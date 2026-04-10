Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng

Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực có đường biên, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới.

Về kịch bản ứng phó khi giá dầu thế giới có thể vượt ngưỡng 200 USD/thùng, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho hay, Bộ Công Thương đã xây dựng các phương án điều hành với nguyên tắc linh hoạt, kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp để vừa bảo đảm nguồn cung xăng dầu, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, về nguồn cung, Bộ sẽ chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước duy trì vận hành ở mức công suất cao nhất, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, giảm sự phụ thuộc vào một thị trường cung cấp nhất định.

Về công cụ điều hành giá, các biện pháp bình ổn sẽ được áp dụng tùy theo diễn biến thị trường. Khi cần thiết, cơ quan quản lý có thể phối hợp với Bộ Tài chính để điều chỉnh một số loại thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nhằm hạn chế tác động tăng giá trong nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thông tin tại họp báo. Ảnh: Cấn Dũng

Bên cạnh đó, để kiểm soát ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành nhằm ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là nhiên liệu phục vụ sản xuất. Công tác dự báo thị trường cũng sẽ được đẩy mạnh, cùng với việc cung cấp thông tin kịp thời để ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp.

Vì sao Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu giữa đêm?

Về việc một số kỳ điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thời điểm nửa đêm, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đây chỉ là giải pháp áp dụng trong những trường hợp đặc biệt, không diễn ra thường xuyên.

Ông Tuấn lý giải, thời điểm điều hành được lựa chọn nhằm bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới cũng như tuân thủ các quy định liên quan trong quá trình điều hành.

Hơn nữa, giá xăng dầu trên thị trường quốc tế biến động liên tục và thường được chốt theo chu kỳ giao dịch toàn cầu. Việc điều chỉnh vào cuối ngày giúp cơ quan quản lý cập nhật được dữ liệu mới nhất, từ đó xác định giá cơ sở sát thực tế hơn, giảm độ trễ của chính sách.

Buổi họp báo thường kỳ quý I/2026 do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân điều hành.

Bên cạnh đó, việc điều hành vào ban đêm cũng góp phần triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm. Đồng thời, cách làm này cũng giúp giảm thiểu tình trạng đầu cơ, lợi dụng chênh lệch giá trước và sau thời điểm điều chỉnh.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục ghi nhận các ý kiến phản ánh về những bất tiện có thể phát sinh đối với người dân và doanh nghiệp, từ đó nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh thời điểm điều hành giá theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn.

Nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đến khoảng tháng 5/2026

Thời gian qua, nguồn cung xăng dầu nhập khẩu từ khu vực Trung Đông chịu ảnh hưởng nhất định từ các diễn biến địa chính trị.

Tuy vậy, theo thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối, phần lớn các hợp đồng đã ký kết vẫn được thực hiện theo kế hoạch, không ghi nhận tình trạng hủy đơn hàng trên diện rộng. Một số lô hàng có chậm tiến độ do gián đoạn vận chuyển, song các bên liên quan đang tích cực phối hợp để sớm đưa hàng về Việt Nam.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh nhập khẩu với sản lượng lớn, đạt trên 3,2 triệu m³. Kết hợp với lượng tồn kho trong nước, nguồn cung xăng dầu hiện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng đến khoảng tháng 5/2026.

Theo ông Tuấn, các doanh nghiệp đã chủ động mở rộng và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một khu vực duy nhất.

Bên cạnh nguồn cung từ Trung Đông, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường nhập khẩu từ các thị trường khác để phục vụ hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước. Việc này góp phần giảm thiểu rủi ro, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong công tác điều hành thị trường.

Đối với nhiên liệu phục vụ ngành hàng không, lĩnh vực này chịu tác động rõ nét hơn từ biến động tại Trung Đông, đặc biệt là khi giá nhiên liệu bay Jet A1 có thời điểm tăng cao, kéo theo chi phí khai thác của các hãng hàng không gia tăng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương cùng sự phối hợp của các cơ quan liên quan và sự chủ động từ phía doanh nghiệp, nguồn cung nhiên liệu hàng không trong nước vẫn được duy trì ổn định, không làm gián đoạn hoạt động bay.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước khẳng định, dù chịu áp lực từ thị trường quốc tế, nguồn cung xăng dầu nói chung và nhiên liệu hàng không nói riêng vẫn được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, vận tải và tiêu dùng trong nước.



