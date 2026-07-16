Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn
GĐXH - Phương Oanh không ngại để mặt mộc trước khán giả, sau đó, cô tự trang điểm để "lột xác", trở thành quý cô trẻ trung, xinh đẹp.
Trong clip, Phương Oanh khoe gương mặt mộc trước khi trang điểm, qua đó khán giả dễ dàng nhận thấy làn da đều màu, khỏe khoắn của nữ diễn viên. Để có được làn da như vậy, Phương Oanh luôn chăm sóc da kỹ lưỡng và duy trì quy trình dưỡng da cẩn thận.
Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.