Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giới
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực có đường biên, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới.
Theo đó, văn bản đã được gửi tới Sở Công Thương các tỉnh, thành, đề nghị siết chặt công tác quản lý, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm phát sinh về xăng dầu.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nguy cơ thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ từ hoạt động thu gom, vận chuyển xăng dầu trái phép, theo phản ánh từ một số phương tiện truyền thông.
Bộ Công Thương cho biết, tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Trước thực tế này, Chính phủ và Bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, cơ quan quản lý đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành thị trường xăng dầu, bao gồm dự báo cung cầu, điều tiết nguồn hàng và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện thông tin về việc một số cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt ở Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Các đối tượng được cho là đã cải tạo phương tiện, lắp thêm thùng chứa để vận chuyển xăng dầu sang nước láng giềng tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.
Cơ quan chức năng cảnh báo, nếu không kiểm soát kịp thời, những hành vi này có thể gây ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ xăng dầu.
Vì vậy, Bộ Công Thương yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với công an, hải quan và bộ đội biên phòng để giám sát chặt chẽ hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cũng như trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy.
Các trường hợp có dấu hiệu găm hàng, bán số lượng lớn bất thường cho các đối tượng nghi thu gom xuất lậu cần được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.
Bên cạnh đó, các địa phương được đề nghị thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép; đồng thời vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho buôn lậu và gian lận thương mại.
Theo Bộ Công Thương, việc triển khai đồng bộ các giải pháp này nhằm kiểm soát hiệu quả thị trường xăng dầu tại khu vực biên giới, bảo đảm nguồn cung trong nước và góp phần giữ ổn định thị trường trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay.
