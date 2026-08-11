Danh sách hơn 130 trường công bố điểm chuẩn đại học 2026 mới nhất

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Theo ghi nhận thông tin từ các trường đại học, đến nay đã có nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học 2026.

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn đại học 2026. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn 2026:

STT Tên trường Điểm chuẩn xét tuyển đại học 1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM 22,8-30 2 Đại học Bách khoa Hà Nội 20,06-29,54 3 Đại học Kinh tế Quốc dân 23,48-28,84 4 Trường Đại học Ngoại thương Trường ĐH Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh 25-29,7 23 5 Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 22-26,35 6 Đại học Điện lực 16 - 24,6 7 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 16-28 8 Học viện Ngân hàng 20,2-26,61 9 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 17-28,27 10 Trường Đại học Văn Lang 18-22 11 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM 21,5-29,32 12 Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM 50-73 13 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15-22 14 Trường Đại học Văn Hiến 17-18 15 Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam 16-24,41 16 Trường Đại học Đại Nam 15-22,5 điểm 17 Trường Đại học Hoa Sen 15-20 18 Trường Đại học Sao Đỏ 15-23,5 19 Trường Đại học Kiến trúc TPHCM 16-24,52 20 Trường Đại học Đà Lạt 16,5-24,5 21 Trường Đại học Y Hà Nội 17,75-28,5 22 Trường Đại học Yersin Đà Lạt 15-20 23 Học viện Dân tộc 15 24 Trường Đại học Thái Bình 16 25 Trường Đại học Khánh Hòa 15-24,88 26 Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên 15-20 27 Học viện Cán Bộ TPHCM 22,45-24,8 28 Đại học Công nghiệp Hà Nội 17- 27,39 29 Trường Đại học Việt Đức 18- 26,01 30 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 17.00-25.50 31 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 15-23,75 32 Trường Đại học Quảng Nam 15-25,69 33 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 15,6-27,51 34 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 19,5-24,54 35 Trường Đại học Kiên Giang 15-28,55 36 Trường Đại học Hà Nội 22-34,45 37 Trường Đại học Khoa học Sức Khỏe TPHCM 67,00-82,60 38 Trường Đại học Trưng Vương 15-20 39 Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 20,21-26,91 40 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định 15,50-25,00 41 Trường Đại học Vinh 21-26,5 42 Trường Đại học Hải Dương 15-25,88 43 Trường Đại học Luật TPHCM 16-21,25 44 Trường Đại học Kiểm sát 21,50-26,32 45 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 70-88,8 46 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 16-24,53 47 Trường Đại học Bạc Liêu 15-24,66 48 Trường Đại học Hà Tĩnh 15-25,50 49 Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15-23,24 50 Trường Đại học Công nghiệp Vinh 15,5-23,75 51 Học viện Hành chính và quản trị công Trụ sở Hà Nội: 20-24,10 Phân hiệu Học viện tại TP Đà Nẵng: 16-20 Phân hiệu Học viện tại TPHCM: 17,25-22,90 Phân hiệu Học viện tại Đắk Lắk: 15,50-20 52 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 50-79,7/100 53 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 17,75-27,25 54 Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An 15-20 55 Trường Đại học Quốc tế miền Đông 18-21 56 Trường Đại học Tiền Giang 15-25,4 57 Trường Đại học Đông Á 15-22 58 Trường Đại học Tân Tạo 15-22 59 Trường Đại học quản lý và công nghệ TPHCM 15 60 Trường Đại học Xây dựng miền Tây 15 61 Trường Đại học Mở TPHCM 15,50-26,20 62 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 22,50-25 63 Trường Đại học An Giang 50-87,98 64 Trường Đại học Luật Hà Nội 20-25,95 65 Đại học Y Dược TPHCM 18,25-27,11 66 Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương 19-23.5 67 Trường Đại học Đồng Nai 20,30-26,04 68 Trường Đại học Đông Đô 15-20 69 Trường Đại học Dược Hà Nội 21,35-23-50 70 Trường Sĩ quan chính trị - Đại học Chính trị Thí sinh nam miền Bắc: 24,75 Thí