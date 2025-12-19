Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng nghìn cổ động viên tại Thủ đô Hà Nội đã đổ xuống đường “đi bão”, tạo nên bầu không khí sôi động. Các ngả đường dẫn về khu vực trung tâm thành phố đều ghi nhận tình trạng ùn tắc khi lượng người tham gia ăn mừng ngày một đông.
Theo ghi nhận của phóng viên, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, trống, kèn và băng rôn di chuyển chậm trên nhiều tuyến phố. Dù lượng cổ động viên tăng cao, trật tự an toàn giao thông cơ bản vẫn được bảo đảm, ít xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm. Một phần nguyên nhân được cho là nhờ hệ thống camera AI mới được triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
Tại các tuyến phố lớn như Bà Triệu, Phố Huế, Hai Bà Trưng…, giao thông bắt đầu ùn ứ cục bộ do dòng người và phương tiện đổ ra đường quá đông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, giúp không khí ăn mừng diễn ra trong sự phấn khởi và an toàn.
Khép lại một ngày thi đấu thăng hoa, niềm vui chiến thắng bao trùm nhiều tuyến phố Thủ đô. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của người dân đã bảo đảm trật tự, an toàn, thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng văn minh.
GĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc "Thu cuối" vào năm 2012, cuộc sống của nữ ca sĩ này có nhiều thay đổi.
Tuổi 75, NSND Thanh Hoa miệt mài ca hát, lần đầu thử sức đóng phim. Dịp này, bà chia sẻ về cuộc sống, những tin đồn thất thiệt về mình và hôn nhân tròn đầy bên ông xã là nghệ sĩ xiếc.
GĐXH - Hội chợ Giáng sinh EU 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 14/12, thu hút đông đảo người dân, du khách khám phá không gian văn hóa - ẩm thực đậm sắc màu châu Âu.
Á hậu Huyền My cho biết cô sốc khi nghe tin kênh truyền hình nơi mình đang làm việc dừng hoạt động. Người đẹp nhiều lần bật khóc vì đây là nơi cô gắn bó trong bốn năm qua.
GĐXH - Từ trường hợp của Thương Tín, công chúng không khỏi xót xa về thân phận mong manh, cuộc sống bấp bênh của người nghệ sĩ khi đã hoàn thành sứ mệnh với nghệ thuật. Họ cống hiến những năm tháng rực rỡ nhất, mang đến cho đời sống những giá trị tinh thần vô giá nhưng kết thúc sứ mệnh, họ nhận về mình là một tuổi già khốn khó, bệnh tật và tạm bợ, sống nay không biết đến ngày mai.
Đức Bảo, Phí Linh và Khánh Vy là 3 MC song ngữ đắt show nhất Việt Nam với khả năng tiếng Anh tốt, từng dẫn dắt các sự kiện quốc tế lớn và nhận nhiều giải thưởng danh giá.
Tùng Dương, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm - ba nghệ sĩ, ba con đường khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất đều chọn cách lấy giọng hát làm giá trị cốt lõi và biến nó thành thương hiệu riêng như một ''bảo bối'' mà thị trường không thể trộn lẫn.
GĐXH - Gia đình cô dâu vốn trân trọng các giá trị truyền thống nên mong muốn trang phục mang tinh thần thuần Việt, sử dụng chất liệu tự nhiên và mang chiều sâu văn hoá. Từ bài toán này, NTK Minh Hạnh đã lựa chọn tơ sen được dệt bởi bàn tay tài hoa là nghệ nhân Phan Thị Thuận.
Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân vẫn được xem là một trong số những nàng hậu nhận được quan tâm của khán giả.
