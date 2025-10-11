Mới nhất
Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Thứ bảy, 07:12 11/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

"Tôi chỉ phát hiện ra nhà mình đã bị bán khi nhận được yêu cầu chuyển đi", người chồng than thở. Cuộc tranh chấp tài sản giữa vợ chồng này diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc. 

Họ kết hôn được bảy năm; người vợ - Tiểu Lý từ lâu đã bất mãn với thói tật của chồng - Tiểu Viên. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đã bán căn nhà của hai vợ chồng.

Trong chương trình "Big City Small Things" của Đài truyền hình Trùng Khánh, Tiểu Lý giải thích rằng trong nhiều năm, cô gần như chỉ lo cho gia đình. 

Tiểu Viên nghiện cờ bạc và thậm chí còn mất công việc vì cờ bạc trong những năm đầu hôn nhân, khiến tình hình tài chính của gia đình trở nên tồi tệ. 

Cô than thở rằng chồng thờ ơ với những vất vả hàng ngày của vợ để nuôi sống gia đình, thậm chí né tránh mỗi khi được nhắc đến; khiến cô mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân của họ. Đó là lý do cô quyết định bán nhà.

- Ảnh 1.

Tiểu Lý rất buồn vì chồng nghiện cờ bạc lâu năm, dẫn đến quyết định bán nhà. (Ảnh:Show "Big City Small Things" của Đài truyền hình Trùng Khánh)

Tiểu Viên tỏ ra tức giận và ngạc nhiên trước điều này. Anh nhấn mạnh rằng họ vẫn là vợ chồng, nhưng vợ đã bán nhà mà không báo cho anh biết, và anh chỉ biết được sự thật khi nhận thông báo phải chuyển đi. Anh đặt câu hỏi về hành động của vợ, không chỉ về những tổn hại đối với quan hệ vợ chồng mà còn về tính hợp pháp của việc tự ý định đoạt tài sản.

Vụ việc gây ra những tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng thông cảm với Xiao Li, người đã một mình gánh vác gia đình nhiều năm trong khi chồng nghiện cờ bạc và lười lao động. 

Theo họ, hành động của cô mặc dù cực đoan nhưng lại cho thấy sự vỡ mộng hoàn toàn đối với cuộc hôn nhân. Họ lập luận rằng "điều đáng sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng không phải là nghèo đói, mà là cuộc hôn nhân đã thực sự rạn vỡ"; "hành động của cô ấy không phải bốc đồng mà là kết quả của sự thất vọng tích tụ".

Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng nếu ngôi nhà là tài sản chung, người vợ có thể vướng vào tranh chấp pháp lý nếu bán nó mà không có sự đồng ý của chồng. Nếu ngôi nhà được đăng ký dưới tên Tiểu Lý, cô ấy có quyền định đoạt, nhưng người chồng vẫn có thể đệ đơn kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc thiếu giao tiếp và chia sẻ trách nhiệm trong hôn nhân về lâu dài có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Nếu có bất đồng về tiền bạc và trách nhiệm, vợ chồng nên giải quyết thông qua đàm phán hoặc pháp lý thay vì dùng đến các biện pháp đơn phương, quyết liệt.

Cuộc tranh chấp trên chưa có kết quả cuối cùng nhưng đã khơi dậy sự chú ý của công chúng đối với các vấn đề xã hội như trách nhiệm hôn nhân, tài chính gia đình và quản lý tài sản.

Nguyệt Ánh(Nguồn: Sohu)
