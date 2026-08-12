Nóng: Một lớp có 46/47 học sinh trúng tuyển trường y, 2 em đạt 30 điểm

Theo danh sách kết quả trúng tuyển đại học năm 2026 cập nhật đến ngày 11/8 của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, lớp 12B1 có 46/47 học sinh trúng tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. Đáng chú ý, nhiều em đạt mức điểm rất cao, trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo y khoa lớn tại TPHCM.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, thầy chủ nhiệm lớp 12B1, nơi có 46/47 học sinh trúng tuyển khối ngành sức khoẻ xác nhận thông tin trên là chính xác.

Danh sách trúng tuyển đáng kinh ngạc của lớp 12B1.

Trong số này, hai học sinh Võ Khải Quốc và Trịnh Gia Hân cùng đạt 30 điểm (bao gồm điểm cộng theo quy định). Theo thông tin nhà trường cung cấp, hai em là thủ khoa tổ hợp B03 của TPHCM (28 điểm) và tam khoa toàn quốc khối B00 với điểm (29,5 điểm).

Danh sách cho thấy, 27 học sinh lớp 12B1 trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM. Trong đó, 22 em trúng tuyển ngành Y khoa, ba em vào ngành Răng-Hàm-Mặt, một em vào ngành Y học cổ truyền và một em vào ngành Điều dưỡng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 13 học sinh của lớp trúng tuyển, gồm chín em vào ngành Y khoa và bốn em vào ngành Răng-Hàm-Mặt. Sáu học sinh khác trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM, với ba em theo học ngành Y khoa và ba em vào ngành Răng-Hàm-Mặt.

Nhiều học sinh đạt mức điểm từ 28 trở lên. Bên cạnh hai điểm 30 của Trịnh Gia Hân và Võ Khải Quốc, danh sách còn ghi nhận những kết quả nổi bật như Nguyễn Thành Nguyễn đạt 29,70 điểm; Nguyễn Đình Quang đạt 29,15 điểm; Nguyễn Trần Bảo Nghi đạt 29,10 điểm; Nguyễn Tiến Lộc đạt 29 điểm; Lê Văn Hải đạt 28,75 điểm.

Tập thể lớp 12B1 trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét tuyển của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, các học sinh trong danh sách đạt từ 89,30 đến 91,10 điểm. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự đồng đều về học lực của tập thể lớp, dù các trường sử dụng thang điểm và phương thức xét tuyển khác nhau.

Trước thành tích của học trò, thầy Trần Thành Hưng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến các em học sinh cùng gia đình. Kết quả trúng tuyển là dấu mốc đáng nhớ sau quá trình học tập, ôn luyện và đồng hành của học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Với 46/47 học sinh đã bảo đảm trúng tuyển, lớp 12B1 trở thành một trong những tập thể có kết quả nổi bật trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến.