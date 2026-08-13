Bí quyết của những thủ khoa đạt 30/30 vào Đại học Y Dược TPHCM

Với tổng điểm 30/30 ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), Nguyễn Lê Yến Nhi, 18 tuổi, quê Gia Lai, trở thành một trong những thí sinh gây chú ý trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Đằng sau điểm số tuyệt đối là một quá trình học tập kỷ luật, luyện đề với cường độ cao và một quyết định táo bạo khi chuyển từ Gia Lai lên TPHCM học lớp 12 để theo đuổi ước mơ vào ngành Y.

Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi, 18 tuổi, quê Gia Lai đạt 3 điểm 10 môn Toán, Hóa học, Sinh học sẽ trở thành sinh viên của Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Muốn làm từ thiện từ ngày nhỏ nên quyết định theo nghề y

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm tuyệt đối, Yến Nhi cho biết điều quan trọng nhất với em là nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa trước khi mở rộng sang các tài liệu khác.

Nữ sinh cho biết em may mắn nhận được sự hỗ trợ của thầy cô với hệ thống tài liệu khá đầy đủ, bao quát. Trong lớp Yến Nhi cũng được nhiều bạn nhờ giảng lại bài, lúc đầu Yến Nhi nhận lời chỉ để giúp các bạn nhưng sau này Yến Nhi nhận ra rằng giảng bài cho các bạn cũng là một cách tự kiểm tra mức độ hiểu bài của mình.

Một yếu tố quan trọng khác trong quá trình ôn thi là luyện đề. "Việc luyện nhiều đề không phải để "trúng đề" mà để tạo cảm giác quen thuộc với cấu trúc bài thi, rèn tốc độ làm bài và hạn chế tâm lý hồi hộp khi bước vào phòng thi. Khi tinh thần tốt thì mình sẽ làm bài tốt hơn và điều đó quyết định khá nhiều đến kết quả", Yến Nhi chia sẻ.

Tại trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM), nơi Yến Nhi theo học lớp 12, học sinh được thầy cô tổng hợp đề và tổ chức luyện tập thường xuyên. Trên lớp, mỗi ngày các em có thể làm khoảng 2-3 đề. Giai đoạn gần kỳ thi, số lượng tăng lên 5-6 đề/ngày.

Điều đặc biệt là trước lớp 12, Yến Nhi không học tại TPHCM. Em sinh sống ở thị xã An Khê, Gia Lai và chỉ chuyển lên TPHCM vào năm lớp 12.

Ban đầu, Yến Nhi dự định theo tổ hợp Toán, Lý, Hóa và hướng đến các ngành thuộc khối A hoặc D. "Cuối năm lớp 11 em quay xe, đổi tổ hợp. Em thấy mình có khả năng nhất với tổ hợp B00 là Toán, Hóa, Sinh", Yến Nhi vui vẻ kể.

Do tại địa phương, việc ôn tập theo tổ hợp B00 chưa thật sự thuận lợi, gia đình quyết định cho em lên TPHCM học. Quyết định này đã giúp Yến Nhi có một môi trường học tập kỷ luật và chuyên sâu hơn trong năm cuối cấp.

Yến Nhi, cô gái có giọng nói trong trẻo, kể lại năm lớp 6, trong một chuyến đi cùng lớp đến khu vực miền núi, em nhìn thấy những bạn dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn trạc tuổi như em, mặc những bộ quần áo cũ, tay chân lấm lem, đang chăn trâu, chăn bò.

Điều khiến Yến Nhi day dứt nhất là ánh mắt của những người bạn ấy. Các bạn nhìn những học sinh trong đoàn với ánh mắt đầy khát khao, như mong muốn được học tập, được có một cuộc sống đủ đầy và được đến những nơi mà các bạn chưa từng có cơ hội đặt chân tới. Ánh mắt ấy đã ở lại trong ký ức của Yến Nhi trong suốt nhiều năm.

Khoảnh khắc ấy cũng khiến Yến Nhi lần đầu cảm nhận rõ mình may mắn như thế nào khi được sống trong một gia đình có điều kiện để học tập.

Từ những "ánh mắt" đó, Yến Nhi bắt đầu mong muốn được làm từ thiện và cũng dần nhận ra rằng trở thành bác sĩ cũng là một cách để giúp đỡ người khác.

