Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợ

Chân dung Lauren Sánchez - người vợ đa tài của tỷ phú Jeff Bezos

Tài khoản Instagram của Lauren Sanchez





Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sanchez đã tổ chức lễ cưới xa xỉ bậc nhất hành tinh tại Venice. Ngay sau đám cưới, Sanchez cũng có động thái đáng chú ý trên tài khoản Instagram 1 triệu người theo dõi. Cô đăng những khoảnh khắc trong đám cưới với tỷ phú đầu tiên sau khi dọn sạch toàn bộ bài đăng cũ.

Ngoài ra vợ tỷ phú cũng đã cập nhật tên tài khoản Instagram, thêm họ chồng của chồng để tạo thành tên Lauren Sanchez Bezos. Dù chưa rõ thời điểm Sanchez "dọn dẹp" trang cá nhân và đổi tên song nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là cách cựu MC cho thấy đã sẵn sàng bước sang trang mới của cuộc đời, để lại quá khứ sau lưng.

Hình ảnh cặp đôi từng được Sanchez đăng tải trên Instagram





Trước khi cưới Jeff Bezos, Lauren Sánchez có sự nghiệp thành công. Bà nổi bật trong lĩnh vực truyền thông, điều hành hãng sản xuất phim về bầu trời, làm phi công và đạt nhiều thành tựu. Tuy nhiên, danh tiếng của bà chỉ nằm trong nước Mỹ. The Times nhận định chính cuộc tình với Bezos đưa tên tuổi Lauren vượt khỏi Los Angeles - nơi bà từng sống và làm việc.

Bà sinh năm 1969 tại New Mexico, thuộc thế hệ thứ ba của một gia đình nhập cư từ Mexico. Bố của Lauren là phi công, mẹ là cựu trợ lý phó thị trưởng Los Angeles. Năm Lauren bảy tuổi, bố mẹ ly hôn. Từ đó, "cô bé Wendy" sống cùng mẹ nhưng chủ yếu được bà ngoại - người làm nghề dọn nhà thuê, quản lý nhà hàng - chăm sóc. Trên People năm 2024, Lauren cho biết bà ngoại từng dạy về ý nghĩa của nghề lau dọn, cho rằng công việc này giúp ích cho cuộc sống của người khác. "Đây là cách bà tôi nhìn đời. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi", Lauren nói.

Lauren Sánchez có nhiều tham vọng lớn và luôn nỗ lực để đạt mục tiêu. Dịp ra mắt truyện thiếu nhi đầu tay năm 2024, vợ tỷ phú tiết lộ từng mắc chứng khó đọc (dyslexia) khi còn học phổ thông, không tin tưởng năng lực bản thân. Vào cao đẳng, một giáo sư nhận ra vấn đề của Lauren sau khi đọc bài báo bà viết. Sau đó, bà không ngừng cố gắng cải thiện tình trạng và nhận học bổng ngành truyền thông của đại học Southern California. Tuy nhiên, bà nghỉ học trước tốt nghiệp. Năm 25 tuổi, bà có công việc đầu tiên tại KTVK - kênh địa phương ở Phoenix - với vai trò phóng viên.

Sanchez có niềm đam mê với bầu trời





Trò chuyện với The Times, ông Phil Alvidrez - giám đốc tin tức KTVK bấy giờ - nhận xét, Lauren Sánchez không biết sợ hãi, đảm nhận mọi đề tài từ hỏa hoạn đến các sự kiện thể thao. Cuối thập niên 1990, bà là gương mặt quen thuộc trên kênh Fox Sports News, thắng giải Emmy cho chương trình Going Deep năm 1999.

Lauren Sánchez nổi tiếng hơn khi dẫn Good Day LA giai đoạn 2003-2009, làm phóng viên đặc biệt cho Extra về giới giải trí. Năm 2003, bà xuất hiện trên bìa tạp chí nam giới Open Your Eyes với danh xưng: "Người dẫn chương trình nóng bỏng nhất nước Mỹ". Bà cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Fight Club (1999), The Day After Tomorrow (2004), Fantastic Four (2005) - phần lớn là vai phát thanh viên như ngoài đời.

Những đồng nghiệp cũ, đối tác cũ và bạn bè khen bà duyên dáng, biết cách cuốn hút người khác và có tài ăn nói. Bà Lisa Gregorisch-Dempsey - cựu giám đốc điều hành Extra - cho biết Lauren Sánchez thường nhận phỏng vấn các nhân vật nam có tên tuổi vì biết cách dẫn dắt các cuộc trò chuyện, lấy ví dụ như lần bà phỏng vấn cựu tổng thống Bill Clinton năm 2010.

Lauren Sánchez phỏng vấn cựu tổng thống Bill Clinton về tình trạng sức khỏe của ông năm 2010. Khi đó, ông Clinton vừa trải qua cuộc phẫu thuật tim. Hiện video đạt hơn 200.000 lượt xem trên YouTube.

Lauren Sánchez ngày trẻ





Lauren Sánchez đam mê lái máy bay, được bố truyền cảm hứng bay lượn khi còn nhỏ. Năm 2016, Lauren có giấy phép lái trực thăng, sau đó lập hãng phim Black Ops Aviation chuyên thực hiện các cảnh quay trên không. Bà là người phụ nữ đầu tiên làm chủ studio thuộc thể loại này. Cựu phát thanh viên từng là cố vấn cho phim Dunkirk (2017) của đạo diễn Christopher Nolan và Miss Bala (2019).

