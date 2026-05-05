Bị vợ 'bạo hành lời nói', chồng đánh mất bản lĩnh đàn ông

Người đàn ông tìm đến bác sĩ trong tình trạng mất hoàn toàn ham muốn, không còn khả năng cương dương sau hơn một năm sống trong căng thẳng. Nguyên nhân không phải bệnh lý thực thể mà xuất phát từ mối quan hệ vợ chồng nhiều mâu thuẫn.

Vợ anh đang điều trị u xơ tử cung nên từ chối chuyện gần gũi. Lo ngại chồng “ra ngoài giải quyết nhu cầu”, chị kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của anh: từ điện thoại, các mối quan hệ đến công việc. Những lời trách móc, chì chiết, thậm chí đe dọa diễn ra hàng ngày khiến người chồng rơi vào trạng thái ức chế kéo dài.

“Cuộc sống không khác gì địa ngục”, anh chia sẻ. Áp lực tâm lý dồn nén khiến anh mắc rối loạn lo âu, phải điều trị tại khoa tâm thần. Dù tình trạng lo âu đã cải thiện, hệ lụy để lại là sự suy giảm nghiêm trọng chức năng tình dục.

Rối loạn tình dục không chỉ là chuyện sinh lý

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health chia sẻ trên VnExpress, khoảng 30-40% các trường hợp rối loạn chức năng tình dục ở nam giới có nguyên nhân từ tâm lý. Trong đó, bạo hành tinh thần trong gia đình – dù không có hành vi bạo lực thể chất – đang ngày càng phổ biến.

“Bạo hành không chỉ là đánh đập. Những lời nói mang tính kiểm soát, xúc phạm, gây áp lực kéo dài cũng đủ khiến người đàn ông rơi vào trạng thái tự ti, lo âu, thậm chí trầm cảm. Khi tâm lý bị tổn thương, chức năng tình dục gần như chắc chắn bị ảnh hưởng”, bác sĩ Duy phân tích.

Tổ chức về bạo lực gia đình tại Mỹ cũng định nghĩa: bạo lực là mọi hành vi nhằm duy trì quyền lực và kiểm soát đối phương. Điều này không phân biệt giới tính – cả nam và nữ đều có thể trở thành nạn nhân.

Áp lực “chăn gối” và vòng xoáy suy giảm bản lĩnh

Một trường hợp khác, người đàn ông 32 tuổi ở Long An cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sau thời gian hiếm muộn, anh liên tục bị vợ gây áp lực sinh con, trách móc và ép đi khám. Điều đáng nói, các kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe sinh sản của anh hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, chính áp lực kéo dài khiến anh dần mất ham muốn, thậm chí “sợ” quan hệ. Đây là vòng xoáy tâm lý điển hình: càng bị thúc ép, người đàn ông càng căng thẳng; càng căng thẳng, khả năng tình dục càng suy giảm.

Hệ lụy âm thầm nhưng nguy hiểm

Các chuyên gia cảnh báo, bạo hành tâm lý trong hôn nhân không chỉ làm tổn thương tinh thần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Nam giới có thể gặp hàng loạt vấn đề như: Rối loạn cương dương; Mất ham muốn tình dục; Rối loạn lo âu, trầm cảm; Mất ngủ, tăng huyết áp; Suy giảm chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, theo báo cáo về bình đẳng giới năm 2023, tỷ lệ nam giới là nạn nhân của bạo lực gia đình tại Việt Nam đang gia tăng, chiếm gần 18% tổng số trường hợp – một con số không thể xem nhẹ.

Rối loạn tình dục không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ cơ thể. Nhiều khi, nó là hệ quả của những tổn thương tinh thần tích tụ qua thời gian. Trong hôn nhân, sự tôn trọng và thấu hiểu không chỉ giúp giữ gìn tình cảm mà còn là “liều thuốc” quan trọng bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của cả hai. Bởi đôi khi, một lời nói tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm phá vỡ những điều căn bản nhất của đời sống vợ chồng.