Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc

Thứ bảy, 10:01 27/12/2025 | Tiêu điểm
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Câu chuyện của cô trở thành bài học quý giá về giáo dục và cách nuôi dạy con cái trong xã hội hiện đại.

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc - Ảnh 1.Số phận nghiệt ngã của 'thần đồng' từng khiến cả nước chấn động khi đỗ Đại học Thanh Hoa với điểm số gần như tuyệt đối

GĐXH - Từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối, được kỳ vọng nhiều, nhưng người đàn ông này lại chọn công việc chẳng ai ngờ tới.

Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc - Ảnh 2.

Trần Thục Ân

Trần Thục Ân sinh năm 2000 trong một gia đình trí thức tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cha mẹ cô đều là công chức nhà nước và đặc biệt chú trọng việc học hành của con cái. Ngay từ nhỏ, Thục Ân đã thể hiện tư chất hơn người khi mới 3 tuổi đã thuộc lòng nhiều bài thơ cổ, thích đọc sách và biết làm phép tính cộng, trừ đơn giản.

Thấy con gái có năng khiếu vượt trội, cha mẹ cô quyết định cho con theo học các chương trình giáo dục sớm. Như một miếng bọt biển, Thục Ân hấp thụ kiến thức rất nhanh, vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Khi 6 tuổi, cô nhảy lớp vào tiểu học và chỉ trong vòng một năm, đã hoàn thành chương trình ba năm đầu tiên với thành tích xuất sắc.

Lựa chọn khi trưởng thành của thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học khiến ai cũng sốc - Ảnh 3.

Năm 7 tuổi, Trần Thục Ân được đặc cách vào cấp 2

Năm 7 tuổi, Trần Thục Ân được đặc cách vào cấp 2, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các kỳ thi và tham gia nhiều cuộc thi học thuật cấp thành phố. Đến năm 12 tuổi, cô chính thức trở thành sinh viên Đại học Chiết Giang, với số điểm thi đại học 620, trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất của tỉnh Quảng Đông thời điểm đó.

Với thành tích ấn tượng, cô được giới truyền thông ca ngợi là "thần đồng Quảng Đông", trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều bậc phụ huynh lấy làm gương cho con cái. Tuy nhiên, ánh hào quang quá lớn lại vô tình khiến Trần Thục Ân phải đối mặt với vô vàn áp lực từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Khi bước vào giảng đường đại học, một cô gái 12 tuổi chưa đủ trưởng thành về mặt tâm lý lẫn khả năng tự lập đã gặp rất nhiều khó khăn. Việc học đại học khác xa phổ thông, đòi hỏi sự chủ động, tư duy độc lập và kỹ năng sống tự lo cho bản thân mà độ tuổi ấy chưa thể đáp ứng.

Cuộc sống sinh viên với việc giặt giũ, dọn dẹp phòng ở, sắp xếp sinh hoạt hàng ngày trở thành thách thức không nhỏ với Thục Ân. Khoảng cách tuổi tác với bạn bè đồng khóa cũng khiến cô khó hòa nhập, thường xuyên cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa môi trường học thuật áp lực.

Dù luôn nỗ lực, đạt được những thành tích học tập nhất định nhưng danh xưng "thần đồng" lại dần trở thành áp lực vô hình, khiến cô luôn sống trong trạng thái lo sợ bị đánh giá và kỳ vọng quá cao. Thục Ân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với ánh mắt soi mói của mọi người, những lời nhắc nhở vô hình về trách nhiệm phải "xứng đáng với danh thần đồng" càng khiến cô ngột ngạt.

Lựa chọn bất ngờ khi trưởng thành

Trải qua nhiều năm căng thẳng và áp lực, Trần Thục Ân dần nhận ra những lỗ hổng trong quá trình trưởng thành của bản thân. Dù học giỏi nhưng cô lại thiếu kỹ năng sống, kinh nghiệm giao tiếp và chưa từng được sống đúng với tuổi thơ như bao người khác. Điều này khiến cô cảm thấy bối rối và bất an khi đứng trước những lựa chọn lớn của cuộc đời.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì tiếp tục con đường học thuật hoặc trở thành người nổi tiếng như mọi người kỳ vọng, Thục Ân bất ngờ lựa chọn một công việc bình thường tại một doanh nghiệp. Cô bắt đầu sự nghiệp từ những vị trí nhỏ, làm việc chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm và dần được đồng nghiệp công nhận.

Ngoài giờ làm việc, cô tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ và sở thích cá nhân. Nhờ vậy, Thục Ân có thêm nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội và tìm lại được niềm vui giản dị mà tuổi thơ cô từng thiếu vắng. Cô cũng chủ động tìm kiếm tình yêu, mong muốn gặp người thấu hiểu và đồng hành trong cuộc sống.

Hiện nay khi đã hơn 20 tuổi, cô gái từng gây sốt khắp Trung Quốc đã trở thành một người trẻ bình thường, không còn được gọi là thần đồng. Thay vào đó, cô sống một cuộc sống giản dị nhưng trọn vẹn, vui vẻ và an yên. Đó mới chính là thành công thực sự mà cô theo đuổi sau tất cả những năm tháng bị cuốn vào ánh hào quang.

