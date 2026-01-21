Bí mật của những phụ nữ trường thọ: Sau tuổi 50, họ đồng loạt 'từ bỏ' 3 việc này
GĐXH - Nhiều người lầm tưởng trường thọ là do vận may, nhưng thực tế đó lại là một sự lựa chọn. Bước vào ngưỡng cửa 50, khi dòng sông cuộc đời bắt đầu chảy chậm lại, những người phụ nữ sống thọ và rạng rỡ nhất không phải là người sở hữu nhiều nhất, mà là người biết "buông bỏ" nhiều nhất.
Ở tuổi 50, thời gian giống như một dòng sông chảy chậm. Nếu thời trẻ là thác đổ cuộn trào, thì đến trung vận, dòng nước bắt đầu tĩnh lặng và sâu lắng hơn. Bạn sẽ nhận thấy những người phụ nữ tinh thần phân chấn, sắc diện hồng nhuận, sống đời an nhiên quanh mình đa phần đều chọn một cách sống hoàn toàn khác ở giai đoạn này. Họ không còn cố chấp, không còn tranh hơn thua, và tuyệt đối không để những điều vụn vặt tiêu hao năng lượng của chính mình.
Sự lựa chọn buông bỏ sau tuổi 50 thường quyết định chất lượng của nửa đời còn lại.
Phụ nữ trường thọ thường buông bỏ 3 việc này
1. Ngừng ôm đồm quá mức, học cách "yêu chiều" bản thân
Nhiều người có thói quen hy sinh tất cả vì gia đình, con cái mà quên mất nhu cầu của chính mình. Nhưng những phụ nữ sống thọ thường điều chỉnh lại "chế độ" này sau tuổi 50. Họ vẫn yêu gia đình, nhưng không còn đánh đổi sức khỏe và niềm vui cá nhân để đổi lấy sự vẹn tròn cho người khác. Bởi họ hiểu: Chỉ khi chăm sóc tốt chính mình, bạn mới có thể chăm sóc tốt cho những người mình yêu thương.
Trong truyện ngắn Cuộc sống mới của phụ nữ, nhà văn Vương Phương Thần (Trung Quốc) có kể về bà Lâm Cầm. Ở tuổi ngoài 70, sau khi chồng mất, bà phá bỏ cái "lệ" của phụ nữ nông thôn là phải dậy từ tinh mơ để thổi cơm. Cứ đúng 7 giờ sáng, bà diện bộ đồ sạch sẽ, chải đầu mượt mà bằng lược gỗ mun rồi thong dong ra phố ăn cháo. Mặc kệ những lời bàn tán cho rằng phụ nữ mà không nấu cơm là "trái đạo đức", bà vẫn tận hưởng bát cháo nóng, nhâm nhi miếng quẩy, thưởng thức thời gian của riêng mình. Sự tự tại ấy của bà không chỉ khiến bà khỏe mạnh mà còn trở thành niềm an ủi tinh thần cho nhiều người phụ nữ khác đang mệt mỏi vì lo toan.
Có câu: "Bát của mình có đầy, mới có thể chia sớt cho người khác". Sự hy sinh quá mức đôi khi không chỉ kéo sụp sức khỏe của bạn mà còn tạo áp lực vô hình cho gia đình. Sau tuổi 50, hãy dành thời gian rèn luyện, nuôi dưỡng sở thích, gặp gỡ bạn bè và sống với một trái tim hoan hỷ.
2. Ngừng tranh luận đúng sai, an tâm "là chính mình"
Rất nhiều muộn phiền trong đời đến từ những cuộc tranh cãi không cần thiết. Thắng được một câu nói, hả hê được một lúc, nhưng ngày tháng sau đó chẳng hề nhẹ nhàng hơn. Tranh chấp chuyện vụn vặt chỉ tổ hao tinh tổn khí; cãi vã chuyện đúng sai chỉ khiến lòng thêm thắt lại.
