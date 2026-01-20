Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm tháng

Thứ ba, 10:33 20/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, năm tháng không làm phai nhạt nhan sắc mà ngược lại còn giúp họ trở nên mặn mà, sâu sắc và cuốn hút hơn.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Vẻ đẹp được sao Kim ưu ái theo năm tháng

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Kim Ngưu là cung hoàng đạo nữ được sao Kim – hành tinh của cái đẹp, bảo trợ. 

Ngay từ khi còn trẻ, họ đã sở hữu nét đẹp dịu dàng, đằm thắm và rất dễ tạo thiện cảm.

Điều đặc biệt ở Kim Ngưu là vẻ đẹp ấy dường như không bị bào mòn theo thời gian. Mỗi năm tuổi tăng lên, họ không chỉ trưởng thành hơn trong suy nghĩ mà còn toát ra thần thái chín chắn, quyến rũ rất riêng. 

Khuôn mặt hài hòa, vóc dáng cân đối cùng phong thái điềm tĩnh giúp nữ Kim Ngưu giữ được nét thanh xuân dài lâu. 

Với họ, thời gian không phải kẻ thù mà là người bạn giúp nhan sắc ngày càng "chín".

4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm tháng - Ảnh 1.

Điều đặc biệt ở Kim Ngưu là vẻ đẹp ấy dường như không bị bào mòn theo thời gian. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Càng nhiều tuổi càng bí ẩn và cuốn hút

Lịch vạn niên từng nhận định, sự bí ẩn pha chút lạnh lùng chính là "vũ khí" khiến nữ Bọ Cạp luôn nổi bật giữa đám đông. 

Họ không cần quá phô trương nhan sắc, chỉ cần một ánh nhìn hay cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ khiến người khác say mê.

Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ Bọ Cạp vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Càng trải nghiệm nhiều, họ càng trở nên sắc sảo, quyến rũ và đầy chiều sâu. 

Vẻ đẹp của Bọ Cạp không ồn ào mà âm thầm, càng ngắm càng say, giống như rượu ngon cần thời gian để thấm. 

Chính vì thế, danh sách cung hoàng đạo nữ càng lớn tuổi càng mặn mà chắc chắn không thể thiếu Bọ Cạp.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Nét đẹp âm thầm nhưng bền bỉ với thời gian

Xem bói tử vi cho thấy, khi còn trẻ, nhan sắc của nữ Ma Kết có thể không quá nổi bật so với những cô gái xung quanh. 

Thế nhưng, càng trưởng thành, vẻ đẹp của họ càng bộc lộ rõ rệt và khó cưỡng.

Phụ nữ Ma Kết giống như những món đồ quý, càng để lâu càng tăng giá trị. Thời gian giúp họ trở nên tự tin, điềm đạm và đầy khí chất. 

Sự từng trải khiến ánh mắt, nụ cười và phong thái của Ma Kết mang sức hút rất riêng, khiến người đối diện không khỏi ngưỡng mộ. 

Dường như những dấu vết khắc nghiệt của năm tháng khó có thể tác động đến họ.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Trẻ trung nhờ sống hết mình và lạc quan

Nhắc đến những cung hoàng đạo nữ càng lớn tuổi càng mặn mà, Nhân Mã là cái tên gần như hiển nhiên. 

Với bản tính tự do, yêu khám phá và luôn tràn đầy năng lượng, nữ Nhân Mã hiếm khi để cuộc sống làm mình trở nên nặng nề.

Họ dành tuổi trẻ để trải nghiệm, đi đây đi đó, theo đuổi đam mê và sống đúng với lý tưởng của bản thân. 

Chính lối sống tích cực, lạc quan và giàu năng lượng ấy giúp Nhân Mã giữ được sự trẻ trung cả về ngoại hình lẫn tinh thần. 

Càng nhiều tuổi, họ càng toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, rạng rỡ và đầy sức sống.

4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm tháng - Ảnh 2.

Chính lối sống tích cực, lạc quan và giàu năng lượng giúp Nhân Mã giữ được sự trẻ trung cả về ngoại hình lẫn tinh thần. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo nữ được thời gian ưu ái

Không phải ai cũng sợ già, bởi với một số cung hoàng đạo nữ, thời gian lại chính là yếu tố giúp họ tỏa sáng theo cách rất riêng. 

Sự từng trải mang đến chiều sâu trong ánh mắt, sự chín chắn trong thần thái và nét quyến rũ khó gọi tên mà tuổi trẻ chưa thể có được. 