Câu chuyện của cô trở thành bài học quý giá về giáo dục và cách nuôi dạy con cái trong xã hội hiện đại. Nhiều chuyên gia giáo dục và phụ huynh bắt đầu đặt lại câu hỏi: Liệu việc thúc đẩy trẻ học quá sớm, đạt thành tích vượt trội có thực sự tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Danh hiệu "thần đồng" có thể giúp một đứa trẻ tỏa sáng sớm, nhưng cũng dễ biến thành áp lực vô hình, khiến các em đánh mất tuổi thơ, kỹ năng sống và những trải nghiệm quý giá. Thành công thực sự không chỉ đo bằng điểm số hay thành tích học thuật mà còn là việc tìm được nhịp sống phù hợp với chính mình.

Giáo dục nên tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ, để các em được sống đúng với lứa tuổi, được vui chơi, trải nghiệm và tự lựa chọn con đường phù hợp nhất cho tương lai. Câu chuyện của Trần Thục Ân nhắc nhở rằng, cha mẹ không nên đánh đổi tuổi thơ và tâm hồn trong sáng của con để lấy thành tích sớm.

Trong thời đại ngày nay, mỗi đứa trẻ đều có năng lực và giá trị riêng. Thay vì ép buộc theo khuôn mẫu chung, hãy để các em trưởng thành theo nhịp độ của mình. Thành công không phải là cuộc đua ai nhanh hơn, mà là hành trình ai bền bỉ, tự tin và hạnh phúc hơn trên chính con đường mình chọn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Số phận nghiệt ngã của thần đồng từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm tuyệt đối: Bằng cấp có quyết định tương lai?

Số phận nghiệt ngã của thần đồng từng đỗ Đại học Thanh Hoa với số điểm tuyệt đối: Bằng cấp có quyết định tương lai?

Cùng chuyên mục

Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Con trâu dài 2,4 mét được trả 1,4 tỷ đồng, người đàn ông từ chối bán

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Dù được trả tới 1,4 tỷ đồng cho con trâu 38 tháng tuổi, người đàn ông vẫn từ chối bán vì cho rằng nó đáng giá ít nhất ít nhất 2,9 tỷ đồng.

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Một trong các robot săn sự sống của NASA có thể đã hạ cánh đúng nơi sự sống ẩn nấp, chỉ là nó tìm chưa đúng cách.

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về "sông băng ngày tận thế"

Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về "sông băng ngày tận thế"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới được công bố đã tiết lộ "sông băng ngày tận thế" đang mất đi một lượng băng đáng kể do một cơ chế tan chảy mạnh mẽ và bất ngờ.

Robot này ăn được

Robot này ăn được

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát triển robot mềm hoàn toàn có thể ăn được, bao gồm cả bộ phận cấp nguồn, mở ra hướng ứng dụng mới trong y tế, bảo tồn động vật và nghiên cứu robot bền vững.

Tàu vũ trụ trục trặc của Boeing không được chở phi hành gia trong chuyến bay tiếp theo

Tàu vũ trụ trục trặc của Boeing không được chở phi hành gia trong chuyến bay tiếp theo

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Boeing và NASA đã đồng ý không đưa phi hành gia lên chuyến bay Starliner tiếp theo, mà chỉ thực hiện chuyến bay thử nghiệm với hàng hóa để chứng minh khả năng đảm bảo an toàn.

Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

Vật thể "bất khả thi" tiếp tục gây bối rối sau 140 năm lộ diện

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.

Lý do không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay: Tiêu chuẩn nào cho hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm?

Lý do không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay: Tiêu chuẩn nào cho hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Ghế cạnh cửa thoát hiểm máy bay được ưa thích vì sự rộng rãi, thoải mái, nhưng hành khách không đáp ứng một số tiêu chuẩn đặc biệt sẽ không được ngồi ở vị trí này.

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Câu chuyện kỳ lạ 1 trên 1 triệu cơ hội này đã xảy ra.

Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáy

Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáy

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Phát hiện mới này nằm dưới một trong những hồ sâu nhất thế giới, với một số khu vực sâu tới 700 mét.

Xem nhiều

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Chàng trai Việt sinh ra nghèo khó bất ngờ có cha là tỷ phú Mỹ, thừa kế tài sản tới 2.600 tỷ đồng, cuộc sống hiện tại ra sao?

Tiêu điểm

GĐXH - Chàng trai Việt bỗng đổi đời vì phát hiện là “con rơi” của tỷ phú Mỹ, hưởng thừa kế 2.600 tỷ đồng có cuộc sống kín tiếng bên Mỹ.

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

Tiêu điểm
Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Phát hiện chấn động về thành phố cổ bị động đất nhấn chìm

Tiêu điểm
Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầu

Kỳ tích "như khoa học viễn tưởng" của châu Âu đang làm rung chuyển giới vật lý toàn cầu

Tiêu điểm
Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáy

Khảo sát 4 điểm ngập nước ở hồ sâu bậc nhất hành tinh, chuyên gia sững sờ phát hiện điều không tưởng dưới đáy

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top