dư luận nước này dậy sóng.
3 từ đi vào lịch sử được thốt ra trong khoảnh khắc phát hiện mộ cổ 3.300 năm chứa hơn 5.000 món kho báu vẫn nguyên vẹnChuyện đó đây - 1 ngày trước
Vào một ngày tháng 11 lạnh giá năm 1922, lịch sử khảo cổ học thế giới đã thay đổi mãi mãi.
Một thứ 40.000 năm tuổi vừa bị đánh thức dậyChuyện đó đây - 2 ngày trước
Chúng cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi "giường băng lạnh giá" của mình.
Người đàn ông sở hữu con trâu màu đen "khổng lồ", giá không dưới 65 tỷ đồngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Với vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, con trâu khổng lồ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc.
Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*Chuyện đó đây - 3 ngày trước
M87* có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần Mặt Trời, là "trái tim quái vật" của thiên hà M87 khổng lồ.
Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trườngChuyện đó đây - 4 ngày trước
Nghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.
Phát hiện 40 "lỗ thở" bất thường dưới đáy biển Nam Cực, chuyên gia nói: Trái Đất có thể lâm nguyChuyện đó đây - 4 ngày trước
Dưới lớp băng dày hàng nghìn năm, đáy biển Nam Cực bất ngờ xuất hiện hàng chục "lỗ thở" đáng sợ.
Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 nămChuyện đó đây - 6 ngày trước
Khi chưa đầy 10 con được phát hiện lần đầu, một cụ ông ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã mang chúng về nuôi chúng như vịt, nhưng phải 14 năm sau, ông mới biết đây là loài động vật quý hiếm.
Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹnChuyện đó đây - 6 ngày trước
Ngôi mộ Alan tại Alkhan-Kala, phía tây Grozny, Chechnya, chứa đồ trang sức, khí giới và hiện vật niên đại khoảng 2.500 năm.
Coi ChatGPT là bạn thân nhất: Chúng ta đã thực sự cô độc đến mức này sao?Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Ngày càng nhiều người tâm sự với ChatGPT mỗi ngày chứ không phải với người thân hay bạn thân.
Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đờiChuyện đó đây
Hài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.