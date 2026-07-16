Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn

| Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Phương Oanh không ngại để mặt mộc trước khán giả, sau đó, cô tự trang điểm để "lột xác", trở thành quý cô trẻ trung, xinh đẹp.

Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 1.Cặp song sinh nhà Phương Oanh khiến mẹ phải đóng vai phản diện

GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại gây chú ý qua chia sẻ của mẹ.

Trong clip, Phương Oanh khoe gương mặt mộc trước khi trang điểm, qua đó khán giả dễ dàng nhận thấy làn da đều màu, khỏe khoắn của nữ diễn viên. Để có được làn da như vậy, Phương Oanh luôn chăm sóc da kỹ lưỡng và duy trì quy trình dưỡng da cẩn thận.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 1.

Phương Oanh quan niệm làn da đẹp phải bắt đầu từ việc làm sạch và nuôi dưỡng đúng cách. Dù bận rộn với công việc hay chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì đầy đủ các bước chăm sóc da cơ bản như tẩy trang, làm sạch, cấp ẩm và chống nắng.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 2.

Nữ diễn viên không chạy theo quá nhiều sản phẩm mà lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với tình trạng da ở từng giai đoạn. Theo cô, việc sử dụng sản phẩm đúng nhu cầu và duy trì đều đặn quan trọng hơn việc thay đổi liên tục các xu hướng làm đẹp.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Phương Oanh cũng chú trọng cấp ẩm cho làn da để hạn chế tình trạng khô ráp, đồng thời sử dụng các sản phẩm chứa thành phần chống oxy hóa nhằm giúp da luôn khỏe mạnh và giảm tác động của quá trình lão hóa.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 4.

Không chỉ chăm sóc từ bên ngoài, Phương Oanh đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. 

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 5.

Cô ưu tiên những bữa ăn cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và chất béo tốt để bổ sung vitamin cũng như collagen tự nhiên cho cơ thể.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 6.

Nữ diễn viên cũng duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày bởi đây là yếu tố giúp làn da giữ được độ ẩm và sự đàn hồi. Theo cô, khi cơ thể được cung cấp đủ nước, làn da sẽ trở nên căng bóng, khỏe mạnh và ít gặp tình trạng xỉn màu.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 7.

Ngoài dinh dưỡng, giấc ngủ cũng là yếu tố được Phương Oanh đặc biệt coi trọng. Dù việc chăm sóc hai con nhỏ khiến lịch sinh hoạt thay đổi, cô vẫn cố gắng nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể có thời gian phục hồi, từ đó giúp làn da luôn tươi tắn.

Clip Phương Oanh để mặt mộc tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 8.

Cuối cùng, Phương Oanh thường xuyên tập luyện để nâng cao sức khỏe và cải thiện vóc dáng sau sinh. Việc vận động đều đặn không chỉ giúp cơ thể săn chắc mà còn kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ làn da hồng hào và tràn đầy sức sống.

Phương Oanh sinh năm 1989 là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ Việt Nam, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn đa dạng và giàu cảm xúc. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các bộ phim truyền hình như Lặng yên dưới vực sâu, trước khi khẳng định tên tuổi với vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê – tác phẩm tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu nội tâm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục duy trì sức hút qua các dự án như Hương vị tình thân, nơi cô thể hiện hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, giàu nghị lực.

Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắn - Ảnh 10.Cặp song sinh nhà Phương Oanh gây chú ý khi đi nghỉ hè cùng mẹ

GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh, tiếp tục thu hút sự chú ý với những khoảnh khắc đáng yêu bên mẹ trong chuyến nghỉ hè.

 

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