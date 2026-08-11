Danh sách hơn 130 trường công bố điểm chuẩn đại học 2026 mới nhất
GĐXH - Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn đại học 2026. Dưới đây là danh sách cụ thể.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.
Theo ghi nhận thông tin từ các trường đại học, đến nay đã có nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học 2026.
Dưới đây là danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn 2026:
STT
Tên trường
Điểm chuẩn xét tuyển đại học
1
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM
22,8-30
2
Đại học Bách khoa Hà Nội
20,06-29,54
3
Đại học Kinh tế Quốc dân
23,48-28,84
4
Trường Đại học Ngoại thương
Trường ĐH Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh
25-29,7
23
5
Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
22-26,35
6
Đại học Điện lực
16 - 24,6
7
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
16-28
8
Học viện Ngân hàng
20,2-26,61
9
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
17-28,27
10
Trường Đại học Văn Lang
18-22
11
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
21,5-29,32
12
Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM
50-73
13
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
15-22
14
Trường Đại học Văn Hiến
17-18
15
Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam
16-24,41
16
Trường Đại học Đại Nam
15-22,5 điểm
17
Trường Đại học Hoa Sen
15-20
18
Trường Đại học Sao Đỏ
15-23,5
19
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
16-24,52
20
Trường Đại học Đà Lạt
16,5-24,5
21
Trường Đại học Y Hà Nội
17,75-28,5
22
Trường Đại học Yersin Đà Lạt
15-20
23
Học viện Dân tộc
15
24
Trường Đại học Thái Bình
16
25
Trường Đại học Khánh Hòa
15-24,88
26
Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên
15-20
27
Học viện Cán Bộ TPHCM
22,45-24,8
28
Đại học Công nghiệp Hà Nội
17- 27,39
29
Trường Đại học Việt Đức
18- 26,01
30
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
17.00-25.50
31
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
15-23,75
32
Trường Đại học Quảng Nam
15-25,69
33
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
15,6-27,51
34
Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
19,5-24,54
35
Trường Đại học Kiên Giang
15-28,55
36
Trường Đại học Hà Nội
22-34,45
37
Trường Đại học Khoa học Sức Khỏe TPHCM
67,00-82,60
38
Trường Đại học Trưng Vương
15-20
39
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
20,21-26,91
40
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
15,50-25,00
41
Trường Đại học Vinh
21-26,5
42
Trường Đại học Hải Dương
15-25,88
43
Trường Đại học Luật TPHCM
16-21,25
44
Trường Đại học Kiểm sát
21,50-26,32
45
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM
70-88,8
46
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
16-24,53
47
Trường Đại học Bạc Liêu
15-24,66
48
Trường Đại học Hà Tĩnh
15-25,50
49
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
15-23,24
50
Trường Đại học Công nghiệp Vinh
15,5-23,75
51
Học viện Hành chính và quản trị công
Trụ sở Hà Nội: 20-24,10
Phân hiệu Học viện tại TP Đà Nẵng: 16-20
Phân hiệu Học viện tại TPHCM: 17,25-22,90
Phân hiệu Học viện tại Đắk Lắk: 15,50-20
52
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
50-79,7/100
53
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
17,75-27,25
54
Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An
15-20
55
Trường Đại học Quốc tế miền Đông
18-21
56
Trường Đại học Tiền Giang
15-25,4
57
Trường Đại học Đông Á
15-22
58
Trường Đại học Tân Tạo
15-22
59
Trường Đại học quản lý và công nghệ TPHCM
15
60
Trường Đại học Xây dựng miền Tây
15
61
Trường Đại học Mở TPHCM
15,50-26,20
62
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
22,50-25
63
Trường Đại học An Giang
50-87,98
64
Trường Đại học Luật Hà Nội
20-25,95
65
Đại học Y Dược TPHCM
18,25-27,11
66
Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương
19-23.5
67
Trường Đại học Đồng Nai
20,30-26,04
68
Trường Đại học Đông Đô
15-20
69
Trường Đại học Dược Hà Nội
21,35-23-50
