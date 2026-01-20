Mới nhất
Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm

Thứ ba, 14:00 20/01/2026
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Chúng ta thường mang bộ mặt rạng rỡ nhất ra ngoài xã hội nhưng lại đem những cảm xúc tồi tệ nhất trút xuống người thân, gia đình. Sự "lệch lạc" trong cách bộc lộ cảm xúc này chính là mầm mống phá vỡ bến đỗ bình yên duy nhất của mỗi người.

Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm - Ảnh 1.Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

GĐXH - Sau tuổi 50, cha mẹ vừa muốn giúp con, vừa sợ mình trở nên thừa thãi. Thực tế, có ba điều rất quan trọng – dù giàu hay nghèo – nếu làm được, không chỉ giúp con cái nhẹ gánh mà còn mang lại sự bình an cho chính mình và cả gia đình.

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể kiên nhẫn mỉm cười với một nhân viên phục vụ hay khách sáo với người giao hàng, nhưng lại dễ dàng nổi nóng với người thân: cha mẹ, bạn đời hay con cái. Đằng sau sự tương phản này là những ẩn ức tâm lý về cảm giác an toàn và sự sai lầm trong cách vận hành các mối quan hệ thân mật.

Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những ẩn ức tâm lý đằng sau việc lịch sự với người lạ, gay gắt với người thân

Khách sáo với người lạ: Bản năng tự vệ xã hội

Trong môi trường giao tiếp xã hội, sự lịch thiệp là một loại "giáp bảo vệ". Chúng ta chọn cách nhường nhịn và mỉm cười không phải vì giả tạo, mà vì sự lựa chọn lý trí để duy trì ổn định. Chúng ta không biết chắc phản ứng của người lạ sẽ ra sao nếu mình thất lễ, vì vậy, sự khách sáo chính là ranh giới an toàn.

Ví dụ: Nếu bạn bè đến muộn, ta sẵn lòng nói "Không sao đâu". Nhưng nếu người yêu đến muộn, ta lập tức chất vấn: "Tại sao không đi sớm hơn?".

Khắt khe với người thân: Sự bóp méo cảm giác an toàn

Sự khắc nghiệt với người nhà thực chất là một kiểu biểu đạt cảm xúc bị biến dạng dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối. Vì thấu hiểu rằng "gia đình sẽ không bao giờ rời bỏ mình", chúng ta vô thức biến những người bao dung mình nhất thành "thùng rác" để trút bỏ mọi áp lực từ công việc và cuộc sống.Chúng ta coi tình yêu vô điều kiện của người thân là lá bài để bản thân được quyền tùy tiện. Giống như câu chuyện "đầu cá" chua xót: Người mẹ cả đời giả vờ thích ăn đầu cá để nhường thịt cho con, đến mức đứa trẻ lớn lên thực sự tin rằng đó là sở thích của mẹ.

Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Kỳ vọng lý tưởng hóa và sự hy sinh thầm lặng

Chúng ta thường đặt lên vai người thân những kỳ vọng phi thực tế: Muốn cha mẹ phải hiểu mọi lựa chọn của mình, muốn bạn đời phải đọc được mọi suy nghĩ khi mình chưa nói ra. Khi những kỳ vọng này sụp đổ, nó ngay lập tức biến thành lời chỉ trích.Bên cạnh đó, văn hóa "hy sinh" trong gia đình Á Đông đôi khi khiến con cái coi sự cống hiến của người thân là lẽ đương nhiên, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng từ hai phía.

3 bài tập giúp cân bằng trong cảm xúc với người thân 

3 Hành động nhỏ bồi đắp tình thân mỗi ngày

1. Một tin nhắn/cuộc gọi hỏi thăm không mục đích: Gửi lời hỏi thăm ăn uống, sức khỏe để người thân biết bạn luôn quan tâm.

2. Hành động chăm sóc cơ bản: Chủ động làm việc nhà, rót nước hoặc dành những cái ôm ấm áp.

3. Ghi nhớ và nhắc lại kỷ niệm đẹp: Ôn lại chuyện vui quá khứ để gắn kết tình cảm.

Để thay đổi thói quen tai hại này, chúng ta cần thức tỉnh ở ba phương diện:

Coi gia đình là "tài khoản cảm ứng" quan trọng nhất: Đừng vì nó "luôn tồn tại" mà mặc sức thấu chi. Hãy hiểu rằng tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ cạn kiệt nếu bị tổn thương tích tụ mỗi ngày.

Phân biệt giữa "Cảm giác an toàn" và "Đặc quyền gây thương tổn": Sự bao dung của người thân không phải là "giấy phép" để chúng ta mất kiểm soát trong lời nói và hành vi.

Dùng tâm thế "đối đãi khách hàng" để đối xử với người nhà: Hãy ghi nhớ sở thích của cha mẹ, chủ động gánh vác áp lực cùng bạn đời. Hãy đầu tư tâm sức để duy trì sợi dây liên kết gia đình giống như cách bạn bảo vệ các mối quan hệ xã hội quan trọng.

Quy tắc ứng xử và gắn kết gia đình

Lắng nghe không ngắt lời khi người thân đang nói.

Quy tắc 5 giây: Dừng lại 5 giây trước khi định nói lời cáu gắt để làm chủ cảm xúc.

Sử dụng cấu trúc "Con/Em cảm thấy..." thay vì chỉ trích "Bố mẹ/Anh luôn luôn...".

Dành ít nhất 15 phút "không điện thoại" mỗi tối để thực sự hiện diện bên gia đình.

Mỗi ngày chia sẻ ít nhất một điều tốt đẹp hoặc một khó khăn để nhận sự thấu hiểu.

Sự trưởng thành thực sự là khi ta biết dành những cảm xúc tốt đẹp nhất cho những người xứng đáng nhất. Khi học được cách dịu dàng với người thân, chúng ta không chỉ hàn gắn các mối quan hệ thân mật, mà còn tìm lại được điểm tựa vững chắc nhất trong thế giới tinh thần của chính mình.

Tại sao chúng ta luôn lịch sự với người lạ nhưng lại gay gắt với người thân?: Sự thật đáng phải suy ngẫm - Ảnh 2.Chênh lệch tuổi tác lý tưởng giữa vợ chồng không phải là 3 hay 5 năm: Con số này mới là lý tưởng nhất!

GĐXH - Bên cạnh tình cảm, khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng ảnh hưởng lớn đến sự ổn định tài chính, tâm lý và chất lượng nuôi dạy con cái. Con số lý tưởng là bao nhiêu?

Tin liên quan

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

Chỉ khi về già tôi mới hiểu: Đừng chia sẻ 4 điều này với bất kỳ ai, kể cả người thân

Chỉ khi về già tôi mới hiểu: Đừng chia sẻ 4 điều này với bất kỳ ai, kể cả người thân

Tại sao bạn nỗ lực mãi không giàu?: Hãy đọc 7 quy luật này trước khi quá muộn

Tại sao bạn nỗ lực mãi không giàu?: Hãy đọc 7 quy luật này trước khi quá muộn

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này

Những cặp vợ chồng vẫn ngủ chung giường ở tuổi 70: Hầu hết họ thuộc 3 trường hợp này

Khi chọn quà biếu Tết còn 'áp lực' hơn chạy deadline

Khi chọn quà biếu Tết còn 'áp lực' hơn chạy deadline

Gia đình - 1 giờ trước

Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh những cuộc chạy đua KPI, người trẻ còn bị áp lực "quà Tết" đè nặng khiến nhiều người phải thốt lên "Thôi đừng nhắc đến Tết nữa!".

Qua tuổi 60: Có 3 thứ này trong tay, tuổi già không còn lo lắng

Qua tuổi 60: Có 3 thứ này trong tay, tuổi già không còn lo lắng

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi 60, điều quan trọng không còn là địa vị hay thành tựu, mà là cách sống sao cho nhẹ nhõm, an yên và không trở thành gánh nặng cho con cái.

Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đình

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con trên tàu điện ngầm, tôi chợt hiểu ra một điều: cha mẹ thực sự có thể thay đổi vạch xuất phát của con cái.

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Có những khoản chi khi còn trẻ tưởng như rất bình thường, nhưng càng về trung niên lại âm thầm bào mòn tài chính và khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhận diện sớm 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu tỉnh táo hơn, an tâm hơn cho chặng đường phía trước.

4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm tháng

4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm tháng

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, năm tháng không làm phai nhạt nhan sắc mà ngược lại còn giúp họ trở nên mặn mà, sâu sắc và cuốn hút hơn.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cha mẹ vừa muốn giúp con, vừa sợ mình trở nên thừa thãi. Thực tế, có ba điều rất quan trọng – dù giàu hay nghèo – nếu làm được, không chỉ giúp con cái nhẹ gánh mà còn mang lại sự bình an cho chính mình và cả gia đình.

Chia hết gia sản, tôi thành ông già cô độc, 2 năm không thấy các con về thăm

Chia hết gia sản, tôi thành ông già cô độc, 2 năm không thấy các con về thăm

Gia đình - 11 giờ trước

Suốt hai năm qua, các con không về quê thăm lần nào, tôi nhận ra mình đã quá sai khi bán đi mảnh vườn 1.000 mét vuông và chia hết tiền cho hai đứa con trai.

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nam có xu hướng thích chinh phục, dễ rung động trước người khác giới và khó giữ mình trong các mối quan hệ lâu dài. Họ là ai?

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi 60, nhiều người mới giật mình nhận ra: tiền bạc, chức vị từng tự hào hóa ra không quyết định hạnh phúc tuổi già.

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình

GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con
45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Nuôi dạy con
Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Gia đình
Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Gia đình

