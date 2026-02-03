Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tôi từ chối chăm cháu, con dâu phán: 'Mẹ làm bà nội kiểu gì thế?'

Thứ ba, 07:14 03/02/2026 | Gia đình

Con trai và con dâu có thể giận tôi, trách móc tôi nhưng tôi tin rằng, đây là quyết định đúng đắn. Tôi muốn sống cuộc đời của mình, tận hưởng tuổi già an nhàn.

Tôi năm nay 60 tuổi, vừa về hưu sau nhiều năm cống hiến cho công việc giảng dạy tại trường đại học. Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng khi về già mình sẽ được an nhàn, sống vui vẻ bên gia đình, con cháu. Nhưng thực tế thì khác xa với những gì tôi tưởng tượng.

Trước đây, tôi luôn cố gắng để trở thành một người mẹ, người vợ tốt. Tôi và chồng đã dành cả thanh xuân để lo lắng cho con trai mình, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến lúc con trưởng thành, kết hôn. Khi con trai lập gia đình, chúng tôi không chỉ chu cấp mà còn đứng ra lo liệu tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối.

Sau đó, khi hai con muốn mua nhà, chúng tôi cũng lo liệu khoản tiền đặt cọc để chúng có được tổ ấm của riêng mình. Tôi luôn nghĩ rằng làm cha mẹ là phải hết lòng vì con cái; nhưng có lẽ tôi đã lầm khi kỳ vọng con cái sẽ biết ơn và hiểu được tấm lòng mình.

- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: AI)

Cách đây vài năm, khi con dâu mang thai, hai đứa yêu cầu tôi nghỉ hưu sớm để giúp đỡ chăm sóc cháu bé. Cả con trai và con dâu đều nói rằng mẹ chồng phải có trách nhiệm chăm sóc cháu nội, nhưng tôi thẳng thắn từ chối. Không phải tôi không thương cháu, mà thực sự tôi cảm thấy mình không thoải mái khi phải suốt ngày chăm sóc một đứa trẻ nhỏ.

Vợ chồng tôi thống nhất góp 200 triệu đồng thuê người giúp việc nhằm giảm bớt gánh nặng cho con trai và con dâu. Sau đó, con dâu đưa bà thông gia sang trông cháu, tuyên bố sẽ đưa số tiền 200 triệu kia cho bà. Tôi không nghĩ sâu xa gì, còn cho rằng việc này sẽ khiến mọi người đều vui vẻ, vợ chồng tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống riêng của mình mà không phải lo lắng quá nhiều.

Nhưng hóa ra tôi nhầm. Con trai và con dâu chẳng những không cảm kích mà còn không ngừng đòi hỏi thêm. Mới đây khi hai vợ chồng tôi nghỉ hưu, chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch, tận hưởng những tháng ngày còn lại bên nhau sau bao nhiêu năm vất vả, nhưng chưa kịp thực hiện thì con trai và con dâu đã tìm đến, yêu cầu tôi giúp đưa đón cháu đi học vì bà thông gia phải về quê chăm sóc gia đình.

Tôi rất thất vọng và cảm thấy đau lòng. Tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp đỡ các con nhưng chúng không biết đủ, không hề nghĩ đến hay tôn trọng cảm nhận, mong muốn của vợ chồng tôi.

Khi tôi từ chối, con dâu nói một câu khiến tôi lạnh lòng: "Mẹ làm mẹ, làm bà kiểu gì vậy? Không muốn giúp đỡ con cái chút nào hay sao? Tiền cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nếu mẹ không giúp chúng con thì về sau đứa cháu nội này mẹ đừng nhận nữa, nó cũng không cần một người bà vô tâm như vậy!".

Tôi thật sự không thể tin vào tai mình. Làm sao một người con dâu lại có thể thốt ra những lời lẽ khắc nghiệt như vậy với mẹ chồng? Tôi quay sang nhìn con trai, hy vọng con sẽ hiểu và đứng về phía tôi nhưng nó lại im lặng, không dám nói gì. Có lẽ trong lòng, con trai cũng đồng tình với vợ.

Tôi cảm thấy bị phản bội bởi chính những người mà mình đã dành toàn bộ cuộc đời, trái tim và sức lực để yêu thương, cung phụng. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai để phải nhận lại sự bất hiếu này? Vợ chồng chúng tôi đã dốc hết những gì mình có để lo cho con từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Tôi không hề đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong con cái sống tốt, biết nghĩ cho người khác. Vậy mà giờ đây, khi tôi muốn sống cho bản thân một chút, muốn hưởng chút an nhàn tuổi già thì các con lại cản trở, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của riêng chúng.

