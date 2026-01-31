Chồng khiến vợ bật khóc bỏ nhà đi giữa đêm chỉ vì mua máy rửa bát không bàn bạc

Mâu thuẫn bùng phát từ chiếc máy rửa bát mua online

Theo video chia sẻ của người vợ, cô mua máy rửa bát trên một nền tảng trực tuyến vì mùa đông nước quá lạnh, việc rửa bát bằng tay trở nên khó khăn.

Cô cho biết chồng mình hầu như không tham gia công việc nội trợ trong gia đình.

Người chồng chỉ phát hiện ra sự việc khi thợ đến căn hộ thuê của họ để lắp đặt máy. Ngay lập tức, anh yêu cầu vợ hủy đơn hàng, cho rằng gia đình không đủ khả năng chi trả các chi phí điện, nước phát sinh.

Khi người vợ phản bác, khẳng định chiếc máy không quá đắt và gia đình có thể xoay xở, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang.

Người chồng yêu cầu thợ dừng lắp đặt nhưng bị vợ ngăn cản, dẫn đến cơn thịnh nộ mất kiểm soát.

Trong đoạn video được chia sẻ, người đàn ông liên tục đập phá đồ đạc trong phòng khách, khiến căn hộ rơi vào cảnh tan hoang. Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng.

Cơn thịnh nộ của người chồng khiến căn hộ của hai vợ chồng bị đập phá tan hoang. Ảnh: 163.com

Người vợ hoảng loạn bỏ nhà đi trong nước mắt

Sau khi chồng đập phá nhà cửa, người phụ nữ hoảng loạn chạy ra khỏi nhà trong trạng thái bật khóc.

Cô lang thang ngoài đường khoảng một giờ trước khi tìm đến một khách sạn để nghỉ qua đêm.

Trong video, cô nghẹn ngào nói rằng bản thân không hiểu vì sao việc mua một chiếc máy rửa bát lại khiến chồng phản ứng dữ dội đến vậy và khẳng định mình không nghĩ đã làm điều gì sai.

Người phụ nữ thừa nhận đây chỉ là một trong nhiều lần vợ chồng xung đột liên quan đến chuyện mua sắm và chi tiêu.

Chồng cô làm việc tại một thành phố xa nhà, thu nhập khoảng 11.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương hơn 41 triệu đồng), trong khi cô ở quê chăm sóc hai con.

Năm 2025, do vấn đề sức khỏe, người vợ không đi làm. Cô cho rằng điều này khiến chồng không thoải mái, nhất là khi anh đang phải gánh một khoản nợ khá lớn.

Người phụ nữ bật khóc, suy sụp sau cơn bộc phát bạo lực của chồng. Ảnh: 163.com

Trả lại máy rửa bát, chồng xin lỗi sau cơn giận dữ

Trước áp lực và hậu quả của cuộc cãi vã, ngày hôm sau người vợ mang chiếc máy rửa bát đi trả. Theo lời cô, chồng đã gọi điện xin lỗi và thừa nhận bản thân đang chịu nhiều căng thẳng.

Trong một đoạn video đăng tải sau đó, người đàn ông nói lời xin lỗi vợ, hứa sẽ đối xử tốt hơn và cho rằng hai người có thể mua một chiếc máy rửa bát nhỏ hơn trong tương lai.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều ý kiến lên án hành vi đập phá đồ đạc trong nhà, cho rằng đây là một dạng bạo lực gia đình không thể chấp nhận và khuyên người phụ nữ nên sớm cân nhắc việc ly hôn.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực người chồng, cho rằng anh là trụ cột gia đình, chịu áp lực kinh tế lớn trong khi vợ lại chi tiêu mà không bàn bạc trước.

Góc nhìn pháp lý

Luật sư Ke Danni, chuyên về luật gia đình tại Tây An, nhận định rằng cả hai vợ chồng đều có phần trách nhiệm. Theo bà, việc thiếu giao tiếp là nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng bất kỳ hình thức bạo lực gia đình nào, bao gồm cả việc đập phá đồ đạc trong nhà, đều không thể chấp nhận và không thể biện minh bằng lý do áp lực hay căng thẳng.

Những bài học cho cuộc hôn nhân bền vững

Mỗi người bước chân vào hôn nhân với những lý do khác nhau. Trong quá trình chung sống, các cặp đôi vẫn tiếp tục thay đổi, trưởng thành, và tất nhiên không thể tránh khỏi những bất đồng hay xích mích.

Theo marriage.com, có nhiều bài học mà chúng ta phải tự tìm hiểu để có thể xây dựng và duy trì một cuộc hôn nhân thành công, lâu dài và hạnh phúc.