Trên Hollywood Reporter năm 2017, Lauren nói về quyết định mở công ty: "Tôi đã có công việc, sự nghiệp trước đó nhưng rồi nghe thấy tiếng gọi đam mê. Tôi yêu ngành giải trí và phim ảnh nên kết hợp cả hai". Đầu năm 2024, bà được vinh danh tại lễ trao giải Annual Living Legends of Aviation (Giải thưởng Huyền thoại hàng không đương thời) cho những cống hiến trong ngành.

Trò chuyện với WSJ năm 2023, Lauren cho biết chính sở thích bay lượn giúp bà và tỷ phú gắn kết, thường lái trực thăng cùng ông mỗi khi rảnh rỗi. Tháng 4, Lauren Sánchez thực hiện chuyến bay vào rìa vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ, thuộc dự án của Blue Origin - công ty hàng không vũ trụ do chồng thành lập.

Tháng 5/2019, Lauren Sánchez và Jeff Bezos công khai chuyện tình cảm sau khi đối mặt không ít ồn ào bởi tỷ phú có cuộc hôn nhân 25 năm với nhà văn MacKenzie Scott. Khi đến với nhau, cặp sao dành nhiều thời gian du lịch, tích cực làm từ thiện. Năm 2020, tỷ phú thành lập quỹ Bezos Earth Fund với mục tiêu quyên góp 10 tỷ USD cho các sáng kiến bảo vệ môi trường đến năm 2030. Lauren Sánchez hiện là phó chủ tịch điều hành quỹ.

Năm 2023, cặp sao đính hôn trên du thuyền Koru bên bờ biển Amalfi, Italy. Theo L'Officiel Mỹ, Bezos cầu hôn người tình với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD. Hiện chi phí tổ chức đám cưới chưa được công bố, nhưng ông Luca Zaia - thống đốc vùng Veneto, bao gồm Venice - cho biết số tiền có thể hơn 55 triệu USD, theo Reuters.

Bí quyết để Lauren Sánchez giữ trái tim người chồng tỷ phú

Cựu MC toả sáng không lễ cưới ở Venice (Ý)





Sau sáu năm yêu, chuyện tình của tỷ phú Jeff Bezos, 61 tuổi, và cựu phát thanh viên Lauren Sánchez, 56 tuổi, đánh dấu bằng chuỗi tiệc cưới xa hoa tại Venice, Italy, từ ngày 26 đến 28/6. Công chúng đổ dồn sự chú ý về Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".

Điều gì ở Lauren Sánchez đã thu hút Jeff Bezos đến mức ông quyết định xây dựng một gia đình mới ở tuổi 61? Có lẽ đó là sự kết hợp giữa trí tuệ, sự tự tin, đam mê phiêu lưu và một tinh thần tự do. Sánchez không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp mà còn có ý chí mạnh mẽ, độc lập và luôn tìm kiếm những thử thách mới. Cô chia sẻ với Bezos niềm yêu thích khám phá, phiêu lưu và đặc biệt là lĩnh vực hàng không vũ trụ - một niềm đam mê lớn của ông được thể hiện rõ ràng qua Blue Origin.

Trong những năm qua, cả hai đã cùng nhau tham gia vào nhiều hoạt động, từ những chuyến đi bộ đường dài đến những buổi tiệc xa hoa, và đặc biệt là những chuyến bay trực thăng. Sánchez thường xuyên hộ tống Bezos trong các sự kiện liên quan đến Blue Origin, thể hiện sự ủng hộ và niềm hứng thú chung của họ với không gian.

Cặp đôi luôn thoải mái công khai xuất hiện cùng nhau





Với tư cách là vợ của Jeff Bezos, Lauren Sánchez chắc chắn sẽ có vai trò lớn hơn trong các hoạt động từ thiện và xã hội của tỷ phú này. Cô đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là thông qua các dự án mà Bezos đang hỗ trợ.

Lauren Sánchez không chỉ là "vợ của tỷ phú" mà còn là một người phụ nữ độc lập với sự nghiệp và đam mê riêng. Sự quyết đoán, năng lượng tích cực và khả năng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cô có lẽ chính là những yếu tố đã khiến Jeff Bezos, ở tuổi 61, quyết định "kết hôn bằng được" và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.

Nhiều trang tin nhận định tỷ phú Jeff Bezos "tái sinh" khi yêu Lauren Sánchez. Trước đây, ông không chú trọng vẻ ngoài và chỉ xuất hiện trong các diễn đàn kinh tế hay ra mắt sản phẩm. Những năm gần đây, Bezos được khen trẻ trung hơn nhờ nâng cấp gu ăn mặc và cải thiện vóc dáng.

Ngược lại, Lauren Sánchez không cố thay đổi bản thân để hợp bạn trai. Thay vào đó, bà sống thật với chính mình, luôn là người nhiều năng lượng. Tỷ phú từng gọi bà là "cô gái tràn đầy nhựa sống" trong tin nhắn cho nhau, theo The Cut.



