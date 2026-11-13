Bỏ cộng điểm IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2028?

Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Đáng chú ý, Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, với thay đổi là siết mạnh chính sách cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và thành tích đặc biệt.

Những trường đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Các nhóm được cộng điểm gồm: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng; thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; người có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tuy nhiên, tổng điểm thưởng và điểm khuyến khích tối đa chỉ còn 0,5/30 điểm, thay vì mức 3/30 như trước.

Từ năm 2028 không còn điểm cộng IELTS trong tuyển sinh đại học.

Từ năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng IELTS trong tuyển sinh đại học. Theo đó, thí sinh sở hữu IELTS sẽ không được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển như chính sách trước đây.

Theo VTV News, trước đó, Bộ GD&ĐT chỉ ra điểm bất cập lớn khi cùng đạt IELTS 6.0 có 26 mức điểm cộng. Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy, cả nước có hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm. Trong đó, hơn 35.900 em dùng chứng chỉ IELTS.

Đáng chú ý, IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng cùng một mức chứng chỉ này lại được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau, gây sự bất bình đẳng.

Thống kê hiện nay cũng cho thấy nhiều ngành điểm chuẩn khoảng 28 nhưng cho cộng tới 1,5 điểm, khiến hàng nghìn thí sinh đạt 26,5-28 điểm vẫn không trúng tuyển chỉ vì không có điều kiện thi chứng chỉ có chi phí cao.

Tuy nhiên, bỏ điểm cộng không đồng nghĩa IELTS không còn giá trị trong xét tuyển đại học. Thí sinh vẫn có thể được quy đổi chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển nếu trường đại học có quy định chấp nhận hình thức này. Chứng chỉ IELTS khi đó được sử dụng để thay thế điểm môn ngoại ngữ theo phương án quy đổi của trường, không phải cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển.

Một lớp có 17 học sinh giành suất du học 4 châu lục, 18 em đạt IELTS từ 8.0 Tập thể lớp 12A6 ghi dấu với 18 học sinh đạt IELTS từ 8.0, một em đạt SAT tuyệt đối 1.600, 17 em giành suất du học đến 11 quốc gia và 100% trúng tuyển đại học.