sinh nam miền Nam: 21,5 71 Trường Sĩ quan Pháo binh Thí sinh nam miền Bắc: 23,48 Thí sinh nam miền Nam: 22,89 72 Trường Đại học Công đoàn 15,06-22,78 73 Trường Sĩ quan Đặc công Thí sinh nam miền Bắc: 24,20 Thí sinh nam miền Nam: 23,25 74 Trường Sĩ quan Không quân - Hệ Đại học Phi công quân sự - Thí sinh nam toàn quốc: 23,96 Thiết bị bay không người lái: Thí sinh nam miền Bắc: 23,62 Thí sinh nam miền Nam: 23,47 75 Học viện Hải quân Thí sinh Nam miền Bắc: 24,75 Thí sinh Nam miền Nam: 24,07 76 Trường Sĩ quan Tăng - Thiết Giáp Thí sinh Nam miền Bắc: 24,40 Thí sinh Nam miền Nam: 22,85 77 Trường Sĩ quan Lục quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ Thí sinh nam Quân khu 4: 25,28 Thí sinh nam Quân khu 5: 23,70 Thí sinh nam Quân khu 7: 23,56 Thí sinh nam Quân khu 9: 24,18 78 Trường Đại học Quảng Bình 15-24,20 79 Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột 18-22 80 Trường Sĩ quan Thông tin - Hệ Quân Sự - Đại học Thông tin liên lạc 23,72-24,20 81 Trường Đại học Tài chính Marketing 16,50-25,41 82 Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM 15-20 83 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM 15-21 84 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 29,13-32,10 85 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM 21,50-27,34 86 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 18-25,10 87 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 16 88 Trường Đại học Văn Lang 15-22 89 Viện Khoa học Quân sự - Hệ Quân sự 17,30-29,76 90 Trường Đại học Văn hóa TPHCM 20,30-27,50 91 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 15-22 92 Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 21-24,25 93 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 15-22,50 94 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 17-28,27 95 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 16-26,50 96 Trường Đại học Y khoa Vinh 18-23,50 97 Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 20-24,50 98 Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn 25.33 (có tiêu chí phụ) 99 Trường Đại học Phương Đông 15-17 100 Trường Đại học Tây Đô 15-20 101 Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên 16-26,60 102 Học viện Ngoại giao 23,75-26,25 103 Trường Đại học Thủ Dầu Một 15-23,75 104 Học viện Quân y - Hệ Quân sự Miền Bắc: 28,39-29,60 Miền Nam: 27,75-29,76 105 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 18-24,25 106 Trường Đại học Hùng Vương 18-26,267 107 Học viện Kỹ thuật Quân sự - Hệ Quân Sự Hệ Quân sự Miền Bắc: Thí sinh nam: 27,61 Thí sinh nữ: 28,65 Miền Nam: Thí sinh nam: 26,62 Thí sinh nữ: 29,03 Hệ Dân sự: 21,75-27,29 108 Trường Đại học Giao thông Vận tải 21,31-26,50 109 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 20,25-27,09 110 Trường Đại học Mỏ địa chất 16-24,75 111 Trường Đại học Mở Hà Nội 17,34-22 112 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 22,76 - 32,05 113 Trường Đại học Kiến trúc TPHCM 16-23,30 114 Học viện Hàng không Việt Nam 18-27,5 115 Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội 24,50-24,83 116 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 19-25,5 117 Học viện Tài chính 21- 28,07 118 Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 22-27,78 119 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 17-22 120 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 21,05-28,12 121 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 16-23,76 122 Trường Đại học Y tế công cộng 18,80-22,90 123 Trường Đại học Sư phạm Huế 20,50-25,86 124 Đại học Sư phạm Thái Nguyên 17,35-27,13 125 Trường Đại học Thủy Lợi 19-24,64 126 Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội 22,76-23,39 127 Trường Đại học Thương mại 21,50-26,50 128 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội 22-26,35 129 Trường Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội 2026 20-21,25 130 Học viện Phụ nữ Việt Nam 17,5-25,6 131 Trường Đại học Kiểm sát 21,50-26,32

Lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2026 GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.