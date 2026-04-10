Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ý

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026, ngày 9/4 của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết, nắng nóng tại khu vực miền Bắc năm nay xuất hiện sớm hơn so với quy luật.

Ngay từ ngày 31/3, nền nhiệt đã tăng cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Dự báo cao điểm nắng nóng năm nay sẽ rơi vào các tháng 4, 5, 6 và 7.

Ông Hữu cho biết: "Con số khoảng 1 tỷ kWh điện không phải là mức kỷ lục quốc gia, song là mức cao nhất từ đầu năm tính đến ngày 31/3. Đến ngày 7/4, phụ tải tiếp tục tăng cao hơn, chủ yếu do tác động của thời tiết nắng nóng".

Trước diễn biến này, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định. Trong đó, các hồ thủy điện lớn, đặc biệt tại miền Bắc, đang duy trì mực nước ở mức cao để sẵn sàng phục vụ cao điểm mùa khô. Đây cũng là lý do tỷ trọng thủy điện trong cơ cấu nguồn điện hiện nay đang thấp và sẽ được điều chỉnh khi bước vào mùa mưa lũ.

Đặc biệt, công tác bảo đảm cung ứng điện cho năm 2026 đã được chuẩn bị từ sớm với nhiều kịch bản khác nhau, nhằm ứng phó với biến động của phụ tải, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Cụ thể, từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện với phương án cơ sở dự kiến tăng trưởng phụ tải khoảng 8,5%, đồng thời xây dựng kịch bản cực đoan cho mùa khô có thể lên tới 14,1%.

Đến thời điểm hiện tại, tăng trưởng phụ tải tích lũy đạt hơn 6%, vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Tuy nhiên, đại diện Cục Điện lực nhận định, nhu cầu sử dụng điện phụ thuộc lớn vào yếu tố thời tiết. Do đó, việc xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, đặc biệt là hiệu ứng đảo nhiệt tại các đô thị lớn, có thể khiến phụ tải tăng đột biến, gây áp lực đáng kể lên hệ thống điện.

Về nguồn nhiên liệu, đầu tháng 4, PV GAS đã nâng công suất tái hóa khí từ hơn 7 triệu m³/ngày lên 9,5 triệu m³/ngày, qua đó tăng khả năng huy động các nguồn điện khí, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu điện trong các khung giờ cao điểm buổi chiều.

Đáng chú ý, vào 0 giờ ngày 7/4, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã chính thức vận hành thương mại sau khi hoàn tất các thử nghiệm kỹ thuật, bổ sung khoảng 1.300 MW cho hệ thống điện quốc gia.

Ở khâu lưới điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã thực hiện nâng cấp, thay thế và tăng công suất một số trạm 500kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình. Đồng thời, theo kế hoạch, đến ngày 15/5 sẽ đưa vào vận hành khoảng 18 bộ tụ bù ngang, góp phần nâng cao độ ổn định và khả năng truyền tải điện cho khu vực miền Bắc.

Bên cạnh các giải pháp về nguồn và lưới, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu điều chỉnh khung giờ cao điểm trong biểu giá điện theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng điện lớn chuyển dịch hoạt động sang giờ thấp điểm.

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, việc điều chỉnh này sẽ tác động đến các ngành sử dụng nhiều điện như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm…, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện, nhất là trong những khung giờ cao điểm.

Nói thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, để đảm bảo cung - cầu điện, đặc biệt trong mùa cao điểm thì vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng rất quan trọng. Theo đó, ngoài những giải pháp đã thực hiện nhằm đảm bảo nguồn cung điện, nếu có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cung và cầu trong việc tiết kiệm điện thì chắc chắn năm 2026 sẽ đảm bảo cung ứng tốt điện để phục vụ nhu cầu của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.