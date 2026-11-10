Giáo viên hợp đồng thấp thỏm chờ lương

Tiền lương mỗi nơi một kiểu

Sau khi ký hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026, cô Phạm Thị Thanh, giáo viên môn Ngữ văn tại Trường THCS Hồng Phong (xã Đức Châu), hiện nhận mức lương 5 triệu đồng/tháng. Cô là 1 trong 7 giáo viên vừa được nhà trường ký hợp đồng trong năm học này. Tuy nhiên, ngoài mức lương ghi trong hợp đồng, những chế độ khác như bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp vẫn chưa được xác định rõ.

"Đây là mức lương tôi đang ký với nhà trường. Còn mức lương Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả như thế nào thì tôi chưa biết chính xác", cô Thanh cho hay.

Cô và trò Trường THCS Hồng Phong, xã Đức Châu trong một giờ học trên lớp. Ảnh minh họa: CSCC

Theo ông Nguyễn Hải Đông, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Phong, việc được giao chỉ tiêu hợp đồng giúp nhà trường phần nào giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể về kinh phí và mức chi trả, trường đang tạm trả cho giáo viên 5 triệu đồng/tháng. Với những trường hợp phải dạy tăng tiết, nhà trường sẽ thực hiện chi trả theo hướng dẫn, dự kiến bằng 150% tiền lương của số tiết dạy thêm.

"Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường sẽ ký hợp đồng với thời hạn 9 tháng. Vì thế, trước mắt chúng tôi chưa biết mức chi trả chính xác là bao nhiêu. Giáo viên cũng băn khoăn về tiền đứng lớp và hỗ trợ đóng bảo hiểm, nhưng nhà trường chưa thể trả lời. Nếu chi trả trước mà sau này tỉnh không cho phép thực hiện thì nhà trường sẽ không có ngân sách để bù vào", ông Đông nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Con Cuông. Trong đợt tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm nay, địa phương được giao 24 chỉ tiêu cho 6 trường mầm non, tiểu học và THCS. Sau khi hoàn thành tuyển dụng, các trường đang tiến hành ký hợp đồng nhưng mức lương cụ thể vẫn chưa được xác định, trong khi nguồn kinh phí từ Sở GD&ĐT tạo chưa được cấp về xã.

Năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.200 giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 235. Ảnh minh họa: CSCC

Ông Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THCS Con Cuông, cho biết trong số 4 giáo viên vừa được trường ký hợp đồng, có 2 người ở địa phương, 2 người còn lại đến từ xã Anh Sơn và tỉnh Hà Tĩnh. Do phải thuê trọ gần trường để thuận tiện giảng dạy, thu nhập trở thành một trong những vấn đề khiến các giáo viên lo lắng.

Theo ông Hào, mức chi trả dự kiến với hệ số lương 2,34 cùng phụ cấp đứng lớp 80% sẽ phù hợp hơn với đặc thù địa bàn. Khi đó, thu nhập của giáo viên có thể đạt hơn 10 triệu đồng/tháng, giúp họ trang trải cuộc sống và yên tâm gắn bó với trường. "Giáo viên từ nơi khác đến công tác, phải thuê nhà, chi phí sinh hoạt khá lớn. Nếu mức lương không bảo đảm cuộc sống thì rất khó giữ chân họ lâu dài", Hiệu trưởng Trường THCS Con Cuông chia sẻ.

Đề xuất chi 97 tỷ đồng trả lương giáo viên hợp đồng

Không chỉ giáo viên mới được tuyển dụng đang chờ mức lương chính thức, nhóm giáo viên, nhân viên từng ký hợp đồng với các huyện, thị xã trước đây cũng gặp nhiều vướng mắc khi chuyển sang cơ chế hợp đồng mới.

Khoảng 30 giáo viên, nhân viên hợp đồng, từ mầm non đến THCS ở Cửa Lò rơi vào tình cảnh tương tự. Trước đây, nhóm lao động này được UBND thị xã Cửa Lò (cũ) ký hợp đồng dài hạn, hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp tương đương viên chức. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm ngoái, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Nghệ An giao biên chế trực tiếp về các trường học. Sự thay đổi này khiến những lao động hợp đồng do cấp huyện ký trước đó rơi vào tình cảnh khó khăn, tiền lương bị gián đoạn do không thuộc chỉ tiêu biên chế được giao.

