“Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 lan tỏa những câu chuyện đẹp về người thầy

34 thầy, cô giáo tiêu biểu chia sẻ tâm tư với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo GĐXH – Chiều 9/11, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã gặp mặt, động viên và trao Bằng khen cho 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Đại diện các thầy, cô giáo bày tỏ cảm kích khi được tôn vinh và chia sẻ nhiều tâm tư, nguyện vọng.

12 năm tuyên dương 656 thầy cô giáo tiêu biểu

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" được triển khai từ năm 2015 nhằm tôn vinh những nhà giáo có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Sau 12 năm, chương trình đã tuyên dương 656 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên cả nước. Đó là những người bền bỉ bám trường, bám bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; giáo viên dạy trẻ khuyết tật, giáo viên là người dân tộc thiểu số và những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh tham gia giảng dạy, xóa mù chữ.

Năm 2026, từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức lựa chọn 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu để tuyên dương. Trong đó, có 14 giáo viên thuộc 8 dân tộc thiểu số gồm Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa.

Các thầy cô được xét chọn theo tiêu chí công tác tại vùng khó khăn, có sáng kiến thực chất và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Từ người đổi mới phương pháp dạy học, người thắp lên niềm vui trong từng tiết học, đến những thầy cô giữ gìn bản sắc văn hóa và bền bỉ vượt khó nơi vùng cao, hải đảo.

Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ (sinh năm 1972), công tác tại Trường Tiểu học Trương Lương, với 29 năm 9 tháng gắn bó với nghề. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP Huế có 6 năm 9 tháng công tác.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, mỗi thầy cô có một hành trình cống hiến riêng. Có người gần ba thập kỷ gắn bó với nghề, có giáo viên trẻ kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy; có người trở về công tác tại chính ngôi trường mình từng theo học. Nhiều thầy cô còn học tiếng đồng bào để gần gũi hơn với học sinh, hiểu hoàn cảnh từng em và phối hợp với phụ huynh chăm lo việc học.

Với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hành trình gieo chữ còn nhiều nhọc nhằn. Ngoài việc giảng dạy, các thầy cô phải vượt đường xa, vận động học sinh đến lớp, quan tâm cả bữa ăn, tấm áo và hoàn cảnh của từng em.

Lan tỏa những hoạt động thiết thực đến nhà trường

"Chia sẻ cùng thầy cô 2026" chuyển dịch từ "vinh danh, trao tặng" sang "đồng hành, tiếp sức toàn diện" cho người thầy. Bên cạnh hoạt động tuyên dương, chương trình năm nay triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thầy và trò. Nổi bật là hoạt động "Lớp học reo vui" tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng 240 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hơn 1.000 khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ giáo viên.

Chuỗi school tour "Lớp học reo vui" được triển khai trong tháng 9 và 10/2026. Tại các điểm trường khó khăn, Ban Tổ chức, đại sứ và tình nguyện viên cùng thầy cô làm mới không gian lớp học bằng các hoạt động trang trí, trải nghiệm. Giáo viên cũng được trao tặng các bộ công cụ phục vụ giảng dạy.

Các thầy, cô giao lưu tại chương trình

Chương trình còn tổ chức cuộc thi "Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô" trên nền tảng TikTok tạo không gian để học sinh, các thế hệ học trò chia sẻ kỷ niệm và gửi lời cảm ơn tới những người đã dìu dắt mình.

Tại chương trình, 34 giáo viên được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà từ Tập đoàn Thiên Long. Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay nhận được sự chung tay của nhiều đơn vị, cá nhân với tổng nguồn lực lên tới 5,6 tỷ đồng.

Năm 2026 có 34 thầy, cô tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"

Anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ mong muốn những hoạt động của "Chia sẻ cùng thầy cô" không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh mà còn tạo thêm nguồn động viên thiết thực, giúp các nhà giáo yên tâm công tác. Anh cũng kỳ vọng đoàn viên, thanh niên thể hiện lòng biết ơn thầy cô bằng sự nỗ lực trong học tập, lao động và những việc làm có ích cho cộng đồng.

Tại chương trình, phần giao lưu với các nhà giáo tiêu biểu đã mang đến nhiều câu chuyện xúc động về tình yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm với học trò. Qua đó, những nỗ lực thầm lặng của người thầy ở các địa bàn khó khăn tiếp tục được lan tỏa và trân trọng.