Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Linh hoạt giờ mua xăng, chủ động thay đổi phương tiện cá nhân
GĐXH - Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.
Linh hoạt khung giờ đổ xăng, không có cảnh xếp hàng dài
Trong bối cảnh giá xăng dầu và gas liên tục biến động do những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, chi phí nhiên liệu tăng mạnh đã tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, nguy cơ khiến chi phí vận tải, chi phí sản xuất và các loại hàng hóa tiêu dùng có nguy cơ tăng theo.
Tuy nhiên, thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.
Anh Vũ Văn Minh (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, thay vì xếp hàng vào giờ cao điểm, anh thường tranh thủ khoảng từ hơn 22h để đổ xăng.
Bạn đọc Vũ Văn Minh cho biết: "Tôi chọn đổ xăng lúc 22h đêm tại một cây xăng ở phường Trung Hòa, tôi đổ một mình một vòi, rất bình thường. Dù cây xăng đang nhập thêm hàng nhưng vẫn phục vụ khách, không hề đóng cửa hay găm hàng. Có lẽ điều đáng lo lúc này không phải là thiếu xăng, mà là tâm lý người dân". Ảnh: NVCC
Anh Minh cho biết: "Giữa lúc thông tin về giá xăng dầu tăng nhanh, tôi chọn đổ xăng lúc 22h đêm tại một cây xăng ở phường Trung Hòa, tôi đổ một mình một vòi, rất bình thường. Dù cây xăng đang nhập thêm hàng nhưng vẫn phục vụ khách, không hề đóng cửa hay găm hàng. Có lẽ điều đáng lo lúc này không phải là thiếu xăng, mà là tâm lý người dân".
"Buổi tối người dân thường dành thời gian cho sinh hoạt gia đình nên cây xăng vắng hơn, không phải chờ lâu. Mỗi người thay đổi một chút cũng góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ tại các cây xăng", anh Minh chia sẻ.
Theo nhiều người dân, việc lựa chọn khung giờ hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn thể hiện sự đồng hành với các giải pháp điều hành thị trường năng lượng của Chính phủ trong giai đoạn giá nhiên liệu có nhiều biến động.
Linh hoạt thay đổi thói quen sinh hoạt để chung tay cùng Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng
Không chỉ thay đổi thời điểm đổ xăng, nhiều người còn chủ động điều chỉnh phương thức di chuyển để giảm chi phí nhiên liệu. Tại các khu dân cư và khu văn phòng, xu hướng sử dụng xe điện hoặc các phương tiện tiết kiệm năng lượng đang gia tăng.
Chị Lê Thu Hà, nhân viên văn phòng tại phường Đống Đa, cho biết chị đã chuyển sang sử dụng xe máy điện cho việc đi làm hằng ngày. "Quãng đường từ nhà đến cơ quan khoảng 6 km, trước đây mỗi tuần tôi phải đổ xăng một lần. Từ khi chuyển sang xe điện, chi phí giảm đáng kể và không còn lo lắng, bất an khi giá xăng biến động liên tục", chị Hà cho hay.
Trong khi đó, với những người làm việc gần nhà, xe đạp lại trở thành lựa chọn phù hợp.
Anh Trần Quốc Huy, làm việc tại một công ty truyền thông ở phường Cửa Nam, cho biết quãng đường từ nhà đến cơ quan chỉ khoảng 3 - 4 km nên anh quyết định chuyển sang đi xe đạp. "Đi xe đạp chỉ mất thêm vài phút so với xe máy nhưng lại giúp tiết kiệm tiền xăng, rèn luyện sức khỏe và giảm khói bụi", anh Huy chia sẻ.
Không ít gia đình cũng bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt để giảm chi phí năng lượng. Một số hộ gia đình chủ động tiết kiệm gas trong nấu nướng, lên kế hoạch mua sắm hợp lý, hạn chế các chuyến đi không cần thiết hoặc kết hợp nhiều việc trong một lần di chuyển.
Trong bối cảnh giá năng lượng biến động, sự chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt, tiết kiệm năng lượng và sử dụng nhiên liệu hợp lý của người dân không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho mỗi gia đình mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong việc bảo đảm ổn định thị trường và an ninh năng lượng quốc gia.
Những thay đổi nhỏ trong cách đi lại, tiêu dùng và sử dụng năng lượng của mỗi người dân đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của xã hội, cùng hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng bền vững và ứng phó hiệu quả với những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu.
Bộ Công thương kêu gọi người dân, doanh nghiệp thấu hiểu, đồng hành
Vừa qua, trước bối cảnh xung đột Trung Đông khiến giá năng lượng biến động, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp thấu hiểu khó khăn trong công tác điều hành và đồng hành cùng Nhà nước để ổn định thị trường năng lượng.
Theo Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng chiến lược đối với nền kinh tế, trong khi nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.
Trong bối cảnh xung đột Mỹ – Iran có thể kéo dài và gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng, mỗi hành động tiết kiệm năng lượng của người dân và doanh nghiệp đều có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.
Do đó, Bộ Công Thương kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành với Nhà nước, không hoang mang, không tích trữ xăng dầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – vì lợi ích chung của đất nước và hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.
