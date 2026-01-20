Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minh
GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.
Nghiên cứu khoa học nói gì về tháng sinh của trẻ?
Từ lâu, nhiều bậc cha mẹ vẫn tin rằng tháng sinh có thể phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và tương lai của con trẻ. Thực tế, một số nghiên cứu khoa học cho thấy niềm tin này không hoàn toàn vô căn cứ.
Trong một nghiên cứu kéo dài nhiều năm, các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard đã theo dõi sự phát triển của hàng nghìn trẻ em từ giai đoạn sơ sinh cho đến tuổi đi học.
Kết quả cho thấy trẻ sinh vào các tháng 10, 11 và 12 thường đạt kết quả cao hơn trong các bài kiểm tra về IQ, khả năng nhận thức và tư duy logic so với những trẻ sinh vào những tháng khác trong năm.
Đây không phải là nhận định cảm tính mà được rút ra từ dữ liệu theo dõi thực tế trong thời gian dài, phản ánh xu hướng chung chứ không áp dụng cho từng cá nhân cụ thể.
Vì sao tháng sinh cuối năm lại được xem là "tháng thông minh"?
Theo các nhà nghiên cứu, trẻ sinh vào quý cuối năm thường có khả năng tiếp thu kiến thức nhanh hơn, linh hoạt hơn trong việc giải quyết vấn đề và hiệu quả học tập nhìn chung tích cực hơn.
Nguyên nhân của hiện tượng này không chỉ đến từ yếu tố sinh học, mà còn liên quan mật thiết đến môi trường xã hội và điều kiện phát triển ban đầu của trẻ.
Tháng sinh và lợi thế tâm lý khi là "em út" trong lớp
Một trong những lý do thường được nhắc đến là sự chênh lệch độ tuổi giữa các học sinh trong cùng một lớp học.
Trẻ sinh vào tháng 10–12 thường là nhóm nhỏ tuổi nhất lớp, trong khi những trẻ sinh đầu năm lại có lợi thế hơn về thể chất và nhận thức tại thời điểm nhập học.
Chính sự "lép vế" ban đầu này lại trở thành động lực khiến trẻ phải nỗ lực nhiều hơn để theo kịp bạn bè. Từ đó, trẻ hình thành khả năng tự học, tư duy phản biện và óc sáng tạo ngay từ sớm.
Theo các chuyên gia tâm lý, việc là "em út" trong lớp cũng giúp trẻ phát triển những phẩm chất tích cực như sự kiên trì, bản lĩnh, tính linh hoạt và khả năng giao tiếp.
Để hòa nhập với những bạn lớn tuổi hơn, trẻ buộc phải chủ động hơn trong học tập cũng như trong các mối quan hệ xã hội, từ đó tích lũy nhiều kỹ năng quan trọng cho tương lai.
Điều kiện chăm sóc sơ sinh và tác động của tháng sinh
Bên cạnh yếu tố lớp học, tháng sinh còn ảnh hưởng đến điều kiện chăm sóc trong giai đoạn sơ sinh.
Trẻ sinh vào những tháng cuối năm thường lớn lên trong thời tiết mát mẻ, ít dịch bệnh, cha mẹ cũng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc con nhỏ.
Môi trường sống trong những tháng đầu đời đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng thể chất và tinh thần, giúp trẻ có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào giai đoạn học tập chính thức.
Tháng sinh không quyết định hoàn toàn tương lai của trẻ
Dù vậy, các nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng tháng sinh không phải là yếu tố quyết định số phận hay thành công của một đứa trẻ.
Giáo dục gia đình, môi trường học tập, sự quan tâm và khích lệ đúng lúc từ cha mẹ mới là những nền tảng quan trọng nhất giúp trẻ phát triển toàn diện.
Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng, không ai giống ai hoàn toàn, kể cả khi sinh cùng tháng.
Thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào "tháng sinh vàng", điều quan trọng hơn cả là cha mẹ cần kiên nhẫn đồng hành, thấu hiểu tính cách và khơi gợi tiềm năng riêng của con.
Một đứa trẻ được yêu thương, tôn trọng và hỗ trợ đúng cách hoàn toàn có thể tỏa sáng và đạt được những thành tựu lớn lao trong tương lai, bất kể con sinh vào tháng nào trong năm.
