Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Thứ sáu, 01:00 19/12/2025 | Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng nghìn cổ động viên tại Thủ đô Hà Nội đã đổ xuống đường “đi bão”, tạo nên bầu không khí sôi động. Các ngả đường dẫn về khu vực trung tâm thành phố đều ghi nhận tình trạng ùn tắc khi lượng người tham gia ăn mừng ngày một đông.

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. - Ảnh 1.

Người dân đổ ra đường mừng chiến thắng U22 Việt Nam (Ảnh: Mỹ Thực)

Theo ghi nhận của phóng viên, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, trống, kèn và băng rôn di chuyển chậm trên nhiều tuyến phố. Dù lượng cổ động viên tăng cao, trật tự an toàn giao thông cơ bản vẫn được bảo đảm, ít xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm. Một phần nguyên nhân được cho là nhờ hệ thống camera AI mới được triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài hòa mình vào không khí ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: Mỹ Thực)

Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. - Ảnh 3.

Niềm vui và sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt người dân trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Mỹ Thực)

Tại các tuyến phố lớn như Bà Triệu, Phố Huế, Hai Bà Trưng…, giao thông bắt đầu ùn ứ cục bộ do dòng người và phương tiện đổ ra đường quá đông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, giúp không khí ăn mừng diễn ra trong sự phấn khởi và an toàn. 

Khép lại một ngày thi đấu thăng hoa, niềm vui chiến thắng bao trùm nhiều tuyến phố Thủ đô. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của người dân đã bảo đảm trật tự, an toàn, thể hiện tình yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng văn minh.


Mỹ Thực
Top