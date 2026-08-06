Sử dụng nồi chiên không dầu cần lưu ý gì để vừa an toàn, bền, đẹp lại giúp đồ ngon hơn

Trước khi sử dụng

Tháo gỡ tất cả các bao bì đóng gói ra khỏi thiết bị. Rửa sạch giỏ và nồi bằng nước nóng và nước rửa chén bằng một miếng vải mềm. Lau sạch bên trong và ngoài nồi bằng vải ẩm.

Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị. Làm như vậy sẽ phá vỡ dòng khí và ảnh hưởng đến kết quả rán bằng khí nóng.

Vị trí đặt nồi chiên không dầu

Theo Báo điện tử VTC News, việc đặt nồi chiên không dầu sát tường hoặc sát các thiết bị khác sẽ khiến nhiệt không thể tỏa ra xung quanh trong lúc nồi hoạt động. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Nên đặt nồi chiên không dầu ở nơi khô ráo, thoáng khí và có khoảng cách nhất định với tường và các thiết bị xung quanh.

Vệ sinh khay chiên và thanh nhiệt sau khi sử dụng

Việc vệ sinh nồi không đúng cách sẽ làm nồi có mùi khó chịu, bám khói dầu. Sau mỗi lần sử dụng, bạn cần vệ sinh khay chiên và lau sạch lòng nồi để tránh đóng cặn. Với thanh nhiệt phía trên, có thể vệ sinh định kỳ hàng tuần, hàng tháng để làm sạch dầu mỡ, hạn chế tạo mùi khét khi sử dụng.

Sau mỗi lần sử dụng, bạn cần vệ sinh khay chiên và lau sạch lòng nồi để tránh đóng cặn.

Làm nóng nồi trước khi dùng

Theo cách chiên rán thông thường mọi người thường làm nóng chảo trước khi rán để thực phẩm không bị bám dính. Chính vì thói quen đó mà nhiều người thường hay mắc sai lầm là làm nóng nồi chiên không dầu trước khi sử dụng.

Đây là lỗi mà rất nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, nồi chiên không dầu không cần phải làm nóng trước. Nếu có công thức nấu ăn nào cần phải làm nóng trước, bạn cần cẩn thận với nhiệt độ của nồi chiên kẻo bị bỏng.

Sắp xếp thực phẩm một cách hợp lý

Thông tin trên VTV, trước khi tiến hành ấn chọn thời gian và nhiệt độ chiên nướng bạn cần đảm bảo thức ăn mà bạn cho vào khay chiên đã được sắp xếp hợp lý hay chưa.

Nồi chiên không dầu hoạt động như một lò đối lưu. Khí nóng sẽ luân chuyển quanh khay đựng thức ăn. Do đó, nếu để quá nhiều thực phẩm trong khay, chất lượng món ăn sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu bạn sắp xếp không hợp lý sẽ làm món ăn chín không đều, hơi nóng không được dàn đều khắp nồi chiên khiến món ăn của bạn làm ra không được ngon. Sắp xếp thực phẩm một cách khoa học.

Không để giấy bạc che kín đáy nồi

Giấy nến, giấy bạc có thể giúp nồi dễ vệ sinh hơn. Tuy nhiên, dùng quá nhiều giấy nến/giấy bạc hoặc để giấy che kín đáy nồi sẽ cản luồng khí nóng lưu thông, khiến thức ăn chín không đều. Ngoài ra, nếu thực phẩm không đè lên trên giấy nến, luồng gió mạnh bên trong làm giấy bay vào thanh nhiệt và gây cháy.

Không để nồi luôn ở chế độ "On"

Đây cũng là một trong những sai lầm mà nhiều người rất hay mắc phải. Nếu nồi chiên của bạn luôn ở chế độ bật điện (Power On) trong suốt thời gian dài thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng dây cáp bên trong bị hỏng vì quá tải.

Đây chỉ là vấn đề nhỏ nhưng nếu nơi bạn sống có nguồn điện không ổn định sẽ dẫn đến nhiều hiểm họa khó lường. Rút điện ngay sau khi dùng xong.

Nếu nồi chiên của bạn luôn ở chế độ bật điện (Power On) trong suốt thời gian dài thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng dây cáp bên trong bị hỏng vì quá tải.

Bỏ quá nhiều đồ vào trong khay

Nồi chiên không dầu hoạt động như một lò đối lưu. Khí nóng sẽ luân chuyển quanh khay đựng thức ăn. Do đó, nếu để quá nhiều thực phẩm trong khay, chất lượng món ăn sẽ bị ảnh hưởng.

Không dùng dầu ăn

Một trong những sai lầm lớn nhất mà chị em thường nghĩ đến khi dùng nồi chiên không dầu là không cần phải sử dụng dầu ăn khi chiên nữa. Thực chất nồi chiên không dầu sẽ giúp giảm lượng dầu ăn bạn sử dụng, đồ ăn trở nên lành mạnh hơn so với việc chiên ngập dầu.

Việc chiên thức ăn không dùng dầu ăn bằng nồi chiên không dầu thì có lẽ thức ăn của bạn sẽ không đạt được thành phẩm như bạn mong muốn. Cách tốt nhất để không sử dụng nhiều dầu cho nồi chiên không dầu là là bạn xịt hoặc phết một lớp mỏng dầu ăn lên bề mặt thực phẩm trước khi đưa chúng vào nồi chiên để món ăn được ngon nhất.

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