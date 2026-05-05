Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

Thứ ba, 12:33 05/05/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải rượu bia hay tuổi tác, nhiều trường hợp rối loạn tình dục ở nam giới lại bắt nguồn từ một nguyên nhân âm thầm hơn: áp lực tâm lý ngay trong chính gia đình. Câu chuyện của một người đàn ông 45 tuổi tại TP.HCM là minh chứng điển hình cho dạng “tổn thương vô hình” này.

Người đàn ông tìm đến bác sĩ trong tình trạng mất hoàn toàn ham muốn, không còn khả năng cương dương sau hơn một năm sống trong căng thẳng. Nguyên nhân không phải bệnh lý thực thể mà xuất phát từ mối quan hệ vợ chồng nhiều mâu thuẫn.

Vợ anh đang điều trị u xơ tử cung nên từ chối chuyện gần gũi. Lo ngại chồng “ra ngoài giải quyết nhu cầu”, chị kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của anh: từ điện thoại, các mối quan hệ đến công việc. Những lời trách móc, chì chiết, thậm chí đe dọa diễn ra hàng ngày khiến người chồng rơi vào trạng thái ức chế kéo dài.

“Cuộc sống không khác gì địa ngục”, anh chia sẻ. Áp lực tâm lý dồn nén khiến anh mắc rối loạn lo âu, phải điều trị tại khoa tâm thần. Dù tình trạng lo âu đã cải thiện, hệ lụy để lại là sự suy giảm nghiêm trọng chức năng tình dục.

Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rối loạn tình dục không chỉ là chuyện sinh lý

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health chia sẻ trên VnExpress, khoảng 30-40% các trường hợp rối loạn chức năng tình dục ở nam giới có nguyên nhân từ tâm lý. Trong đó, bạo hành tinh thần trong gia đình – dù không có hành vi bạo lực thể chất – đang ngày càng phổ biến.

“Bạo hành không chỉ là đánh đập. Những lời nói mang tính kiểm soát, xúc phạm, gây áp lực kéo dài cũng đủ khiến người đàn ông rơi vào trạng thái tự ti, lo âu, thậm chí trầm cảm. Khi tâm lý bị tổn thương, chức năng tình dục gần như chắc chắn bị ảnh hưởng”, bác sĩ Duy phân tích.

Tổ chức về bạo lực gia đình tại Mỹ cũng định nghĩa: bạo lực là mọi hành vi nhằm duy trì quyền lực và kiểm soát đối phương. Điều này không phân biệt giới tính – cả nam và nữ đều có thể trở thành nạn nhân.

Áp lực “chăn gối” và vòng xoáy suy giảm bản lĩnh

Một trường hợp khác, người đàn ông 32 tuổi ở Long An cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau thời gian hiếm muộn, anh liên tục bị vợ gây áp lực sinh con, trách móc và ép đi khám. Điều đáng nói, các kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe sinh sản của anh hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, chính áp lực kéo dài khiến anh dần mất ham muốn, thậm chí “sợ” quan hệ. Đây là vòng xoáy tâm lý điển hình: càng bị thúc ép, người đàn ông càng căng thẳng; càng căng thẳng, khả năng tình dục càng suy giảm.

Hệ lụy âm thầm nhưng nguy hiểm

Các chuyên gia cảnh báo, bạo hành tâm lý trong hôn nhân không chỉ làm tổn thương tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Nam giới có thể gặp hàng loạt vấn đề như: Rối loạn cương dương; Mất ham muốn tình dục; Rối loạn lo âu, trầm cảm; Mất ngủ, tăng huyết áp; Suy giảm chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, theo báo cáo về bình đẳng giới năm 2023, tỷ lệ nam giới là nạn nhân của bạo lực gia đình tại Việt Nam đang gia tăng, chiếm gần 18% tổng số trường hợp – một con số không thể xem nhẹ.

Rối loạn tình dục không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ cơ thể. Nhiều khi, nó là hệ quả của những tổn thương tinh thần tích tụ qua thời gian.

Trong hôn nhân, sự tôn trọng và thấu hiểu không chỉ giúp giữ gìn tình cảm mà còn là “liều thuốc” quan trọng bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của cả hai. Bởi đôi khi, một lời nói tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm phá vỡ những điều căn bản nhất của đời sống vợ chồng.

Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tácTiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

Điều cần làm 10 phút trước khi ngủ giúp cải thiện đời sống chăn gối của vợ chồng tuổi trung niên

Điều cần làm 10 phút trước khi ngủ giúp cải thiện đời sống chăn gối của vợ chồng tuổi trung niên

5 hiểu lầm phổ biến về nhu cầu sinh lý ở phụ nữ sau tuổi 30

5 hiểu lầm phổ biến về nhu cầu sinh lý ở phụ nữ sau tuổi 30

Phòng the nguội lạnh chỉ vì lý do đa phần phụ nữ gặp phải

Phòng the nguội lạnh chỉ vì lý do đa phần phụ nữ gặp phải

Điều cần làm trong 10 phút trước khi ngủ, giúp hôn nhân bền vững hơn

Điều cần làm trong 10 phút trước khi ngủ, giúp hôn nhân bền vững hơn

Cùng chuyên mục

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Vợ 'sạch quá mức': Khi nỗi ám ảnh vô hình khiến chồng rối loạn cương

Phòng the - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông 40 tuổi tại TP.HCM rơi vào tình trạng rối loạn cương kéo dài hơn một năm, nguyên nhân không đến từ bệnh lý cơ thể mà bắt nguồn từ chính thói quen “sạch quá mức” của vợ.