Sở GD&ĐT Nghệ An đề xuất bố trí khoảng 97 tỷ đồng từ ngân sách để chi trả lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng tại các trường công lập. Ảnh minh họa: CSCC

Không có thu nhập ổn định trong thời gian dài, nhiều người phải chật vật xoay xở cuộc sống, vay mượn để trang trải những khoản chi tiêu thiết yếu. Trong đơn kiến nghị tập thể gửi các cơ quan chức năng đầu tháng 11, họ mong muốn sớm có phương án giải quyết đồng bộ, bảo đảm công việc và thu nhập ổn định, thay vì năm nào cũng thấp thỏm chờ ký hợp đồng ngắn hạn, trong khi các trường vẫn đang thiếu giáo viên.

Tại Trường THCS Nghi Hương, hiện có 5 giáo viên, nhân viên thuộc diện này. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, tổng mức lương chi trả trước đây cho nhóm lao động này khoảng 80 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể, trường mới chỉ ký hợp đồng về thời gian làm việc, còn mức lương vẫn chưa thể xác định. Điều khiến ông Sơn lo ngại là nếu những giáo viên đã có nhiều năm công tác chỉ được tính lương theo mức khởi điểm như người mới ký hợp đồng thì sẽ rất thiệt thòi. Bởi trong số này có người đã gắn bó với ngành Giáo dục hơn 20 năm. "Nhà trường mong muốn tỉnh có phương án chi trả phù hợp, trên cơ sở mức lương hiện hưởng, để bảo đảm quyền lợi cho những người đã có nhiều năm công tác", ông Sơn kiến nghị.

Theo thống kê, tỉnh này hiện còn hơn 200 giáo viên, nhân viên từng ký hợp đồng với các huyện (cũ). Đáng chú ý, mức chi trả trước đây giữa các địa phương không đồng nhất. Có nơi duy trì một mức lương cố định trong nhiều năm, thậm chí thấp hơn mức lương tối thiểu. Sự khác biệt này khiến việc xác định mức hưởng khi chuyển sang cơ chế hợp đồng mới càng trở nên phức tạp.

Liên quan đến những vướng mắc trên, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản gửi Sở Tài chính, đề nghị cấp ngân sách để chi trả tiền lương cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng. Tổng kinh phí dự kiến được đề xuất là 97 tỉ đồng. Theo phương án của sở này, giáo viên mới ký hợp đồng theo Nghị định 235 sẽ được chi trả theo mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp và bảo hiểm theo quy định. Đối với giáo viên, nhân viên từng ký hợp đồng với các huyện trước đây, mức chi trả được tính theo lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương cơ bản thì sẽ được tính theo bậc 1 của ngạch tương ứng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Đây được xem là phương án nhằm giải quyết những khác biệt về tiền lương giữa các nhóm lao động, nhất là những người đã có nhiều năm công tác nhưng chế độ trước đây chưa đồng nhất giữa các địa phương. Tuy nhiên, đến nay phương án kinh phí vẫn đang trong quá trình đề xuất. Trong khi các trường cần sớm có căn cứ để thực hiện chi trả, giáo viên vẫn phải chờ đợi một hướng dẫn thống nhất về tiền lương, phụ cấp và bảo hiểm.

Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc này không chỉ giúp các nhà trường chủ động bố trí kinh phí mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động. Bởi với giáo viên, một bản hợp đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng mức thu nhập và chế độ rõ ràng, đủ để họ yên tâm đứng lớp, gắn bó với nghề.

Ngày 4/9/2026, Sở GD&ĐT Nghệ An ban hành quyết định giao 2.253 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026 tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 và 2027. Việc phân bổ chỉ tiêu được thực hiện theo Quyết định số 3841 ngày 21/8/2026 của UBND tỉnh, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu tại các trường học. Theo hướng dẫn, hợp đồng lao động theo Nghị định 235 có thời hạn tối đa 9 tháng và kết thúc khi năm học khép lại. Đối với một số trường hợp đặc thù như hợp đồng không xác định thời hạn do UBND cấp huyện trước đây ký kết và hợp đồng do Tổ chức SOS Việt Nam ký, sau khi bàn giao cho các trường, thời hạn hợp đồng được quy định không quá 12 tháng.