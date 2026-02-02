Mới nhất
'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời, câu nói xưa này nhất định phải hiểu cho đúng

Thứ hai, 15:32 02/02/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Thực tế, “xem” ở đây không phải là nhìn ngoại hình, mà là mượn những biểu hiện bên ngoài để soi chiếu bên trong tính cách – thứ quyết định chất lượng của một mối quan hệ lâu dài.

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời - Ảnh 1.Nuôi con gái, đừng làm 3 điều này nếu không muốn con lớn lên chịu đủ thiệt thòi

GĐXH - Không ít cha mẹ nghĩ rằng: con gái phải được “nuôi cho sướng”, càng bao bọc càng tốt. Nhưng thực tế, có những kiểu yêu thương tưởng là bảo vệ, lại vô tình trở thành cái bẫy khiến con gái lớn lên yếu thế, dễ chịu thiệt thòi trong hôn nhân và cuộc sống.

“Nam xem tai, nữ nhìn miệng”, thoạt nghe, nhiều người dễ hiểu lầm rằng câu nói này đang đánh giá con người qua hình tướng. Nhưng nếu gạt bỏ cách hiểu bề ngoài để nhìn sâu vào ý nghĩa bên trong, đây thực chất là một lời nhắc nhở tinh tế về cách quan sát nhân cách, thói quen và giá trị sống của một người trước khi bước vào hôn nhân. Với con cái ở tuổi yêu đương, lập gia đình, câu nói này có thể trở thành một gợi ý đáng suy ngẫm.

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Nam xem tai” – xem khả năng lắng nghe và sự nhẫn nại 

Dân gian dùng “tai” để nói về khả năng lắng nghe. Một người đàn ông đáng tin cậy không phải là người nói hay đến đâu, mà là người chịu lắng nghe người khác nói. Trong đời sống hôn nhân, biết lắng nghe đồng nghĩa với biết đặt mình vào vị trí của bạn đời, hiểu cảm xúc, nhu cầu và cả những điều khó nói thành lời.

Một người đàn ông quen áp đặt, chỉ thích nói mà không muốn nghe, thường khiến đối phương cảm thấy bị phớt lờ, lâu dần sinh ra khoảng cách. Ngược lại, người biết lắng nghe thường đi kèm với sự kiên nhẫn, bao dung và tinh thần trách nhiệm. Họ không dễ nổi nóng, không vội phán xét, và sẵn sàng cùng bạn đời tìm cách giải quyết vấn đề.

Sâu xa hơn, lắng nghe cũng chính là biểu hiện của sự tôn trọng. Một người đàn ông coi trọng tiếng nói của người phụ nữ, cũng là người coi trọng mối quan hệ bình đẳng. Đó là nền tảng quan trọng để hôn nhân đi đường dài.

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

“Nữ nhìn miệng” – nhìn cách nói chuyện và trí tuệ bên trong

“Nhìn miệng” không phải là xét nét ngoại hình, mà là nhìn cách nói năng, biểu đạt và tư duy của người phụ nữ. Một người phụ nữ biết nói đúng lúc, đúng mực, diễn đạt rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ của mình, thường là người có nội tâm ổn định và tư duy mạch lạc.

Trong đời sống vợ chồng, mâu thuẫn là điều khó tránh. Khi đó, cách nói chuyện quyết định rất nhiều đến kết cục: là cùng nhau tháo gỡ hay đẩy mâu thuẫn đi xa hơn. Người phụ nữ biết diễn đạt, biết trao đổi thẳng thắn nhưng không công kích, thường giúp mối quan hệ bền vững hơn.

Đằng sau “miệng” còn là trí tuệ và tầm nhìn sống. Một người phụ nữ có chiều sâu thường thể hiện qua lời nói: hiểu chuyện, biết trước biết sau, có quan điểm rõ ràng và biết suy xét. Họ không chỉ là người đồng hành trong sinh hoạt gia đình, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người cùng bạn đời trưởng thành theo năm tháng.

Thông điệp cốt lõi: Hiểu và tôn trọng lẫn nhau

Thực chất, câu nói “nam xem tai, nữ nhìn miệng” không nhằm phân biệt giới tính, mà muốn nhấn mạnh hai yếu tố sống còn trong hôn nhân: biết lắng nghe và biết giao tiếp. Một mối quan hệ lành mạnh cần cả hai phía đều có khả năng nghe – nói – thấu hiểu – tôn trọng.

Khi nói chuyện với con cái về tình yêu và hôn nhân, thay vì áp đặt tiêu chuẩn vật chất hay xuất thân, cha mẹ có thể gợi mở cho con những câu hỏi sâu hơn: – Người ấy có chịu nghe con nói không? – Khi xảy ra bất đồng, họ nói chuyện thế nào? – Họ có tôn trọng cảm xúc và quan điểm của con không?

