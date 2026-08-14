Bí quyết "làn da chuẩn Hàn" không nằm ở một sản phẩm, mà là cả một quy trình

Bí mật làn da "glass skin" của các cô gái xứ Hàn

Nhiều người nghĩ muốn có glass skin thì phải dùng thật nhiều mỹ phẩm hoặc skincare theo quy trình 10 bước. Nhưng thực tế, bí quyết lại đơn giản hơn rất nhiều.

Điều đầu tiên là nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh từ bên trong bằng những thành phần giúp cấp ẩm, phục hồi và bảo vệ da. Một số hoạt chất rất đáng có trong quy trình chăm sóc gồm:

1. Hyaluronic Acid, Glycerin giúp hút nước và giữ da luôn căng mọng.

2. Vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp da khỏe hơn, giảm tác động từ môi trường.

3. Squalane hỗ trợ khóa ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Ví dụ, nếu da xỉn màu hoặc có vết thâm, bạn có thể thêm Vitamin C hoặc Niacinamide để hỗ trợ làm sáng. Nếu muốn cải thiện độ đàn hồi và làm chậm dấu hiệu lão hóa thì serum là một bước không thể thiếu. Nói ngắn gọn, glass skin không chỉ cấp ẩm mà còn chăm sóc đúng nhu cầu của làn da.

Serum - bước quan trọng nhất

Nếu có một sản phẩm nên đầu tư nhất cho da thì đó chính là serum.

Serum chứa nồng độ hoạt chất cao hơn kem dưỡng nên có khả năng cấp ẩm, làm sáng, làm căng và cải thiện kết cấu da hiệu quả hơn. Không cần tìm một sản phẩm chứa nhiều thành phần, chỉ cần chọn loại phù hợp với nhu cầu của da là đủ.

Tẩy tế bào chết

Một lớp tế bào chết tích tụ sẽ khiến da xỉn màu và khó hấp thụ dưỡng chất. Vì vậy, tẩy tế bào chết khoảng 1 lần mỗi tuần là bước rất quan trọng nếu muốn có làn da mịn và căng bóng.

Kem dưỡng ẩm

Dù da dầu hay da mụn thì kem dưỡng vẫn là bước cần thiết. Nếu bỏ qua bước này, da có thể mất nước và tiết nhiều dầu hơn để bù lại độ ẩm bị thiếu.

Kem dưỡng không chỉ cấp nước mà còn giúp các hoạt chất trong serum và essence hoạt động hiệu quả hơn.

Mặt nạ cấp ẩm

Mặt nạ không bắt buộc nhưng là “trợ thủ” giúp da căng bóng nhanh hơn. Bạn có thể sử dụng mặt nạ giấy, mặt nạ gel, hoặc mặt nạ ngủ khoảng 1 - 2 lần mỗi tuần để tăng cường.

Kem chống nắng

Tia UV không chỉ khiến da sạm màu mà còn làm xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu, giảm độ đàn hồi và khiến bề mặt da trở nên kém mịn màng theo thời gian. Vì vậy, phải thoa kem chống nắng phổ rộng mỗi buổi sáng và bôi lại khi cần, kể cả trong những ngày nhiều mây hoặc khi làm việc trong văn phòng.

Và cuối cùng, hãy tâm niệm chỉ cần da khỏe hơn hôm qua, đủ ẩm hơn, mịn màng hơn và rạng rỡ hơn theo thời gian thì bạn đã đi đúng hướng. Sự kiên trì luôn quan trọng hơn việc chạy theo thật nhiều sản phẩm hay những xu hướng skincare mới nhất.



