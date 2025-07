Tin nhắn 'lạ' lúc nửa đêm và bí mật của vợ khiến tôi điên

Vợ vét hết tiền vàng đưa bố mẹ trả nợ, câu nói của người chồng mới đáng phải suy ngẫm GĐXH - Nhưng với tư cách là con gái, nhìn mẹ tôi gầy gò, đau khổ, tôi không đành lòng. Nên tôi lại lén chồng một lần nữa: vét hết số tiền và vàng cưới bên mình giữ, trả nợ cho mẹ.

Tôi và vợ năm nay cùng 29 tuổi, cưới nhau được 5 năm và hiện có một bé gái 4 tuổi. Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường được 2 năm là cưới luôn.

Trước kia vợ chồng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau, điện thoại không cài mật khẩu và rất ít khi xem zalo hay tin nhắn của nhau. Cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ phát hiện ra vợ tôi rất hay nhắn tin vào buổi tối trước khi đi ngủ với sếp của vợ là người độc thân, rất giỏi chuyên môn và có hỗ trợ cô ấy trong công việc.

Sau khi biết được việc này tôi có nhắc vợ là không nên nhắn tin nhiều sau giờ làm vì có gia đình rồi thì không hay. Và tôi không thích việc trao đổi với người khác giới các nội dung không liên quan đến công việc.

Bẵng một thời gian tôi không để ý, tầm tháng 11/2024 lúc đang chơi với con thì tôi thấy có nhiều tin nhắn hình trái tim từ sếp của vợ (gửi cho vợ tôi tầm 15 trái tim, lúc anh ta đi tiếp khách và say). Tò mò đọc lại các tin nhắn cũ thì thấy sếp vợ tôi hay mua cà phê, trà sữa với hộp ghi "you makes me happy" (em làm tôi hạnh phúc) cho vợ tôi, hay chụp hình chào nhau buổi sáng chúc ngày mới vui vẻ. Khi đi làm về muộn thì anh ta hay chụp hình đang nằm đắp chăn gửi vợ tôi là "anh về đến nhà rồi".

Những lúc anh ta đi tiếp khách hay đi đâu cũng hay cập nhật tình hình, lịch trình gửi vợ tôi và mua các món quà lưu niệm tặng cô ấy. Ngược lại, lúc vợ tôi đi chơi với gia đình hay đi du lịch cũng hay cập nhật lịch trình, trải nghiệm thú vị, các hình ảnh đẹp gửi cho anh ta.

Biết được việc này tôi đã làm ầm lên vì quan điểm của tôi: Không có bạn bè đồng nghiệp thân thiết nào lại nhắn tin kiểu đó. Vợ tôi vẫn bảo chỉ là anh em đồng nghiệp, quý anh ta vì là tiền bối, do anh em hỗ trợ nhau nhiều nên hay mời nhau cà phê và hứa sẽ cẩn thận hơn. Đến tháng 2 (gần ngày 14/2) vừa rồi anh ta đi công tác có mua socola tặng vợ tôi nhưng cô ấy lại nói dối là một người sếp khác tặng cả phòng. Lúc tôi biết thì lại nói là nói dối vì sợ tôi buồn và nói là sếp tặng mấy người thân thiết trong phòng, không phải mỗi vợ.

Giọt nước tràn li là hồi tháng 5, vợ chồng tôi đi du lịch, vợ tôi vẫn giữ thói quen cập nhật các chỗ đến, cảnh đẹp để gửi cho sếp. Các tin nhắn gửi lúc 3 giờ sáng và anh ta cũng trả lời tin nhắn luôn, ngày nào cũng gửi check in chỗ này chỗ kia. Quá trình đi thì tôi không để ý nhưng về nhà thì mới biết được. Việc này làm tôi mất ngủ cả đêm. Đi du lịch rất mệt vì đi tour mà vẫn còn thời gian nhớ và cập nhật hình ảnh gửi sếp. Tôi cảm thấy như bị đâm sau lưng vậy.

Tôi đã nói rõ là tôi không thích việc vợ nhắn tin với sếp vào buổi tối nhưng vợ tôi vẫn không chủ động giữ khoảng cách cũng như vẫn giữ thói quen đó. Tôi cảm thấy không được tôn trọng vì theo lẽ thông thường, khi chồng đã trao đổi thẳng thắn như thế thì vợ sẽ phải hạn chế để tránh xảy ra xung đột. Nhưng đằng này, vợ chồng cãi nhau to mấy lần chỉ vì việc vợ thường xuyên nhắn tin chia sẻ với sếp.

Hiện vợ chồng tôi vẫn đang cãi nhau nhưng vợ vẫn bảo là chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường. Theo các bạn có đồng nghiệp khác giới nào nhắn tin kiểu đó hay không? Liệu tôi có phải là "ăn dấm" nhiều, ghen tuông quá hay không?