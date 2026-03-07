Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

Căng thẳng Trung Đông giá xăng dầu biến động: Chưa bao giờ, thị trường cần người dân tiết kiệm năng lượng như lúc này GĐXH - Theo Bộ Công thương, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Do đó, để giữ vững nguồn cung và tâm lý thị trường, bên cạnh sự điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Từ ngày 28/02/2026, Mỹ và Israel đã tiến hành cuộc không kích quân sự quy mô lớn tấn công nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực Trung Đông. Là một quốc gia xuất khẩu hàng hoá tiêu dùng lớn lại đang nhập khẩu nhiên liệu, năng lượng đầu vào cho nền kinh tế, trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chắc chắn Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động sản xuất trong nước cũng như giao thương, xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.

Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Ban Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Thưa Thứ trưởng, để đạt mục tiêu đạt tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Chính phủ. Trong bối cảnh thế giới có những tình tiết mới như vậy, xin Thứ trưởng cho biết kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong việc đảm bảo cung cầu hàng hoá thiết yếu, đặc biệt đối với mặt hàng năng lượng như xăng dầu, khí đốt…?

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 23/NQ-CP, Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch 1081/BCT-KHTC để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao với mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định thị trường trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro mới.

Khi xây dựng Kế hoạch hành động và các mục tiêu tăng trưởng, để hoàn thành những mục tiêu đầy thách thức năm 2026, Bộ Công Thương cũng có những đánh giá tác động đến ngành, trong đó đã tính đến các tác động của biến số địa chính trị.

Trước diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng "kích hoạt" các kịch bản ứng phó nằm trong khuôn khổ Kế hoạch 1081/BCT-KHTC.

Cụ thể, hành động của Bộ tập trung vào 3 trụ cột chính:

Thứ nhất là đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu, vì đây là "mạch máu" của nền kinh tế.

Thứ 2 là giám sát thị trường và điều tiết cung cầu hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là trong bối cảnh chi phí logistics tăng cao do rủi ro vận tải, có thể có hiện tượng găm hàng, đầu cơ.

Thứ 3 là chú trọng cảnh báo sớm và phản ứng linh hoạt trong chuỗi cung ứng, Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài để cập nhật liên tục biến động thị trường, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động thay đổi lộ trình vận chuyển hoặc phương thức thanh toán. Đồng thời, Bộ đã có cơ chế phối hợp liên ngành linh hoạt, chặt chẽ, như phối hợp với Bộ Tài chính để điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.

Đặc biệt, gần đây Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông, trong đó không chỉ là nguồn cung xăng dầu mà còn các loại hình năng lượng khác. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Tổ công tác này thì Bộ sẽ có báo cáo nhanh, hàng ngày tới Tổ công tác để phục vụ cho công tác điều hành trong bối cảnh rất phức tạp như hiện nay.

Thưa Thứ trưởng, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5/3 vừa qua thị trường đã chứng kiến sự tăng giá mạnh của các mặt hàng xăng dầu và cũng đã có những khó khăn, áp lực ảnh hưởng từ tình hình thế giới. Xin Thứ trưởng cho biết cụ thể về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, trước các biến động này như thế nào?

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Đây là một trụ cột quan trọng để thực hiện Kế hoạch 1081 (Kế hoạch của Bộ Công Thương về giải pháp triển khai các Nghị quyết của Chính phủ) là đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu.

Như tôi đã nói, đây là "mạch máu" của nền kinh tế, do đó, để tránh đứt gãy nguồn cung do rủi ro vận tải quốc tế, cần phải đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, không phụ thuộc quá lớn vào một khu vực địa lý.

Chúng tôi cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu mối tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn với các đối tác tại Đông Nam Á, Australia và Mỹ để bù đắp nếu tuyến đường qua Trung Đông bị gián đoạn; đồng thời các doanh nghiệp đầu mối phải duy trì nghiêm túc mức dự trữ lưu thông theo quy định, sẵn sàng ứng phó trong tình huống nguồn cung thế giới bị thắt chặt.

Bên cạnh đó, giữ ổn định sản xuất trong nước, các nhà máy ưu tiên điều tiết nguồn hàng cho thị trường nội địa.

Thưa Thứ trưởng, cùng với bảo đảm nguồn cung hàng hoá, Chính phủ yêu cầu bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả hàng hóa thiết yếu… Các nhiệm vụ này được Bộ Công Thương triển khai ra sao để góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát?.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Bảo đảm nguồn cung đi đôi với bình ổn thị trường và kiểm soát giá cả hàng hóa thiết yếu là nhiệm vụ xuyên suốt của Bộ Công Thương, nhằm góp phần giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Theo chức năng được giao, Bộ Công Thương luôn phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp là các thành viên của Tổ Điều hành thị trường trong nước để theo dõi sát diễn biến cung - cầu, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu, nhạy cảm như xăng dầu, điện, khí đốt, sắt thép… Qua đó, kịp thời đề xuất và triển khai các giải pháp phù hợp khi thị trường có dấu hiệu biến động.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố bất thường, Tổ điều hành thị trường trong nước sẽ tổ chức họp chuyên đề đột xuất để đánh giá tình hình và thống nhất biện pháp điều hành, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến hoặc tác động dây chuyền đến mặt bằng giá chung.

Về điều hành giá, theo phân công tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá các mặt hàng quan trọng như điện và xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, Bộ theo dõi sát diễn biến giá khí đốt, sắt thép và các vật tư đầu vào quan trọng khác để chủ động đề xuất biện pháp bình ổn khi cần thiết.

Thông qua cơ chế phối hợp liên ngành, công tác dự báo sát thực tiễn và điều hành linh hoạt, Bộ Công Thương góp phần kiểm soát tốt áp lực lạm phát chi phí đẩy, ổn định tâm lý thị trường, từ đó hỗ trợ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!.