Chuyện của một nữ họa sĩ tài hoa xuất chúng. Thuở trẻ bà thường xuyên bị cuốn vào những lời đồn thổi thất thiệt vì quá tài, quá đẹp. Để chứng minh sự trong sạch và giá trị tranh của mình, bà không ngừng tranh chấp với đời, khiến thân tâm kiệt quệ đến mức hỏng một bên mắt. Chính tai kiếp ấy đã giúp bà thức tỉnh.
Bà khắc con dấu mang tên "Nhất mục liễu nhiên" (Một mắt nhìn thấu) để xác định rõ ràng, từ đó mặc kệ thế gian khen chê, chỉ chuyên tâm vào thư họa. Ở tuổi 74, bà đoàn tụ với chồng sau 34 năm ly tán, vẫn tiếp tục đóng cửa sáng tác. Bà dùng sự tập trung để đẩy lùi những xao động, dùng tác phẩm để chiếm trọn sự kính trọng của thời đại. Bà thọ 92 tuổi, chứng minh rằng sức mạnh của người phụ nữ chưa bao giờ cần đến lời giải thích hay sự công nhận của kẻ khác.
Khi một người phụ nữ không còn để cảm xúc bị ngoại giới dắt mũi, nội tâm họ sẽ có được sự an định thực sự – đó chính là liều thuốc dưỡng nhan tốt hơn bất kỳ loại mỹ phẩm nào.
3. Ngừng cố chấp chuyện nhỏ, học cách "buông tha" cho chính mình
Nhà văn Tất Thục Mẫn từng nói: "Năm tháng tặng tôi khổ nạn, cũng tặng kèm tôi sự tỉnh táo và bình thản". Trên đường đời, ai chẳng từng chịu thiệt, từng rơi nước mắt? Nhưng khác biệt ở chỗ: Người coi đó là gánh nặng, kẻ biến nó thành dưỡng chất. Chỉ khi hòa giải được với quá khứ, ta mới có thể vui vầy với hiện tại.
Chuyện kể về hai chị em tiểu thư nhà giàu sa sút phải lấy hai anh em nhà nghèo. Người chị ngày đầu về nhà chồng đã gác lại quá khứ tiểu thư để học cày ruộng, vá may, niềm nở giúp đỡ hàng xóm. Cuộc sống của họ ngày một sung túc, con cái thành đạt. Ngược lại, người em suốt ngày than ngắn thở dài bên mâm cơm đạm bạc, oán trách chồng nghèo, ghét bỏ mùi bùn đất. Người em sống trong hậm hực, không chịu làm lụng cũng chẳng màng thuốc thang khi ốm đau, kết quả là ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Thời gian là phương thuốc chữa lành tốt nhất, cũng là bộ lọc hiệu quả nhất. Không phải chuyện gì trong đời cũng đáng để ta sầu não. Những phiền muộn từng khiến ta mất ngủ, sau này nhìn lại cũng chỉ như một hạt cát giữa đại dương. Buông bỏ sự cố chấp cũng giống như dọn dẹp căn phòng, vứt bỏ rác rưởi đi thì ánh nắng mới có thể tràn vào.
Buông bỏ để có được sự bình an và hạnh phúc
Bước vào tuổi 50, cuộc đời của người phụ nữ giống như bước vào một chương mới cần sự tĩnh lặng và chiều sâu. Bài viết chỉ ra rằng bí quyết của sự trường thọ không nằm ở vật chất, mà nằm ở tâm thế: Buông bỏ lao lực để yêu lấy mình; Buông bỏ tranh chấp để được là chính mình; Buông bỏ cố chấp để tâm hồn thanh thản. Khi biết "buông tay" đúng lúc, người phụ nữ sẽ tìm thấy nhịp điệu sống khỏe mạnh và tự tại nhất.
Hành trình nửa đời sau không phải là kết thúc, mà là cuộc "xào lại bài" để tìm về bản ngã an nhiên nhất của chính mình. Chúc cho mỗi người phụ nữ đều có thể sống một đời trường thọ và tự do!
Theo Sohu
