Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/năm

Thứ bảy, 07:00 11/10/2025 | Xu hướng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nhờ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, một người đàn ông ở Hải Phòng đã thu về 3,6 tỷ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Người nông dân ấy chính là anh Bùi Văn Thành tại thôn Vũ Xá, xã Thượng Quận (nay thuộc phường Trần Liễu, TP. Hải Phòng, trước kia thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Với những thành công nổi bật, năm 2025 anh vinh dự được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân anh, mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của người nông dân Việt trong hành trình đưa nông sản quê hương vươn xa.

Loại cây anh chọn để làm giàu chính là sắn dây – loại cây từng mọc hoang dại ở nhiều nơi, nay được bà con trồng vì có giá trị kinh tế cao.

Từ nhỏ, anh Thành đã gắn bó với cây sắn dây – vốn là thế mạnh của quê hương. Tuy nhiên, nhiều năm liền, việc trồng và bán củ tươi khiến gia đình anh cùng bà con địa phương rơi vào cảnh bấp bênh, thường xuyên bị thương lái ép giá, có khi chỉ còn 6.000 – 8.000 đồng/kg. Không ít hộ chán nản, bỏ sắn để chuyển sang trồng cây khác.

Biến cây mọc dại thành “vàng trắng”, người nông dân thu 3,6 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thành Nhàn thu củ sắn dây (ảnh Báo: Hải Phòng).

Chứng kiến thực tế ấy, anh Thành nung nấu quyết tâm thay đổi cách làm. Năm 2016, anh mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại để chế biến tinh bột sắn dây khép kín. Đây là một quyết định táo bạo với một nông dân, nhưng anh tin rằng muốn đi xa phải đổi mới.

Mỗi công đoạn sản xuất đều được anh Thành trực tiếp giám sát, từ khâu chọn nguyên liệu – củ sắn dây tươi ngon, đạt chuẩn trọng lượng – cho đến sơ chế, nghiền, lọc và sấy. Thành phẩm tinh bột phải trắng, mịn, giữ trọn hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng. Những ngày đầu, sản phẩm còn gặp khó khăn khi tìm đầu ra, người tiêu dùng còn dè dặt. Nhưng với sự kiên trì, sản phẩm dần chinh phục thị trường, được người dân trong vùng và các tỉnh khác đón nhận.

Nâng tầm thương hiệu nhờ hướng đi bền vững

Năm 2020, anh Thành cùng một số hộ nông dân tâm huyết thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thành Nhàn, với vùng sản xuất 10 ha và nhà xưởng rộng 1.500 m². Từ đây, sản phẩm bột sắn dây của HTX được sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch, áp dụng VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn và truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Đến nay, HTX đã sở hữu dây chuyền hiện đại, trong đó có tổ hợp máy sấy đa năng trị giá 1 tỷ đồng, mỗi mẻ sấy được 1 tấn bột, vừa nâng cao chất lượng vừa rút ngắn thời gian sản xuất. Mỗi năm, HTX cung ứng hơn 150 tấn tinh bột sắn dây ra thị trường, đạt doanh thu 3,6 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, HTX còn đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các dòng bột sắn dây kết hợp với sữa dừa, chanh leo, hoa đậu biếc… nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng.

Sau nhiều năm nỗ lực, sản phẩm tinh bột sắn dây của HTX đã được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2020, nâng cấp đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2023 và lọt vào nhóm sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Không chỉ có mặt tại các siêu thị, sàn thương mại điện tử trong nước, sản phẩm còn xuất khẩu sang Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, Trung Quốc.

Ngoài sản xuất, HTX còn tạo việc làm thường xuyên cho 10–15 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 9–15 triệu đồng/tháng, đồng thời hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật cho nhiều hộ nông dân khác. Mỗi năm, HTX giúp đỡ hàng chục lượt hộ nghèo, hộ khó khăn, góp phần phát triển cộng đồng.