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Những câu nói dân gian truyền lại qua nhiều thế hệ hiếm khi vô cớ tồn tại. “Nam xem tai, nữ nhìn miệng” tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng kinh nghiệm sống được chắt lọc từ hàng nghìn cuộc hôn nhân. Hiểu đúng câu nói này, không phải để soi xét người khác, mà để giúp con cái nhìn người tỉnh táo hơn trước một quyết định có thể ảnh hưởng cả đời. Bởi sau cùng, hôn nhân hạnh phúc không nằm ở vẻ ngoài hay điều kiện, mà ở sự đồng điệu trong tâm hồn và cách đối xử với nhau mỗi ngày.

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời - Ảnh 5.Về già mới thấm: Có tiền, có sức khỏe… vẫn không bằng sống cùng con cháu

GĐXH - Nhiều người tin rằng, về già, có tiền, có lương hưu cao, có sức khỏe là đủ để an nhàn. Nhưng chỉ khi bước qua tuổi 60, trải qua những biến cố rất đời, người trong cuộc mới nhận ra: Thứ giữ người già đứng vững trước bệnh tật và cô đơn không phải là tiền, mà là gia đình – là con cháu ở bên.

Tin liên quan

Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già

Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già

Đòi mẹ chồng giao 80% lương hưu để nuôi cháu, con dâu bàng hoàng khi bố chồng nói 1 câu

Đòi mẹ chồng giao 80% lương hưu để nuôi cháu, con dâu bàng hoàng khi bố chồng nói 1 câu

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

Trẻ thông minh hay không, nhìn bàn tay là biết: Não bộ 'giỏi' thường phát ra tín hiệu này

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

Về già, khi chỉ còn một mình: Nhất định đừng làm 3 điều này

Về già, khi chỉ còn một mình: Nhất định đừng làm 3 điều này

Cùng chuyên mục

Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở

Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường làm việc đầy áp lực và cạnh tranh, một số cung hoàng đạo lại luôn nổi bật trong mắt đồng nghiệp nhờ sự mạnh mẽ, quyết đoán và ý chí không dễ khuất phục.

Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già

Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Người xưa thường bảo "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng trong xã hội hiện đại, chân lý ấy đôi khi lại trở thành một cái bẫy nghiệt ngã nếu người già quá mù quáng.

Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm

Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm

Gia đình - 8 giờ trước

Trong khi bạn bè đang du lịch khắp nơi để tận hưởng thú vui hưu trí, ông già 68 tuổi là tôi phải đầu tắt mặt tối chăm cháu, giúp con, chuyến đi chơi nào cũng bị hủy.

58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm

58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.

“Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” gợi mở cách cha mẹ đồng hành hiệu quả cùng con ngay từ những năm đầu đời

“Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” gợi mở cách cha mẹ đồng hành hiệu quả cùng con ngay từ những năm đầu đời

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Không chỉ dạy trẻ kỹ năng, điều quan trọng hơn là giúp cha mẹ học cách đồng hành đúng. Tọa đàm “Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” do Nhã Nam tổ chức đã mang đến nhiều gợi mở thiết thực về nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và khả năng tự bảo vệ cho trẻ từ những năm đầu đời.

3 dấu hiệu của người may mắn

3 dấu hiệu của người may mắn

Gia đình - 1 ngày trước

May mắn không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của những hạt giống nhân cách được gieo trồng kỹ lưỡng từ trong chính gia đình.

Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc

Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng bỗng dưng quan tâm, chăm sóc con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ, còn đưa đi khám Đông y để "giữ sức khỏe". Nhưng khi biết lý do thật sự, cô không khỏi phẫn nộ.

Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế

Kém miếng là khó chịu: Các cung hoàng đạo ghét nhất cảm giác bị lép vế

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, cảm giác "kém miếng" chẳng khác nào một cú chạm mạnh vào lòng tự trọng. Chính vì thế, họ luôn mang trong mình tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, không dễ chấp nhận đứng sau người khác.

Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu

Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Từ khi vợ chồng tôi thống nhất phương án bố mẹ ai thì người ấy biếu Tết, gia đình đón xuân vui vẻ, không còn cãi cọ về chuyện tại sao phải biếu nhà ngoại nhiều hơn.

Tôi bắt đầu tuổi già an yên với 4 lựa chọn rất tỉnh táo

Tôi bắt đầu tuổi già an yên với 4 lựa chọn rất tỉnh táo

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi chọn sống một mình ở tuổi 69 và vẫn tận hưởng trọn vẹn niềm vui của tuổi già. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi tin chính những lựa chọn tỉnh táo từ sớm đã giúp tôi có được cuộc sống bình yên.

Xem nhiều

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Chuyện vợ chồng
Qua rồi thời khổ cực, 5 cung hoàng đạo bước vào chu kỳ giàu có năm 2026

Qua rồi thời khổ cực, 5 cung hoàng đạo bước vào chu kỳ giàu có năm 2026

Gia đình
5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

Nuôi dạy con
Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Nuôi dạy con

