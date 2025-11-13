Bí ẩn 360 năm trong bức tranh "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" vừa được giải đáp!

Vẻ đẹp bí ẩn của "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" của danh họa Vermeer từ lâu đã trở thành đề tài thảo luận không ngừng trong giới nghệ thuật. Như nhiều kiệt tác khác, trong nó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật gây tò mò và được hậu thế dốc sức giải đáp. Một trong những câu hỏi quan trọng nhất của bức họa này đơn giản là: Cô gái đeo hoa tai ngọc trai này là ai?

Sau 360 năm, một nhà sử học nghệ thuật được cho là đã giải quyết được một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử nghệ thuật này.

Bức tranh nổi tiếng “Cô gái đeo hoa tai ngọc trai” được Johannes Vermeer vẽ vào năm 1665.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật Andrew Graham-Dixon đã đưa ra một giả thuyết mới mẻ trong bài viết trên Times of London, ngay trước thềm phát hành cuốn sách mới của mình mang tên "Vermeer: A Life Lost and Found". Ông tin rằng, cô gái trong tác phẩm nổi tiếng này chính là Magdalena, con gái 10 tuổi của Pieter Claeszoon van Ruijven và Maria de Knuijt - hai nhân vật quan trọng trong đời sống nghệ thuật của Vermeer tại Delft, Hà Lan.

Magdalena, với đôi mắt trầm tư và chiếc khăn turban lạ mắt, cùng với chiếc hoa tai ngọc trai to bản, giờ đây được cho là đã sống trong bối cảnh của một gia đình thuộc phái Remonstrants - một phái Kitô giáo cực đoan vào thời đó. Sự liên kết giữa gia đình van Ruijven và Vermeer không phải là điều mới mẻ; thực tế, nhà sử học đã chỉ ra rằng Vermeer hầu như chỉ vẽ tranh theo đơn đặt hàng của họ.

Câu chuyện này không chỉ làm sáng tỏ một trong những bí ẩn lớn của lịch sử nghệ thuật mà còn mở ra một cánh cửa mới để hiểu về cuộc sống và công việc của Vermeer. Được biết, tác phẩm "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" đã được hoàn thành vào năm 1665 và trở thành một trong những tác phẩm biểu tượng nhất của Vermeer, thường được so sánh với những tác phẩm lớn khác như "Mona Lisa".

Thông qua việc khám phá danh tính của người mẫu, chúng ta có thể hình dung rõ nét hơn về mối quan hệ giữa Vermeer với những người bảo trợ cho ông. Graham-Dixon, với công trình nghiên cứu của mình, không chỉ mang đến một giải thích mới mẻ về một tác phẩm nghệ thuật, mà còn gợi mở những câu hỏi mới về lịch sử và văn hóa của thời kỳ đó.

Nguồn: NYPost