Minh Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Xu hướng - 18 giờ trước

GĐXH - Sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường bạc trong nước những ngày giữa tháng 10 chứng kiến một hiện tượng hiếm gặp khi nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng và các quầy giao dịch vật lý trở nên vắng vẻ bất thường.

Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè

Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè

Xu hướng - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ mới cách đây chưa đầy một tuần, những quầy hàng bánh trung thu vẫn còn rực rỡ sắc màu, chen chúc trên khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… Thế nhưng, ngay sau khi Tết Trung thu qua đi, mặt hàng từng "phủ sóng" khắp nơi này gần như biến mất một cách nhanh chóng khỏi thị trường.

Đặc sản táo mèo Mù Cang Chải vào vụ

Đặc sản táo mèo Mù Cang Chải vào vụ

Xu hướng - 3 ngày trước

Cây sơn tra, còn gọi là táo mèo là đặc sản của vùng cao Tây Bắc, đang vào mùa thu hoạch. Trên các tuyến đường trung tâm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, người dân bày bán những bao tải táo, thu hút đông đảo du khách dừng chân mua.

Chuyên gia nói thẳng lý do khiến giá nhà tăng và cao mãi

Chuyên gia nói thẳng lý do khiến giá nhà tăng và cao mãi

Xu hướng - 4 ngày trước

Áp lực từ nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào như thuế đất theo biểu giá mới, chi phí xây dựng... là những nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao và khó giảm.

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Xu hướng - 6 ngày trước

Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, chỉ trong tháng 9, doanh nghiệp đã thu về 1,4 tỷ USD - mức kỷ lục lịch sử.

Bộ ba cây sanh cổ định giá 'triệu đô' ở Ninh Bình, chủ chờ giá cao hơn mới bán

Bộ ba cây sanh cổ định giá 'triệu đô' ở Ninh Bình, chủ chờ giá cao hơn mới bán

Xu hướng - 1 tuần trước

Bộ ba cây sanh cổ của ông Nguyễn Minh Hoạt (SN 1980, trú tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) được giới chơi cây cảnh đánh giá là một trong những tác phẩm hiếm, được định giá khoảng 1 triệu USD.

Người Mỹ thích mê một loài cá của Việt Nam, chi hơn 1.600 tỷ đồng mua về

Người Mỹ thích mê một loài cá của Việt Nam, chi hơn 1.600 tỷ đồng mua về

Xu hướng - 1 tuần trước

Chỉ trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu cá rô phi đem về gần 1.650 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong 5 năm. Trong đó, Mỹ trở thành khách hàng VIP khi chiếm tới 62% kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của nước ta.

Hàng loạt xe máy ngập nước, cửa hàng sửa xe từ chối nhận bảo dưỡng định kỳ vì quá đông

Hàng loạt xe máy ngập nước, cửa hàng sửa xe từ chối nhận bảo dưỡng định kỳ vì quá đông

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Sau cơn bão số 10, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng sâu khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Theo đó, các cửa hàng sửa chữa xe quá tải, nhân viên sửa chữa cũng luôn chân luôn tay.

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng

Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng

Xu hướng - 1 tuần trước

Khách mua bánh trung thu qua mạng mạnh nhất ở khung giá 10.000 - 100.000 đồng/cái; chỉ trong 1 tháng, doanh thu qua 4 sàn thương mại điện tử đã ở mức 51,7 tỷ đồng.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Xem nhiều

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

Xu hướng

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè

Vừa hết mùa, bánh trung thu 'biến mất' chỉ còn lại rác thải phủ kín vỉa hè

Xu hướng
Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Xu hướng
Hàng loạt xe máy ngập nước, cửa hàng sửa xe từ chối nhận bảo dưỡng định kỳ vì quá đông

Hàng loạt xe máy ngập nước, cửa hàng sửa xe từ chối nhận bảo dưỡng định kỳ vì quá đông

Xu hướng
Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top