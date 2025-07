Biết vợ có tiền riêng, chồng âm thầm gửi tiền hàng tháng cho mẹ đẻ... giữ hộ

Tin nhắn 'lạ' lúc nửa đêm và bí mật của vợ khiến tôi điên đầu GĐXH - Cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ phát hiện ra vợ tôi rất hay nhắn tin vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Tiền riêng trước hôn nhân

Tôi năm nay 32 tuổi, lấy chồng được 4 năm, có một bé trai 3 tuổi kháu khỉnh. Tôi làm văn phòng, lương tháng khoảng 20 triệu đồng, cũng gọi là đủ sống ở thành phố lớn nếu chi tiêu hợp lý.

Chồng tôi làm bên mảng công nghệ, thu nhập khoảng 80 triệu đồng/tháng. Anh ấy là người sống có trách nhiệm, điềm đạm, hiền lành, luôn đưa gần như toàn bộ thu nhập cho tôi giữ từ lúc cưới đến giờ.

Tôi vốn là người khá kín tiếng. Trước khi lấy chồng, tôi có 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm, một phần do buôn bán từ thời sinh viên, một phần do tôi đầu tư may mắn, một phần do ba mẹ cho.

Tôi không nói với chồng vì thấy chuyện tiền bạc riêng tư nên giữ lại, để phòng thân, phòng rủi ro, cũng là thói quen sống độc lập từ nhỏ. Anh chưa bao giờ hỏi, tôi cũng không chủ động kể.

Biết tôi có tiền riêng, chồng bớt tiền lương đưa mẹ đẻ

Trong mấy năm cưới nhau, ngoài chăm sóc gia đình, tôi có vài lần trích tiền riêng ra giúp đỡ ba mẹ ruột, như sửa nhà, trả viện phí cho bố, hay hỗ trợ chị gái khi chị gặp biến cố tài chính.

Tất cả đều âm thầm, vì tôi nghĩ đó là tiền của tôi, không ảnh hưởng gì đến tiền chung của hai vợ chồng, càng không liên quan đến tiền anh đưa. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ, người giữ tiền trong nhà. Tôi cũng không tiêu xài xa xỉ gì cho bản thân.

Vài tuần trước, chồng vô tình biết chuyện tôi có tiền riêng và từng giúp nhà ngoại. Anh không làm ầm lên, cũng không trách móc, không chất vấn.

Chỉ là từ hôm đó, mỗi tháng anh đưa tôi 20 triệu đồng và nói: "Dạo này công việc khó khăn, em tạm chi tiêu vậy nhé". Tôi lo lắng nên âm thầm kiểm tra thì biết lương anh vẫn như cũ. Chỉ là... anh chuyển phần còn lại về cho mẹ anh giữ hộ.

Tôi sai hay chồng sai?

Tôi buồn lắm. Không phải vì tiền. Mà là vì cảm giác chồng không còn tin tưởng mình nữa.

4 năm hôn nhân, tôi chưa từng giấu giếm chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình. Tôi chỉ giữ lại phần tài sản riêng vì nghĩ nó không cần thiết phải khai hết. Chồng cũng đâu phải không có của riêng? Nhưng giờ tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Anh không nói, không giận, nhưng lại chọn cách rút lui âm thầm và gửi gắm tài chính cho mẹ anh, điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng làm.

Tôi tự hỏi: Có phải tôi sai khi không nói ngay từ đầu? Có phải đàn ông chỉ tin tưởng khi phụ nữ trao hết mọi thứ? Tôi là người có lỗi, nhưng đáng để anh đối xử như vậy không?

Giờ tôi vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn lo cơm nước như mọi ngày. Nhưng lòng thì như có tảng đá đè nặng. Mỗi tháng nhận tiền chồng đưa, tôi không biết nên cảm ơn, nên buồn, hay nên bắt đầu đề phòng lại chính người bạn đời của mình?

Nếu anh nói thẳng ra, tôi sẵn sàng ngồi lại chia sẻ hết. Nhưng cái im lặng này, cái hành động "gửi mẹ giữ hộ", khiến tôi tổn thương hơn bất cứ lời mắng mỏ nào.

Có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Tôi nên làm gì để cứu lại niềm tin giữa hai vợ chồng? Hay là... không còn gì để cứu nữa rồi?