Tôi biết rằng làm mẹ thì không thể bỏ rơi con cái, nhưng cũng không thể sống mãi dưới sự đòi hỏi vô lý và thiếu tôn trọng này. Tôi đã quyết định không nhượng bộ, ngừng giúp đỡ những đứa con không biết điều. Con trai và con dâu có thể giận, có thể trách móc nhưng tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn. Tôi muốn sống cuộc đời của mình, tận hưởng những ngày tháng cuối đời bên chồng, không phải tiếp tục hy sinh cho những đứa con chỉ biết đòi hỏi.

Nếu sau này con trai và con dâu có thể hiểu ra, biết tôn trọng và trân trọng những gì bố mẹ đã làm cho mình, tôi sẽ sẵn lòng tha thứ và giúp đỡ. Nhưng nếu chúng cứ tiếp tục ngang ngược và vô ơn thế này, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Cuối cùng, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.

Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòaCon trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

GĐXH - Trước khi qua đời vì ung thư, anh Lưu đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người vợ mới cưới. Quyết định này khiến bố mẹ anh bàng hoàng, đau đớn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Về già mới thấm: Ở chung với con cái chưa chắc là bến đỗ bình yên

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Cùng chuyên mục

Bí mật của người già sống thảnh thơi: Không tiêu 3 loại tiền, không gần 3 kiểu người

Bí mật của người già sống thảnh thơi: Không tiêu 3 loại tiền, không gần 3 kiểu người

Gia đình - 55 phút trước

GĐXH - Tuổi 60 không chỉ là cột mốc của nghỉ hưu, mà còn là điểm chuyển mình quan trọng trong cách sống.

Người khôn ngoan thường giữ im lặng, người dại thường giữ cái tôi

Người khôn ngoan thường giữ im lặng, người dại thường giữ cái tôi

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Không phải người nói hay nhất mới là người giỏi nhất. Người khôn ngoan thường giữ im lặng, chờ đúng thời điểm và để giá trị tự lên tiếng. Đó là bản lĩnh của những người thành công bền vững.

Vợ bán nhà không báo chồng: Cái giá của 7 năm hôn nhân đầy tuyệt vọng

Vợ bán nhà không báo chồng: Cái giá của 7 năm hôn nhân đầy tuyệt vọng

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ đến khi nhận được thông báo phải rời khỏi nơi đang sinh sống, người chồng mới sững sờ biết rằng vợ đã âm thầm bán nhà.

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời, câu nói xưa này nhất định phải hiểu cho đúng

'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời, câu nói xưa này nhất định phải hiểu cho đúng

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Thực tế, “xem” ở đây không phải là nhìn ngoại hình, mà là mượn những biểu hiện bên ngoài để soi chiếu bên trong tính cách – thứ quyết định chất lượng của một mối quan hệ lâu dài.

Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở

Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường làm việc đầy áp lực và cạnh tranh, một số cung hoàng đạo lại luôn nổi bật trong mắt đồng nghiệp nhờ sự mạnh mẽ, quyết đoán và ý chí không dễ khuất phục.

Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già

Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người già

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa thường bảo "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng trong xã hội hiện đại, chân lý ấy đôi khi lại trở thành một cái bẫy nghiệt ngã nếu người già quá mù quáng.

Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm

Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làm

Gia đình - 1 ngày trước

Trong khi bạn bè đang du lịch khắp nơi để tận hưởng thú vui hưu trí, ông già 68 tuổi là tôi phải đầu tắt mặt tối chăm cháu, giúp con, chuyến đi chơi nào cũng bị hủy.

58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm

58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.

“Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” gợi mở cách cha mẹ đồng hành hiệu quả cùng con ngay từ những năm đầu đời

“Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” gợi mở cách cha mẹ đồng hành hiệu quả cùng con ngay từ những năm đầu đời

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ dạy trẻ kỹ năng, điều quan trọng hơn là giúp cha mẹ học cách đồng hành đúng. Tọa đàm “Kỹ năng sống toàn diện cho trẻ 3+” do Nhã Nam tổ chức đã mang đến nhiều gợi mở thiết thực về nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và khả năng tự bảo vệ cho trẻ từ những năm đầu đời.

3 dấu hiệu của người may mắn

3 dấu hiệu của người may mắn

Gia đình - 1 ngày trước

May mắn không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của những hạt giống nhân cách được gieo trồng kỹ lưỡng từ trong chính gia đình.

Xem nhiều

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộn

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

Chuyện vợ chồng
5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

Nuôi dạy con
Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Bài văn 'không còn bố nữa' của cậu bé lớp 2 khiến hàng triệu người bật khóc

Nuôi dạy con
Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở

Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sở

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top