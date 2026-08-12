Việc lựa chọn hiệu trưởng trường học sau sáp nhập tại Quảng Trị được thực hiện ra sao?

Ngày 12/8, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn số 3947/UBND-NC về việc triển khai thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn số 3947/UBND-NC về việc triển khai thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: Hùng Trần.

Theo đó, trình tự thực hiện sẽ do UBND các xã, phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dự thảo Tờ trình và xây dựng Đề án chung theo thẩm quyền (gồm thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách). Sau đó, lấy ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan rồi hoàn chỉnh tờ trình, đề án trước khi trình UBND xã, phường xem xét, quyết định.

Về việc tổ chức trường chính, phân hiệu, điểm trường, UBND cấp xã căn cứ điều kiện thực tế, vị trí địa lý, cơ sở vật chất, quy mô trường lớp và yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục để lựa chọn.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị quy định cụ thể việc sắp xếp, bố trí hiệu trưởng sau khi các trường được tổ chức lại. Mỗi cơ sở giáo dục được bố trí một hiệu trưởng. Nếu số hiệu trưởng hiện có dôi dư, việc lựa chọn người đứng đầu được thực hiện theo ưu tiên như sau:

Một là tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo quản lý, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác, kết quả sản phẩm công việc cụ thể, khả năng quy tụ... của viên chức được cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét quyết định.

Hai là Đảng ủy viên Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030. Ba là người có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn. Bốn là kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm gần nhất cao hơn. Chỉ tiêu số 5 là người có danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn trong 5 năm học gần nhất.

Sáu, người được xem xét được ưu tiên nếu có thời gian công tác đủ để bổ nhiệm ít nhất trọn một nhiệm kỳ 60 tháng. Bảy là người được quy hoạch ở chức danh, chức vụ cao hơn nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ tiêu tám là có thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng lâu hơn. Chín là giữ hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn. Ba tiêu chí cuối gồm cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ và cán bộ trẻ.

Nếu vẫn có từ hai người trở lên cùng mức độ ưu tiên, người đứng đầu cấp có thẩm quyền quản lý chức danh sẽ xem xét, quyết định. Các đơn vị không xem xét bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu, người đang bị xem xét kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm hoặc đang bị kiến nghị xử lý.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu việc sắp xếp nhân sự phải gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ và không làm phát sinh tổng số người giữ chức vụ quản lý vượt quy định. Trường hợp chưa được bố trí chức vụ quản lý, tùy điều kiện có thể làm giáo viên hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với chuyên môn, năng lực và nhu cầu của đơn vị.

Đối với phó hiệu trưởng, trường chính được bố trí một phó hiệu trưởng, mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng. Việc lựa chọn thực hiện theo nguyên tắc, định hướng và ưu tiên tương tự đối với hiệu trưởng.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và người lao động, trước mắt tiếp nhận, bố trí toàn bộ nhân sự trước sắp xếp vào đơn vị sau sắp xếp.

Các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung, mỗi vị trí một người. Riêng kế toán tại trường có học sinh nội trú, bán trú và từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa hai người.

Nhân sự hỗ trợ còn lại được bố trí vào vị trí còn thiếu hoặc phù hợp. Nếu chưa đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo của vị trí mới, viên chức được giữ mã số, chức danh và hệ số lương đang hưởng trong thời gian hoàn thiện tiêu chuẩn, tối đa 36 tháng.

Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân sự hỗ trợ còn dôi dư, nếu không thể bố trí vào vị trí phù hợp và có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường hoàn thành phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ trước khi quyết định sắp xếp cơ sở giáo dục công lập có hiệu lực. Trường hợp đủ điều kiện tinh giản biên chế, hồ sơ phải gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 15/8.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giảm chức sau sắp xếp được bảo lưu phụ cấp Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục.