70
Trường Sĩ quan chính trị - Đại học Chính trị
Thí sinh nam miền Bắc: 24,75
Thí sinh nam miền Nam: 21,5
71
Trường Sĩ quan Pháo binh
Thí sinh nam miền Bắc: 23,48
Thí sinh nam miền Nam: 22,89
72
Trường Đại học Công đoàn
15,06-22,78
73
Trường Sĩ quan Đặc công
Thí sinh nam miền Bắc: 24,20
Thí sinh nam miền Nam: 23,25
74
Trường Sĩ quan Không quân - Hệ Đại học
Phi công quân sự - Thí sinh nam toàn quốc: 23,96
Thiết bị bay không người lái:
Thí sinh nam miền Bắc: 23,62
Thí sinh nam miền Nam: 23,47
75
Học viện Hải quân
Thí sinh Nam miền Bắc: 24,75
Thí sinh Nam miền Nam: 24,07
76
Trường Sĩ quan Tăng - Thiết Giáp
Thí sinh Nam miền Bắc: 24,40
Thí sinh Nam miền Nam: 22,85
77
Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ
Thí sinh nam Quân khu 4: 25,28
Thí sinh nam Quân khu 5: 23,70
Thí sinh nam Quân khu 7: 23,56
Thí sinh nam Quân khu 9: 24,18
78
Trường Đại học Quảng Bình
15-24,20
79
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột
18-22
80
Trường Sĩ quan Thông tin - Hệ Quân Sự - Đại học Thông tin liên lạc
23,72-24,20
81
Trường Đại học Tài chính Marketing
16,50-25,41
82
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM
15-20
83
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM
15-21
84
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
29,13-32,10
85
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
21,50-27,34
86
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
18-25,10
87
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
16
88
Trường Đại học Văn Lang
15-22
89
Viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự
17,30-29,76
90
Trường Đại học Văn hóa TPHCM
20,30-27,50
91
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
15-22
92
Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
21-24,25
93
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
15-22,50
94
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
17-28,27
95
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
16-26,50
96
Trường Đại học Y khoa Vinh
18-23,50
97
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
20-24,50
98
Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn
25.33 (có tiêu chí phụ)
99
Trường Đại học Phương Đông
15-17
100
Trường Đại học Tây Đô
15-20
101
Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên
16-26,60
102
Học viện Ngoại giao
23,75-26,25
103
Trường Đại học Thủ Dầu Một
15-23,75
104
Học viện Quân y - Hệ Quân sự
Miền Bắc: 28,39-29,60
Miền Nam: 27,75-29,76
105
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
18-24,25
106
Trường Đại học Hùng Vương
18-26,267
107
Học viện Kỹ thuật Quân sự - Hệ Quân Sự
Hệ Quân sự
Miền Bắc:
Thí sinh nam: 27,61
Thí sinh nữ: 28,65
Miền Nam:
Thí sinh nam: 26,62
Thí sinh nữ: 29,03
Hệ Dân sự: 21,75-27,29
108
Trường Đại học Giao thông Vận tải
21,31-26,50
109
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
20,25-27,09
110
Trường Đại học Mỏ địa chất
16-24,75
111
Trường Đại học Mở Hà Nội
17,34-22
112
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
22,76 - 32,05
113
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
16-23,30
114
Học viện Hàng không Việt Nam
18-27,5
115
Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội
24,50-24,83
116
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
19-25,5
117
Học viện Tài chính
21- 28,07
118
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
22-27,78
119
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
17-22
120
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
21,05-28,12
121
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
16-23,76
122
Trường Đại học Y tế công cộng
18,80-22,90
123
Trường Đại học Sư phạm Huế
20,50-25,86
124
Đại học Sư phạm Thái Nguyên
17,35-27,13
125
Trường Đại học Thủy Lợi
19-24,64
126
Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội
22,76-23,39
127
Trường Đại học Thương mại
21,50-26,50
128
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
22-26,35
129
Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội 2026
20-21,25
130
Học viện Phụ nữ Việt Nam
17,5-25,6
131
Trường Đại học Kiểm sát
21,50-26,32