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

'Bộ ba sát thủ' âm thầm khiến nam giới rối loạn cương

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Áp lực công việc dịp cuối năm không chỉ khiến nhiều người kiệt sức mà còn có thể âm thầm “tấn công” sức khỏe sinh lý. Một trường hợp điển hình vừa được ghi nhận cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn stress kéo dài, nam giới hoàn toàn có thể rơi vào rối loạn cương – dấu hiệu cảnh báo không nên xem nhẹ.

Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Đổ vỡ hôn nhân vì 'chuyện khó nói': Khi rối loạn ham muốn âm thầm bào mòn hạnh phúc gia đình

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng như nhiều bệnh lý khác, rối loạn ham muốn và các vấn đề tình dục ở phụ nữ đang trở thành “kẻ phá hoại thầm lặng” trong nhiều cuộc hôn nhân. Điều đáng nói, phần lớn người trong cuộc không nhận ra hoặc ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, để rồi khi nhận ra thì mối quan hệ đã rạn nứt.

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều nam giới từng nghe hoặc truyền tai nhau rằng “quan hệ nhiều sẽ hao sinh lực”, thậm chí có thể dẫn đến yếu sinh lý về sau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, quan niệm này không hoàn toàn chính xác. Trong nhiều trường hợp còn gây hiểu lầm, khiến không ít người rơi vào lo lắng không cần thiết.

Nhịn xuất tinh để “tăng bản lĩnh đàn ông”: Sự thật khiến nhiều người vỡ lẽ

Nhịn xuất tinh để “tăng bản lĩnh đàn ông”: Sự thật khiến nhiều người vỡ lẽ

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Trong không ít diễn đàn sức khỏe, quan niệm “nhịn xuất tinh giúp tích tụ năng lượng, tăng testosterone và cải thiện phong độ” vẫn được lan truyền như một bí quyết đơn giản mà hiệu quả. Đặc biệt với nam giới trẻ, đây gần như trở thành một “niềm tin phổ biến”. Nhưng liệu cơ thể có thực sự vận hành theo cách đó?

Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đình

Stress kéo dài “giết chết” ham muốn: Vòng xoáy âm thầm khiến nhiều đàn ông đánh mất bản lĩnh và hạnh phúc gia đình

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Áp lực công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình… đang âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của nhiều nam giới hiện đại. Nhưng ít ai ngờ rằng, một trong những “tác dụng phụ” nguy hiểm nhất của stress kéo dài lại nằm ở đời sống phòng the – nơi mà sự im lặng thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Xuất tinh 21 lần/tháng có thực sự giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt? Sự thật phía sau con số gây tranh cãi

Xuất tinh 21 lần/tháng có thực sự giúp ngừa ung thư tuyến tiền liệt? Sự thật phía sau con số gây tranh cãi

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Không thể phủ nhận rằng xuất tinh đều đặn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe nam giới. Tuy nhiên, việc coi đây là “lá chắn” chống ung thư là cách hiểu thiếu đầy đủ.

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng phong độ phòng the của nam giới phụ thuộc hoàn toàn vào thể trạng và nội tiết tố. Thực tế, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi bên cạnh yếu tố sinh học, cảm xúc, sự kết nối và cách người phụ nữ “dẫn dắt” cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc duy trì ham muốn và sự tự tin của đàn ông.

Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác

Tiết lộ tuổi suy giảm phong độ phòng the ở nam giới: Không chỉ do tuổi tác

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, chỉ khi bước vào tuổi trung niên, nam giới mới bắt đầu “xuống phong độ”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết quá trình suy giảm đã âm thầm bắt đầu sớm hơn rất nhiều – ngay từ sau tuổi 30.

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Đời sống tình dục là một phần tự nhiên và quan trọng trong hôn nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào “gần gũi” cũng mang lại lợi ích. Có những thời điểm và thói quen nếu không chú ý có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là viêm nhiễm và rối loạn sinh lý.

Xem nhiều

3 tín hiệu "tố" nàng "thèm yêu"

3 tín hiệu "tố" nàng "thèm yêu"

Phòng the

GĐXH - Trong đời sống tình cảm, sự hòa hợp không chỉ đến từ cảm xúc mà còn từ khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Đặc biệt trong chuyện phòng the, không phải ai cũng dễ dàng nói ra mong muốn của mình.

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

5 điều vợ làm sẽ giúp người chồng 'khỏe mạnh' hơn khi gần gũi

Phòng the
4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

4 'vùng cấm' trong chuyện phòng the, yêu đến mấy cũng đừng gần gũi

Phòng the
Điều cần làm trong 10 phút trước khi ngủ, giúp hôn nhân bền vững hơn

Điều cần làm trong 10 phút trước khi ngủ, giúp hôn nhân bền vững hơn

Phòng the
Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Quan hệ 3–4 lần mỗi đêm có làm 'yếu sinh lý'? Sự thật khác xa lời đồn khiến nhiều người bất ngờ

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top