Trong gia đình Yến Nhi chưa có ai theo ngành Y. Em là người đầu tiên lựa chọn con đường này. Hiện tại, Yến Nhi dự định nếu có cơ hội sẽ theo chuyên ngành Nhi khoa vì em cho rằng mình khá hợp với các em nhỏ, thích trò chuyện và chơi cùng các em.

Trước khi lên TPHCM học lớp 12, Yến Nhi thừa nhận mình chưa thật sự giỏi quản lý thời gian và từng dành nhiều thời gian cho điện thoại. Em thường bị cuốn vào mạng xã hội, các chương trình giải trí, game show hoặc những nội dung về động vật, thiên văn và các kiến thức thú vị trên mạng.

"Nếu em cảm thấy mình đã lạm dụng rồi thì em hoàn toàn có cơ sở để khắt khe với mình hơn một chút. Đến giờ em vẫn không hối hận vì đã bỏ điện thoại trong năm lớp 12", Yến Nhi nói.

Không chỉ học tập, Yến Nhi còn tuân thủ nghiêm túc thời gian sinh hoạt tại trường. Hằng ngày, em ngủ vào khoảng 22h và thức dậy vào tầm 5h15-5h30.

Yến Nhi cho rằng việc duy trì một thời gian biểu ổn định giúp cơ thể hình thành thói quen, tạo cảm giác quen thuộc và thoải mái. Nhờ ăn ngủ đầy đủ, sức khỏe được đảm bảo, em có thể tập trung hơn cho việc học.

Tình yêu môn Hóa được truyền cảm hứng từ người cha

Trong ba môn thuộc tổ hợp B00, Hóa học là môn Yến Nhi đặc biệt yêu thích. Em gắn bó với môn học này từ lớp 8.

Cha Yến Nhi là một giáo viên dạy Hóa tại một trường THCS ở Gia Lai. Ông đã dạy học sinh giỏi từ năm 1998 đến nay. Chính hình ảnh người cha nhiều năm đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã truyền cảm hứng để Yến Nhi say mê môn Hóa.

Đáng nhớ nhất là một lần Yến Nhi từng bị cha "đuổi" khỏi lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa do ông phụ trách tại nhà. Yến Nhi cho biết khi đó em chưa phát huy hết khả năng, tâm lý chưa tốt và chưa thật sự tập trung.

Yến Nhi đã khóc sau lần đó nhưng nhanh chóng trở lại lớp và quyết tâm tập trung, tự tin hơn. Sự nghiêm khắc của cha, theo Yến Nhi, cũng là một trong những yếu tố giúp em trưởng thành hơn trong quá trình học tập.

Trước khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yến Nhi đã có nhiều thành tích ở môn Hóa. Năm lớp 9, em đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa cấp thị xã An Khê, sau đó giành giải Nhất môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Gia Lai.

Lên THPT, Yến Nhi tiếp tục thi học sinh giỏi Hóa vượt cấp khi đang học lớp 11 và giành giải Nhì cấp tỉnh Gia Lai. Đến lớp 12, dù ban đầu không có ý định tiếp tục thi học sinh giỏi, Yến Nhi được các thầy cô ở TPHCM động viên tham gia và tiếp tục đạt giài Nhất môn Hóa cấp TP.

Khi được hỏi về điều kiện học tập ở quê em, Yến Nhi cho rằng điều kiện học tập vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát triển như ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, em thấy có rất nhiều bạn có ý chí vươn lên, luôn nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh. Vì vậy, em nghĩ rằng "Kẻ mạnh không phàn nàn về môi trường" – quan trọng là mình có quyết tâm và biết nỗ lực để vượt qua những khó khăn đó.

Yến Nhi cho rằng điểm số 30/30 không đến từ một "bí quyết" duy nhất mà là kết quả của việc học chắc kiến thức, luyện tập đều đặn, giữ kỷ luật sinh hoạt và quan trọng nhất là duy trì một tinh thần ổn định trong suốt quá trình ôn thi.

Từ cô học trò Gia Lai chỉ mới chuyển lên TPHCM ở năm cuối THPT, Yến Nhi đang bước những bước đầu tiên trên hành trình hiện thực ước mơ trở thành bác sĩ để có thể giúp được thật nhiều người.