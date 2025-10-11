Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/năm
Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, một người đàn ông ở Hải Phòng đã thu về 3,6 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Người nông dân ấy chính là anh Bùi Văn Thành tại thôn Vũ Xá, xã Thượng Quận (nay thuộc phường Trần Liễu, TP. Hải Phòng, trước kia thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Với những thành công nổi bật, năm 2025 anh vinh dự được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân anh, mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của người nông dân Việt trong hành trình đưa nông sản quê hương vươn xa.
Loại cây anh chọn để làm giàu chính là sắn dây – loại cây từng mọc hoang dại ở nhiều nơi, nay được bà con trồng vì có giá trị kinh tế cao.
Từ nhỏ, anh Thành đã gắn bó với cây sắn dây – vốn là thế mạnh của quê hương. Tuy nhiên, nhiều năm liền, việc trồng và bán củ tươi khiến gia đình anh cùng bà con địa phương rơi vào cảnh bấp bênh, thường xuyên bị thương lái ép giá, có khi chỉ còn 6.000 – 8.000 đồng/kg. Không ít hộ chán nản, bỏ sắn để chuyển sang trồng cây khác.
Chứng kiến thực tế ấy, anh Thành nung nấu quyết tâm thay đổi cách làm. Năm 2016, anh mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại để chế biến tinh bột sắn dây khép kín. Đây là một quyết định táo bạo với một nông dân, nhưng anh tin rằng muốn đi xa phải đổi mới.
Mỗi công đoạn sản xuất đều được anh Thành trực tiếp giám sát, từ khâu chọn nguyên liệu – củ sắn dây tươi ngon, đạt chuẩn trọng lượng – cho đến sơ chế, nghiền, lọc và sấy. Thành phẩm tinh bột phải trắng, mịn, giữ trọn hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng. Những ngày đầu, sản phẩm còn gặp khó khăn khi tìm đầu ra, người tiêu dùng còn dè dặt. Nhưng với sự kiên trì, sản phẩm dần chinh phục thị trường, được người dân trong vùng và các tỉnh khác đón nhận.
Nâng tầm thương hiệu nhờ hướng đi bền vững
Năm 2020, anh Thành cùng một số hộ nông dân tâm huyết thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thành Nhàn, với vùng sản xuất 10 ha và nhà xưởng rộng 1.500 m². Từ đây, sản phẩm bột sắn dây của HTX được sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch, áp dụng VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn và truy xuất nguồn gốc minh bạch.
Đến nay, HTX đã sở hữu dây chuyền hiện đại, trong đó có tổ hợp máy sấy đa năng trị giá 1 tỷ đồng, mỗi mẻ sấy được 1 tấn bột, vừa nâng cao chất lượng vừa rút ngắn thời gian sản xuất. Mỗi năm, HTX cung ứng hơn 150 tấn tinh bột sắn dây ra thị trường, đạt doanh thu 3,6 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, HTX còn đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các dòng bột sắn dây kết hợp với sữa dừa, chanh leo, hoa đậu biếc… nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng.
Sau nhiều năm nỗ lực, sản phẩm tinh bột sắn dây của HTX đã được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2020, nâng cấp đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2023 và lọt vào nhóm sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Không chỉ có mặt tại các siêu thị, sàn thương mại điện tử trong nước, sản phẩm còn xuất khẩu sang Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Trung Quốc.
Ngoài sản xuất, HTX còn tạo việc làm thường xuyên cho 10–15 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 9–15 triệu đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật cho nhiều hộ nông dân khác. Mỗi năm, HTX giúp đỡ hàng chục lượt hộ nghèo, hộ khó khăn, góp phần phát triển cộng đồng.
