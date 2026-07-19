Bí quyết massage cổ chống chảy xệ, xóa nếp nhăn cực hiệu quả

Nguyên nhân

Tuổi tác: Đây là nguyên nhân chính gây chảy xệ da cổ. Theo thời gian, quá trình sản xuất collagen và elastin trong cơ thể giảm dần, khiến da mất đi độ đàn hồi và săn chắc.

Tia UV: Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời là cách hiệu quả để duy trì sự trẻ trung của da, đặc biệt là vùng cổ. Chăm sóc da đúng cách giúp bảo vệ collagen và elastin, giữ cho da luôn dày, khỏe mạnh và săn chắc.

Tư thế sai: Để duy trì làn da cổ khỏe mạnh và săn chắc, hãy chú ý đến tư thế của bạn khi cúi đầu và ngủ. Giữ đầu thẳng và chọn gối phù hợp sẽ giúp bạn tránh được cảm giác mỏi cổ và duy trì màu da đều đặn. Việc chăm sóc tư thế đúng cách không chỉ giúp bạn thoải mái hơn mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa da vùng cổ.

Theo thời gian, quá trình sản xuất collagen và elastin trong cơ thể giảm dần, khiến da mất đi độ đàn hồi và săn chắc.

Thiếu collagen: Collagen là một loại protein quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Khi cơ thể được cung cấp đủ collagen, da sẽ trở nên dày, khỏe và căng mịn. Khi cơ thể thiếu collagen, da sẽ trở nên mỏng, yếu và dễ bị chảy xệ.

Cách massage cổ không bị chảy xệ hiệu quả

Thực hiện các bài tập riêng cho vùng cổ: Những động tác này được áp dụng nhiều trong các bài tập yoga và khi áp dụng lên vùng cổ người bệnh cũng rất tốt. Cải thiện nếp nhăn, giảm nhăn da và làm chậm lão hóa. Cách thực hiện dễ dàng và bạn có thể tập ngay tại nhà bất cứ lúc nào.

Động tác ngước cổ: Bạn giữ tư thế ngồi thẳng lưng và ngước mắt lên trên. Đặt tay phải áp lên phần xương đòn sau đó ấn xuống dưới với lực nhẹ. Thực hiện mở, đóng miệng liên tục 5 lần. Đổi tay và duy trì động tác này 5 lần.

Động tác nằm thư giãn cổ: Bạn giữ tư thế nằm ngay ngắn trên giường, đầu hơi cúi xuống mép. Chu môi giống như cách bạn hôn và thực hiện động tác này 20 lần

Massage cổ khi rửa mặt: Đây là phương pháp phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trong liệu trình massage cổ giảm chảy xệ. Kết hợp động tác này khi rửa mặt hàng ngày bằng cách dùng tay thoa bóp đều vùng da cổ theo chiều từ cằm xuống cổ và lặp đi lặp lại ở cả 2 bên. Thao tác này bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào để giảm tình trạng chảy xệ và chùng nhão trên da.

Cải thiện nếp nhăn, giảm nhăn da và làm chậm lão hóa bằng cách massage cổ thường xuyên và đúng cách.

Bên cạnh đó, sau một thời gian ngắn áp dụng, nhiều chị em cũng công nhận rằng vùng da săn chắc hơn giống như cách bạn chăm sóc da mặt để trẻ hóa và tăng đàn hồi.

Massage vùng cơ cổ đang bị căng cứng

Động tác này thì người bệnh không thể tự làm 1 mình được mà cần phải có sự trợ giúp của một người khác hoặc đến tham gia các liệu trình tại spa trị liệu. Khi bắt đầu, người bệnh nằm ở tư thế sấp, người thực hiện sẽ đặt 2 ngón tay cái lên vai và di chuyển theo hướng vòng tròn trên cơ vai. Mục đích để các cơ đang bị căng được thả lỏng ra, giảm đau nhức và hoạt động lại bình thường trong thời gian ngắn.

Liệu trình này có thể thực hiện 2 lần trong tuần hoặc làm bất cứ lúc nào bạn có cảm giác tê cứng cổ. Nó giúp bạn khỏe hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống và luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời.

Bài tập miết 2 bên cổ

Đây là động tác được đánh giá là dễ làm nhất và có tác dụng nhanh chóng. Người thực hiện sẽ đặt 2 tay lên vai và sử dụng 2 ngón cái để miết rà dọc theo hướng sống lưng. Đặc biệt những vị trí căng cơ thì sẽ miết đi miết lại 3 – 5 phút để giải tỏa bí bách, ứ đọng tạm thời.

Massage vùng cơ cổ đang bị căng cứng có thể thực hiện 2 lần trong tuần hoặc làm bất cứ lúc nào bạn có cảm giác tê cứng cổ.

Bài tập này đóng vai trò tăng tốc quá trình lưu thông khí huyết, giảm đông cứng, nhức mỏi cổ. Đặc biệt, làm chậm quá trình sạm da và lão hóa ở vùng da cổ rất hữu ích. Có thể làm thường xuyên khi ngủ dậy, khi ăn cơm xong hoặc trước khi đi ngủ.

Massage vùng cổ và cằm

Phương pháp giảm mỏi cổ, chống chảy xệ còn có thêm 1 liệu trình khác đó là massage cổ nhằm giải tỏa áp lực vùng cổ đến quai hàm và giảm lượng mỡ tích tụ phần nọng. Đây chính là cách massage cằm Vline được rất nhiều chị em áp dụng hàng ngày khi ở nhà.

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