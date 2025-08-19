Biến nắp capo xe sang thành bể cá, nam tài xế nhận "gạch đá"

Chủ nhân chiếc SUV Li Auto L9 đặc biệt nói trên là người đàn ông họ Liu đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Người nảy cho biết ra ý tưởng trong một lần đi câu nhưng quên mang theo xô đựng cá.

Khi nhận ra phần nắp capo có lớp nhựa trong suốt giữa lớp dán vinyl và màng bảo vệ TPU (polyurethane nhiệt dẻo), anh nảy ra sáng kiến… đổ nước vào khoảng không đó và thả cá, cua vừa bắt được vào.

Khi di chuyển trên đường, chiếc xe kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý. Video ghi lại cảnh chiếc xe di chuyển với bể cá sống trên nắp capo nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người ngỡ tưởng đây là sản phẩm do AI tạo ra. Tuy nhiên sau đó các hãng truyền thông địa phương đã xác nhận đây là sự thật.

Sau khi đoạn video được lan truyền, người đàn ông trên đã hứng chịu vô số lời chỉ trích của cộng đồng mạng.

Hình ảnh những con cua, cá bị nhốt trong không gian chật hẹp, không có thiết bị cung cấp oxy để duy trì sự sống khiến nhiều người phẫn nộ, OC đưa tin hôm 22/7.

Nhiều người lên án hành động này là tàn nhẫn với động vật, lo ngại nhiệt từ động cơ ô tô có thể làm nước nóng lên, ảnh hưởng đến sinh vật bên trong.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông Liêu Ninh. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng kết luận chiếc xe đã bị thay đổi kết cấu, không còn đủ điều kiện lưu thông trên đường phố.

Hiện chưa rõ người đàn ông có bị xử phạt hay không, song phía cảnh sát cảnh báo rằng việc cải tạo nắp capo thành bể cá là hành vi vi phạm pháp luật.

Trào lưu độ xe để thể hiện cá tính không còn xa lạ tại Trung Quốc, tuy nhiên, hành vi của người đàn ông Liêu Ninh đã vượt quá giới hạn. Việc sử dụng sinh vật sống như một "vật trang trí" không chỉ phản cảm mà còn đi ngược lại các quy định bảo vệ động vật. Chưa kể, việc đổ nước lên phần nắp capo xe cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khi nước có thể rò rỉ vào động cơ hoặc hệ thống điện, dẫn đến cháy nổ hoặc hỏng hóc. Đồng thời, tầm nhìn người lái và sự tập trung khi điều khiển xe cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyển động trong bể cá.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn. "Không ai cấm sáng tạo, nhưng sáng tạo phải đi cùng ý thức và giới hạn đạo đức", một tài khoản viết.

Minh Hoa (t/h)