Bí mật của người già sống thảnh thơi: Không tiêu 3 loại tiền, không gần 3 kiểu người

Sau nửa đời bươn chải, ở tuổi 60, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở chỗ biết tránh điều gì, buông điều gì và giữ điều gì cho lòng được yên.

Những người sống thảnh thơi khi về già thường không làm nhiều điều to tát, họ chỉ kiên trì thực hiện một nguyên tắc rất giản dị: "3 không".

Bước sang tuổi 60, có 3 loại tiền không nên tiêu

Loại tiền đầu tiên là tiền nhặt được của người khác. Dù số tiền đó lớn hay nhỏ, việc tiêu dùng không thuộc về mình đều dễ mang lại bất an.

Có khi đó là tiền thuốc men, tiền viện phí hay khoản lương hưu ít ỏi của ai đó. Đặt mình vào vị trí người đánh rơi, mới thấy cảm giác hoang mang, lo lắng ấy nặng nề đến thế nào.

Trả lại tiền nhặt được không chỉ là hành động đúng đắn, mà còn giúp tâm an, ngủ ngon, sống nhẹ lòng.

Loại tiền thứ hai là tiền vay mượn khi chưa có khả năng trả. Ở tuổi này, sự an nhàn đến từ việc sống trong giới hạn của mình.

Tiền vay nếu buộc phải dùng thì nên dành cho việc giải quyết khó khăn thật sự, không phải để thỏa mãn nhu cầu nhất thời.

Khi nợ nần kéo dài, gánh nặng không chỉ nằm ở con số, mà còn ở áp lực tinh thần và sự tổn hao uy tín cá nhân, thứ vốn rất quý ở tuổi xế chiều.

Loại tiền thứ ba là tiền tích góp của con cái. Con cái biếu tiền cha mẹ là tấm lòng hiếu thảo, nhưng khoản tiết kiệm riêng của con lại là nền tảng cho tương lai của chúng.

Cha mẹ khôn ngoan thường chọn cách giữ giúp con, coi đó như chiếc phao dự phòng cho những lúc biến cố.

Nếu không thật sự cần thiết, đừng động đến khoản tiền này, bởi giữ được cho con cũng chính là giữ bình yên lâu dài cho chính mình.

Ở tuổi 60, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở chỗ biết tránh điều gì, buông điều gì và giữ điều gì cho lòng được yên. Ảnh minh họa

Tuổi 60 rồi, có 3 nơi không nên lui tới thường xuyên

Nơi đầu tiên là những chốn ồn ào, phức tạp, tiềm ẩn tệ nạn xã hội như quán karaoke thâu đêm hay vũ trường. Ở tuổi này, cơ thể và tinh thần đều cần sự điều độ.

Thay vì tìm cảm giác mạnh, những hoạt động nhẹ nhàng như sinh hoạt câu lạc bộ, thể dục dưỡng sinh, yoga hay cờ tướng lại giúp tinh thần thư thái, sức khỏe bền bỉ và mối quan hệ xã hội lành mạnh hơn.

Nơi thứ hai là các địa điểm cờ bạc ăn tiền. Người lớn tuổi, đặc biệt là người đã nghỉ hưu, thường trở thành đối tượng dễ bị dụ dỗ, lừa gạt.

Một phút ham vui có thể đổi bằng nhiều ngày bất an, thậm chí để lại rắc rối cho con cháu. Dùng tiền cho sự an toàn và tích lũy luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn những cuộc đỏ đen không lối thoát.

Nơi thứ ba nghe có vẻ quen thuộc nhưng cũng nên cân nhắc, đó là nhà của những người bạn cùng hoặc lớn tuổi hơn.

Việc thăm hỏi là điều tốt, nhưng đến quá thường xuyên có thể vô tình gây bất tiện cho gia đình họ, thậm chí phát sinh những tình huống không mong muốn.

Giữ sự chừng mực giúp mối quan hệ lâu bền và tránh được phiền phức không đáng có.

Những hoạt động nhẹ nhàng như sinh hoạt câu lạc bộ, thể dục dưỡng sinh, yoga hay cờ tướng lại giúp tinh thần thư thái, sức khỏe bền bỉ và mối quan hệ xã hội lành mạnh hơn. Ảnh minh họa

3 kiểu người nên hạn chế gặp gỡ khi đã ngoài 60

Đó là những người luôn coi thường người khác, dễ khiến ta mệt mỏi và tổn thương lòng tự trọng.

Đó là những người ích kỷ, thờ ơ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà không biết san sẻ.

Và đó là những người hay gây rắc rối, không kiểm soát được lời nói hay hành động, dễ kéo người khác vào thị phi.

Điểm chung của những kiểu người này là mang đến năng lượng tiêu cực.

Khi sự hiện diện của ai đó không làm cuộc sống tốt đẹp hơn, thì khoảng cách chính là cách tự bảo vệ mình khôn ngoan nhất.

Tuổi 60 không cần sống quá khắt khe, nhưng nhất định phải sống tỉnh táo. Biết không tiêu những đồng tiền dễ mang hệ lụy, không bước vào những nơi dễ sinh rắc rối và không kết giao với những người làm tâm mình bất an, thì dù không dư dả vật chất, cuộc sống vẫn nhẹ nhàng, an nhiên và đủ đầy theo cách rất riêng.