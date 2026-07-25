Bí quyết sở hữu làn da căng bóng, mịn màng chỉ nhờ một quả dứa

Thành phần trong dứa

Theo nghiên cứu, trong 100g dứa tươi có 50 calo. Các thành phần dinh dưỡng trong 100g dứa như: 0.54 g protein; 13.52g carbohydrate; 1.4g chất xơ; 0.12g chất béo.

Ngoài ra dứa còn có nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, B1, B2, C, E, K, folate, canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm, đồng, mangan, selen,...

Có thể thấy, dứa chứa tới 86% là nước, 13% carb, rất ít chất béo. Các chất xơ chủ yếu là không hòa tan. Ngoài ra, dứa còn chứa hợp chất thực vật bromelain có lợi cho sức khỏe và làm đẹp da.

Cách làm đẹp da từ dứa

Làm sáng da từ dứa, nước dừa và sữa tươi

Cách làm đẹp da từ dứa, nước dừa tươi và sữa tươi đều là những nguyên liệu giúp làm da sáng mịn. Sự kết hợp này làm tăng hiệu quả dưỡng trắng, giúp bạn có được làn da trắng hồng và đẹp tự nhiên.

Cách làm đẹp da từ dứa, nước dừa tươi và sữa tươi đều là những nguyên liệu giúp làm da sáng mịn.

Nguyên liệu: 1 ly nước ép dứa, 1 ly sữa tươi không đường, 1 ly nước dừa tươi.

Cách làm: Trộn đều nước ép dứa, sữa tươi và nước dừa để làm hỗn hợp chăm sóc da. Sau đó thoa hỗn hợp lên mặt bằng một miếng bông gòn sạch. Khi lớp mặt nạ khô, thoa thêm 2 lớp và để yên trong 15 phút và rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Cải thiện nám bằng mặt nạ nước ép dứa

Axit bromic trong dứa có tác dụng trị nám hiệu quả. Bạn có thể đắp mặt nạ dứa 1 lần/tuần để cải thiện tình trạng nám da, tàn nhang.

Nguyên liệu: 1 quả dứa.

Cách làm: Dứa gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Xay nhuyễn dứa lấy nước ép, dùng mặt nạ giấy thấm vào nước ép dứa, sau đó đắp lên mặt. Để hỗn hợp trong 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm.

Axit bromic trong dứa có tác dụng trị nám hiệu quả. Bạn có thể đắp mặt nạ dứa 1 lần/tuần để cải thiện tình trạng nám da, tàn nhang.

Nếu mặt bạn bị mụn trứng cá hoặc bạn có làn da nhạy cảm, nên tránh sử dụng công thức này. Tốt nhất, bạn chỉ nên sử dụng cách này 2 lần/tuần để trị nám hiệu quả.

Ngăn ngừa lão hoá da từ dứa và đu đủ

Dứa và đu đủ là hai loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa. Hỗn hợp dứa và đu đủ giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi của da và làm săn chắc da.

Nguyên liệu: 1/2 chén dứa và 1/2 chén đu đủ, một muỗng nước cốt chanh.

Cách làm: Trộn đều hỗn hợp trên rồi đắp lên mặt và cổ trong khoảng 15 - 20 phút. Sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.

Dưỡng ẩm da từ dứa và dầu dừa

Dứa giúp làm trắng da, còn dầu dừa có khả năng dưỡng ẩm, làm mềm da, trị mụn, loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên mặt. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này là một trong những bí quyết dưỡng ẩm da mặt một cách tự nhiên.

Nguyên liệu: 1/2 chén dứa, 4 muỗng dầu dừa, 1/2 muỗng dừa nạo.

Cách làm: Bạn chỉ cần trộn đều các nguyên liệu trên với nhau. Sau đó đắp lên mặt khoảng 15 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Nếu da mặt bạn khô hoặc thường xuyên tiết dầu nghĩa là da bạn đang thiếu độ ẩm, do đó cần dưỡng ẩm nhiều hơn.

Dứa giúp làm trắng da, còn dầu dừa có khả năng dưỡng ẩm, làm mềm da, trị mụn, loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên mặt.

Dứa và mật ong làm thu nhỏ lỗ chân lông

Dứa có tác dụng tẩy tế bào chết và làm sáng da còn mật ong có tác dụng làm sạch và thu nhỏ lỗ chân lông, làm mềm da, kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả, giúp da tươi tắn và khỏe mạnh.

Nguyên liệu: 1 quả dứa, 1 muỗng mật ong.

Cách thực hiện: Ép lấy nước dứa, trộn 1 muỗng nước ép dứa với 1 muỗng mật ong để tạo thành hỗn hợp đắp lên da. Bạn massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khoảng 5 phút cho hỗn hợp thấm hết vào da. Sau đó rửa sạch mặt với nước ấm.

Làm mềm da từ dứa, nước hoa hồng, mật ong

Làn da của bạn sẽ trở nên trắng sáng hơn chỉ sau một vài lần sử dụng, vì dứa giúp làm mờ các vết thâm, mật ong giúp làm trắng da, mềm da, mờ sẹo, nước hoa hồng giúp da hồng hào, tươi tắn hơn.

Nguyên liệu: 1 muỗng dứa xay nhuyễn, 2 muỗng mật ong nguyên chất và 1 muỗng nước hoa hồng.

Cách thực hiện: Dứa, mật ong và nước hoa hồng trộn đều với nhau, sau đó thoa lên những vùng da khô ráp như khuỷu tay, đầu gối, vết chai sạm hoặc gót chân. Sau khoảng 10 - 15 phút thì dùng khăn ấm lau sạch.

Tẩy da chết

Dứa có chứa bromelain nên loại quả này có khả năng loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn và dầu thừa. Đây là lý do dứa có tác dụng tẩy tế bào chết hiệu quả.

Đối với những người có làn da nhạy cảm tránh dùng dứa để chăm sóc da. Vì có thể gây dị ứng, nếu muốn sử dụng nên thoa một lượng nhỏ lên da tay để kiểm tra tác dụng phụ trước khi dùng cho mặt.

Nguyên liệu: 1 muỗng nước ép dứa, 1 muỗng mật ong nguyên chất.

Cách làm: Trộn đều 2 nguyên liệu trên rồi thoa hỗn hợp lên mặt và cổ khoảng 5 - 10 phút thì rửa sạch bằng nước ấm. Khi rửa mặt không nên chà xát quá mạnh mà nên lau nhẹ nhàng bằng khăn ấm để không làm tổn thương da.

Lưu ý khi sử dứa chăm sóc da

Cách làm đẹp da từ dứa tránh tác dụng phụ và đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn nên lưu ý một số điều sau:

Chọn dứa tươi, không dập nát: Vì dứa để lâu ngày hoặc bị mốc sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây hại cho da.

Bảo quản dứa: Dứa sau khi gọt vỏ cần bảo quản trong hộp kín và để trong tủ lạnh, tránh làm giảm lượng vitamin C. Do đó bạn nên dùng hết dứa trong khoảng 3 ngày.

Đối với những người có làn da nhạy cảm tránh dùng dứa để chăm sóc da. Vì có thể gây dị ứng, nếu muốn sử dụng nên thoa một lượng nhỏ lên da tay để kiểm tra tác dụng phụ trước khi dùng cho mặt.

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