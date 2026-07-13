Cách trị nám bằng ngải cứu và những lưu ý khi sử dụng

Công dụng trị nám của lá ngải cứu

Ngải cứu có tên khoa học là Artemisia vulgaris và thuộc về họ Cúc. Người ta sử dụng các phần khác nhau của cây ngải cứu để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau trong Đông y như sốt, rối loạn tiêu hóa, giảm các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ mãn kinh, viêm khớp…

Đối với làn da, nhờ tính kháng khuẩn vượt trội, ngải cứu giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da, ngăn ngừa sự phát triển của mụn trứng cá, giảm viêm rất tốt.

Riêng về công dụng trị nám, lá ngải cứu được cho là có tính chất làm sáng da, có khả năng hỗ trợ tái tạo tế bào mới nên mang đến hiệu quả làm mờ nám, thâm sạm và tàn nhang hiệu quả.

Đối với làn da, nhờ tính kháng khuẩn vượt trội, ngải cứu giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da, ngăn ngừa sự phát triển của mụn trứng cá, giảm viêm rất tốt.

Ngoài ra, trong ngải cứu cũng chứa nhiều vi khoáng như vitamin A, B, C, canxi, kali, sắt, magie, kẽm… nên sẽ giúp làn da của bạn trở nên khỏe mạnh hơn khi sử dụng loại dược liệu này.

Các cách trị nám bằng ngải cứu hiệu quả

Rửa mặt bằng nước lá ngải cứu

Cách thực hiện: Lấy khoảng 20 - 30 lá ngải cứu tươi và rửa sạch bằng nước. Cho lá ngải cứu vào nồi và đổ nước vào. Đun nóng nước cho đến khi nước chuyển sang màu nâu nhạt.

Tắt bếp và chờ nước nguội. Sau đó dùng giấy lọc hoặc bông mút để lọc bỏ lá ngải cứu và chỉ giữ lại nước.

Lấy một miếng bông tẩy trang hoặc miếng gạc, thấm đều vào nước lá ngải cứu và lau nhẹ nhàng lên vùng da bị nám. Bạn có thể lặp lại quá trình này mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Trị nám bằng lá ngải cứu là một trong những phương pháp làm đẹp tự nhiên được áp dụng khá phổ biến.

Bạn có thể cho nước lá ngải cứu còn dư sau khi nấu vào một hũ thủy tinh kín nắp rồi bảo quản trong tủ lạnh để tiếp tục dùng vào lần sau. Tuy nhiên, với mỗi lượt nước chỉ được dùng trong 12 - 72 giờ để tránh bị nước ngải cứu bị biến chất, không an toàn cho da.

Đắp mặt nạ bằng lá ngải cứu xay nhuyễn

Cách thực hiện: Chuẩn bị một ít lá ngải cứu tươi, rửa sạch. Cho phần lá đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn. Nếu không có máy xay, bạn cũng có thể đem lá ngải cứu đi giã nhuyễn.

Đắp trực tiếp phần nước và bã ngải cứu thu được sau khi xay lên vùng da bị nám. Giữ nguyên mặt nạ trên da và thư giãn trong vòng 15 - 20 phút. Dùng nước mát để rửa sạch da mặt.

Trị nám, dưỡng ẩm bằng lá ngải cứu và dầu dừa

Dầu dừa từ lâu đã được biết đến với công dụng dưỡng ẩm cho da rất hiệu quả, ngoài ra, nó còn giúp ngăn ngừa được tình trạng nám da. Sự kết hợp của 2 loại nguyên liệu này sẽ làm giảm nguy cơ kích ứng của ngải cứu đối với da, tăng khả năng trị nám, giúp da mềm mịn và săn chắc hơn.

Cách thực hiện: Rửa sạch 1 nắm lá ngải cứu, giã nhuyễn, chắt lấy nước. Cho 1 thìa cà phê dầu dừa vào phần nước lá ngải cứu vừa thu được và trộn đều.

Lá ngải cứu là nguyên liệu thiên nhiên lành tính, an toàn với làn da.

Thoa hỗn hợp lên vị trí da bị nám, kết hợp massage theo chuyển động tròn, giữ nguyên hỗn hợp trên da trong vòng 15 - 20 phút rồi vệ sinh da mặt.

Những lưu ý khi trị nám bằng lá ngải cứu

Kiên trì sử dụng: Phương pháp này yêu cầu bạn kiên trì thực hiện hàng ngày trong thời gian dài để đạt được kết quả như mong đợi.

Chọn loại lá ngải cứu tươi: Bạn nên chọn loại lá ngải cứu tươi mới để đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của phương pháp.

Không lạm dụng: Việc sử dụng lượng lá ngải cứu quá nhiều trong một lần chăm sóc da có thể gây kích ứng hoặc mẩn ngứa cho da.

Kiểm tra da trước khi sử dụng: Bạn nên kiểm tra da trước khi sử dụng lá ngải cứu để đảm bảo rằng da không bị dị ứng hoặc kích ứng với thành phần của lá ngải cứu.

Nếu trong quá trình sử dụng lá ngải cứu bạn có bất kỳ phản ứng không mong muốn nào, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của chuyên gia để điều chỉnh phương pháp phù hợp.

Kết hợp với những biện pháp khác: Ngoài việc sử dụng lá ngải cứu, bạn nên kết hợp với các biện pháp khác như chăm sóc da đúng cách, bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và ăn uống lành mạnh để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh: Nếu trong quá trình sử dụng lá ngải cứu bạn có bất kỳ phản ứng không mong muốn nào, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến của chuyên gia để điều chỉnh phương pháp phù hợp.

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