Hôn nhân là một cam kết lâu dài và cần được tôn trọng. Hãy đảm bảo bạn và người ấy thực sự yêu thương khi đến với nhau, nếu không bạn có thể phải mang niềm hối hận cả đời. Ảnh minh họa

Cưới người mình yêu

Điều đó nghe tưởng chừng đơn giản, song chúng ta vẫn kết hôn vì nhiều lý do sai lầm. Hãy ghi nhớ chính xác động lực khiến bạn cưới một ai đó, nó phải là vì bạn yêu và muốn gắn bó phần đời còn lại bên người ấy.

Hôn nhân là một cam kết lâu dài và cần được tôn trọng. Hãy đảm bảo bạn và người ấy thực sự yêu thương khi đến với nhau, nếu không bạn có thể phải mang niềm hối hận cả đời.

Đừng mong đợi quá nhiều

Có bao giờ bạn thắc mắc khi mọi người nói về sự trần tục trong hôn nhân, rằng thực tế không phải lúc nào bạn và nửa kia cũng có sự lãng mạn. Tuy nhiên, đó là điều bình thường.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đừng mong đợi quá nhiều ở người bạn đời, cho dù là về cảm xúc hay hành động nào đó. Ai cũng có giới hạn riêng. Kỳ vọng thường xuất hiện khi bạn xây dựng hình ảnh hoàn hảo của họ trong đầu mình.

Hợp tác

Mọi cặp vợ chồng hạnh phúc đều biết rằng họ phải đứng chung "chiến tuyến". Trở thành một đội cũng là bài học đầu tiên cho chúng ta từ những ngày đầu tiên bước vào hôn nhân.

Nếu coi hôn nhân giống như một cuộc thi, bạn sẽ thấy cuộc chơi kết thúc sớm hơn mình nghĩ. Cuộc hôn nhân nào cũng có những lúc thăng trầm là điều hoàn toàn bình thường, vì vậy đừng nghĩ nó sẽ mãi như lúc ban đầu.

Biết được những sự thật này sẽ giúp bạn không bị căng thẳng mỗi lần gặp chuyện không như ý. Tập trung vào những mặt tích cực giúp cuộc hôn nhân của bạn thăng hoa.

Nhận thức được sự đơn điệu

Trong một cuộc hôn nhân, bạn có thể thấy mình trải qua rất nhiều sự nhàm chán và đơn điệu, mặc dù mỗi ngày đều khác nhau. Bạn cũng có thể phải bỏ lỡ những kế hoạch và ước mơ riêng để thực hiện các mục tiêu chung.

Chúng ta cần hiểu rằng đây chỉ là một phần bình thường của cuộc sống và cuộc sống thực không phải lúc nào cũng thú vị. Nếu bạn và đối tác nhận thức được đôi khi sự nhàm chán là điều không thể tránh khỏi, cuộc hôn nhân sẽ thành công rực rỡ.

Bạn cũng cần dành thời gian để làm những việc mình yêu thích, tự dành ra khoảng không gian một mình để có chút bình yên.

Không so sánh

Cuộc hôn nhân của bạn là của riêng bạn, vì vậy đừng lãng phí thời gian để so sánh nó với cuộc sống của người khác. Trong thời đại ngày nay, khi mạng xã hội lan truyền mọi thứ, một người có thể dễ dàng điều chỉnh cuộc sống của mình và suy nghĩ quá mức để chạy theo phong cách của người khác.

Nhiều người so sánh nhà cửa, con cái, bạn đời và nhiều thứ khác, nhưng điều này là không cần thiết. Nó có thể khiến một người cảm thấy cay đắng, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân của bản thân.

Hào phóng

Lòng tốt và sự hào phóng là lời khuyên khôn ngoan tốt nhất cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cuộc sống gia đình không có chỗ cho sự ích kỷ. Dù đối với người quen, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình như thế nào, bạn cũng phải luôn độ lượng.

Cho dù là về cảm xúc hay khía cạnh tài chính, càng cống hiến nhiều cho mối quan hệ, bạn sẽ càng hạnh phúc.

Bày tỏ lòng biết ơn

Thể hiện lòng biết ơn là điều chúng ta thường dành riêng cho giai đoạn hẹn hò nhưng sau đó, nó sẽ mất dần khi mối quan hệ phát triển. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn bày tỏ lòng biết ơn của mình và nói với nửa kia rằng bạn biết ơn như thế nào khi có họ trong đời.

Bày tỏ cảm xúc cũng là điều quan trọng. Đối tác sẽ không thể hiểu được nếu bạn không nói ra niềm vui và mối quan tâm của mình. Hãy học cách thể hiện tốt hơn về suy nghĩ của bản thân.