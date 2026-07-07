Làm đẹp bằng lá tía tô không phải ai cũng biết

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Đắp mặt bằng lá tía tô với sữa chua không đường

Sự kết hợp giữa sữa chua và lá tía tô giúp làm sáng da nhanh chóng và ngăn ngừa lão hóa da. Trong sữa chua có chứa vitamin, khoáng chất tốt cho làn da.

Cách làm trắng bằng mặt nạ lá tía tô với sữa chua rất đơn giản và dễ thực hiện tại nhà. Sử dụng đều đặn 2 lần/tuần giúp da tươi sáng rạng ngời, ngăn ngừa lão hóa.

Cách thực hiện: Bạn mua lá tía tô về sau đó loại bỏ lá úa vàng, rửa sạch và ngâm nước muối. Xay nhuyễn khoảng 10 lá với nước.

Sự kết hợp giữa sữa chua và lá tía tô giúp làm sáng da nhanh chóng và ngăn ngừa lão hóa da. Trong sữa chua có chứa vitamin, khoáng chất tốt cho làn da.

Cho 1/2 hộp sữa chua không đường, trộn đều. Rửa sạch mặt, đắp mặt nạ lên mặt khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch với nước.

Dưỡng ẩm và làm mịn da với lá tía tô và mật ong nguyên chất

Mật ong có khả năng giữ ẩm giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da và làm mềm da. Mật ong được sử dụng trong các bệnh về da như bệnh chàm, vẩy nến làm khô da sẽ giúp da mềm mịn và giảm được tình trạng bong tróc, sần sùi.

Với đặc tính dịu nhẹ cho da mật ong được xem là phương pháp phù hợp cho làn da nhạy cảm. Ngoài ra, mật ong còn làm chậm quá trình lão hóa da, hạn chế nếp nhăn giúp da bạn luôn mịn màng, trẻ trung.

Ngoài ra đặc tính kháng khuẩn của mật ong nhờ các chất chống oxy hóa hỗ trợ dịu tình trạng mẩn đỏ, kích ứng. Sự kết hợp giữa lá tía tô và mật ong giúp làm trắng sáng da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Sự kết hợp giữa lá tía tô và mật ong giúp làm trắng sáng da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cách thực hiện: Đầu tiên bạn mua lá tía tô về thì bạn nên loại bỏ lá úa vàng, sau đó rửa sạch và ngâm nước muối. Xay nhuyễn khoảng 10 lá tía tô đã sơ chế với nước tạo thành hỗn hợp sệt.

Thêm 3 thìa mật ong vào hỗn hợp, trộn đều. Làm sạch mặt. Thoa lên mặt, để yên khoảng 10 phút, rửa sạch với nước.

Làm trắng da mặt bằng tía tô và dầu dừa

Phương pháp làm trắng da mà bạn nên biết là mặt nạ tía tô kết hợp dầu dừa với cách làm đơn giản mà hiệu quả. Dầu dừa có chứa nhiều khoáng chất và vitamin, đặc biệt lượng lớn vitamin E giúp da trắng sáng, mịn màng.

Ngoài ra, dầu dừa còn có tác dụng kìm hãm sự hình thành sắc tố melanin giúp làm mờ vết thâm nám, làm đều màu da. Hơn nữa dầu dừa còn có các chất chống nắng tự nhiên bảo vệ da bạn trước tác động của ánh sáng mặt trời.

Phương pháp làm trắng da mà bạn nên biết là mặt nạ tía tô kết hợp dầu dừa với cách làm đơn giản mà hiệu quả

Cách thực hiện: Bạn mua lá tía tô về và loại bỏ lá úa vàng, rửa sạch và ngâm nước muối. Xay nhuyễn khoảng 5 lá với nước. Thêm 1 thìa cà phê dầu dừa vào trộn đều. Làm sạch mặt. Đắp lên mặt, massage nhẹ 2 phút, để yên khoảng 10 phút, rửa sạch lại với nước lạnh.

Làm sáng da mặt bằng lá tía tô và bia

Bia lên men từ ngũ cốc lúa mạch, lúa mì, gạo bia chứa nhiều vitamin E và vitamin B vì thế bia có tác dụng trong dưỡng sáng, chống oxy hóa, giúp da mịn màng.

Chất men trong bia có khả năng làm sạch bề mặt da, se khít lỗ chân lông tự nhiên và tăng sự đàn hồi của da. Kết hợp với nguyên liệu có chứa các thành phần chất khoáng, vitamin B2, vitamin B tăng cường hiệu quả làm sáng da vượt trội.

Cách thực hiện: Sơ chế tía tô bằng cách bạn nên loại bỏ lá úa vàng, rửa sạch và ngâm nước muối. Xay nhuyễn 5 - 7 lá đã sơ chế với 10ml bia. Làm sạch mặt.

Đắp hỗn hợp mặt nạ lên mặt, để yên khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước. Sử dụng đều đặn 2 - 3 lần mỗi tuần, để đạt được hiệu quả mong muốn.

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