Kim Ngưu đằm thắm, Bọ Cạp bí ẩn, Ma Kết trầm ổn hay Nhân Mã trẻ trung đều chứng minh một điều: vẻ đẹp bền vững không nằm ở số tuổi, mà ở cách mỗi người sống, yêu bản thân và tận hưởng cuộc đời. 

Càng đi qua nhiều năm tháng, những cung hoàng đạo nữ này lại càng mặn mà, cuốn hút và khiến người khác phải ngoái nhìn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo phát tài sớm, tiền vào như nướcBính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo phát tài sớm, tiền vào như nước

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, dòng chảy vận mệnh của nhiều cung hoàng đạo có sự chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt là về tài chính.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưng

26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưng

Sinh đúng khung giờ vượng công danh: Sếp trọng dụng, dễ lên chức

Sinh đúng khung giờ vượng công danh: Sếp trọng dụng, dễ lên chức

Những 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

Những 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

Cùng chuyên mục

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

Gia đình - 16 phút trước

GĐXH - Có những khoản chi khi còn trẻ tưởng như rất bình thường, nhưng càng về trung niên lại âm thầm bào mòn tài chính và khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhận diện sớm 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu tỉnh táo hơn, an tâm hơn cho chặng đường phía trước.

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc này

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cha mẹ vừa muốn giúp con, vừa sợ mình trở nên thừa thãi. Thực tế, có ba điều rất quan trọng – dù giàu hay nghèo – nếu làm được, không chỉ giúp con cái nhẹ gánh mà còn mang lại sự bình an cho chính mình và cả gia đình.

Chia hết gia sản, tôi thành ông già cô độc, 2 năm không thấy các con về thăm

Chia hết gia sản, tôi thành ông già cô độc, 2 năm không thấy các con về thăm

Gia đình - 4 giờ trước

Suốt hai năm qua, các con không về quê thăm lần nào, tôi nhận ra mình đã quá sai khi bán đi mảnh vườn 1.000 mét vuông và chia hết tiền cho hai đứa con trai.

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nam có xu hướng thích chinh phục, dễ rung động trước người khác giới và khó giữ mình trong các mối quan hệ lâu dài. Họ là ai?

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạc

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Bước sang tuổi 60, nhiều người mới giật mình nhận ra: tiền bạc, chức vị từng tự hào hóa ra không quyết định hạnh phúc tuổi già.

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốt

Nuôi dạy con - 21 giờ trước

GĐXH - Trẻ sinh ra vốn tò mò, lanh lợi và tràn đầy năng lượng khám phá. Thế nhưng, nhiều hành vi tưởng như “vì tốt cho con” của người lớn lại đang âm thầm dập tắt ngọn lửa ấy. Bài viết chỉ ra 3 sai lầm phổ biến và cách đơn giản để cha mẹ giữ gìn “linh khí” cho con trong những năm đầu đời.

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần nhìn vào vật chất hay so sánh với ai khác, gia đình có hạnh phúc hay không thường thể hiện rõ trong những điều rất nhỏ mỗi ngày. Chỉ cần quan sát 5 dấu hiệu quen thuộc dưới đây, bạn sẽ nhận ra gia đình mình đang có phúc khí hay đang thiếu đi sự gắn kết mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua.

Công việc trắc trở, tình cảm lận đận: 4 cung hoàng đạo dễ lao đao nhất năm 2026

Công việc trắc trở, tình cảm lận đận: 4 cung hoàng đạo dễ lao đao nhất năm 2026

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn không mấy suôn sẻ với một số cung hoàng đạo.

26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưng

26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng rằng khoản tiền bồi thường 26 tỷ đồng sẽ mang lại cuộc sống đủ đầy cho tuổi già, nhưng với bà chính số tiền ấy lại đẩy bà vào bi kịch.

Xem nhiều

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ qua

Gia đình

GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.

3 lỗi tài chính phổ biến đẩy người nghỉ hưu trở lại thị trường lao động

3 lỗi tài chính phổ biến đẩy người nghỉ hưu trở lại thị trường lao động

Gia đình
45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng người

Nuôi dạy con
Những con giáp được hưởng trọn may mắn trong tình yêu và hôn nhân năm Bính Ngọ 2026

Những con giáp được hưởng trọn may mắn trong tình yêu và hôn nhân năm Bính Ngọ 2026

Gia đình
Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top