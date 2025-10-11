Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà
Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
"Tôi chỉ phát hiện ra nhà mình đã bị bán khi nhận được yêu cầu chuyển đi", người chồng than thở. Cuộc tranh chấp tài sản giữa vợ chồng này diễn ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Họ kết hôn được bảy năm; người vợ - Tiểu Lý từ lâu đã bất mãn với thói tật của chồng - Tiểu Viên. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô đã bán căn nhà của hai vợ chồng.
Trong chương trình "Big City Small Things" của Đài truyền hình Trùng Khánh, Tiểu Lý giải thích rằng trong nhiều năm, cô gần như chỉ lo cho gia đình.
Tiểu Viên nghiện cờ bạc và thậm chí còn mất công việc vì cờ bạc trong những năm đầu hôn nhân, khiến tình hình tài chính của gia đình trở nên tồi tệ.
Cô than thở rằng chồng thờ ơ với những vất vả hàng ngày của vợ để nuôi sống gia đình, thậm chí né tránh mỗi khi được nhắc đến; khiến cô mất hết hy vọng vào cuộc hôn nhân của họ. Đó là lý do cô quyết định bán nhà.
Tiểu Viên tỏ ra tức giận và ngạc nhiên trước điều này. Anh nhấn mạnh rằng họ vẫn là vợ chồng, nhưng vợ đã bán nhà mà không báo cho anh biết, và anh chỉ biết được sự thật khi nhận thông báo phải chuyển đi. Anh đặt câu hỏi về hành động của vợ, không chỉ về những tổn hại đối với quan hệ vợ chồng mà còn về tính hợp pháp của việc tự ý định đoạt tài sản.
Vụ việc gây ra những tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng thông cảm với Xiao Li, người đã một mình gánh vác gia đình nhiều năm trong khi chồng nghiện cờ bạc và lười lao động.
Theo họ, hành động của cô mặc dù cực đoan nhưng lại cho thấy sự vỡ mộng hoàn toàn đối với cuộc hôn nhân. Họ lập luận rằng "điều đáng sợ nhất trong cuộc sống vợ chồng không phải là nghèo đói, mà là cuộc hôn nhân đã thực sự rạn vỡ"; "hành động của cô ấy không phải bốc đồng mà là kết quả của sự thất vọng tích tụ".
Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng nếu ngôi nhà là tài sản chung, người vợ có thể vướng vào tranh chấp pháp lý nếu bán nó mà không có sự đồng ý của chồng. Nếu ngôi nhà được đăng ký dưới tên Tiểu Lý, cô ấy có quyền định đoạt, nhưng người chồng vẫn có thể đệ đơn kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc thiếu giao tiếp và chia sẻ trách nhiệm trong hôn nhân về lâu dài có thể dẫn đến xung đột nghiêm trọng. Nếu có bất đồng về tiền bạc và trách nhiệm, vợ chồng nên giải quyết thông qua đàm phán hoặc pháp lý thay vì dùng đến các biện pháp đơn phương, quyết liệt.
Cuộc tranh chấp trên chưa có kết quả cuối cùng nhưng đã khơi dậy sự chú ý của công chúng đối với các vấn đề xã hội như trách nhiệm hôn nhân, tài chính gia đình và quản lý tài sản.
Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.
GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.
Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.
GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.
Một người vợ ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội khi treo biểu ngữ, băng rôn thể hiện lòng biết ơn vì bạn thân đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm qua.
GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.
Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.
GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.
GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.
Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.
