Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Double2T cùng dàn sao thắp sáng đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026

Câu chuyện nghệ thuật giàu chất điện ảnh

Tối qua 15/5/2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (Thái Nguyên) đã diễn ra chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây". Chương trình mang đến cho khán giả một đại tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa vùng Việt Bắc được kể lại bằng ngôn ngữ của giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, nghệ thuật trình diễn, xiếc đương đại cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Khai mạc Mùa du lịch năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh đất và người xứ Trà thân thiện, mến khách, giàu bản sắc.

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Thu Hoài, chương trình không đi theo mô-típ quen thuộc của những lễ khai mạc thiên về nghi thức hay ca nhạc đơn thuần, mà được xây dựng theo cấu trúc bán sử thi với ba chương: "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây", "Thanh âm gió ngàn" và "Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ", như ba dòng chảy cảm xúc dẫn khán giả đi qua thiên nhiên, lịch sử và khát vọng tương lai của Thái Nguyên.

Từ giao hưởng kết hợp 3D mapping, nhạc kịch Broadway, múa đương đại đến trình diễn drone light và đại cảnh thực cảnh, toàn bộ chương trình được dàn dựng như một bản giao hưởng nghệ thuật đặc biệt, khắc họa vẻ đẹp hồ trên núi, chiều sâu lịch sử "Thủ đô gió ngàn" ATK, bản sắc văn hóa trà, cùng diện mạo trẻ trung, hiện đại của du lịch Thái Nguyên hôm nay.

Chương trình là hành trình nghệ thuật giàu chất điện ảnh, nơi thiên nhiên, văn hóa và truyền thuyết Thái Nguyên hòa quyện trong ngôn ngữ giao hưởng, múa đương đại và công nghệ ánh sáng.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, NSƯT Lương Huy, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double2T, "em bé chất" Xệ Xệ, Việt Tú, Trường Linh… cùng sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật.

Dương Hoàng Yến hát tái hiện huyền thoại Chàng Cốc - Nàng Công

Mở màn là bản mashup Hello Vietnam - Về Thái Nguyên cùng anh, giọng hát của Mỹ Linh - NSƯT Lương Huy cùng dàn hợp xướng, sinh viên và vũ đoàn đã tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ.

Chương 1 "Bản giao hưởng: Hồ trên núi - Trà trong mây" mở ra hành trình nghệ thuật giàu chất điện ảnh, nơi thiên nhiên, văn hóa và truyền thuyết Thái Nguyên hòa quyện trong ngôn ngữ giao hưởng, múa đương đại và công nghệ 3D mapping. Phần hòa tấu "Thiên địa giao hòa" mang màu sắc giao hưởng hiện đại hòa quyện âm hưởng dân gian vùng Việt Bắc, mở ra không gian huyền ảo về thuở khai thiên lập địa của hồ núi, đồi chè và đại ngàn Thái Nguyên.

Từ huyền tích thiên nhiên, chương trình đưa khán giả bước vào đời sống văn hóa bản địa với hát Then cổ Kỳ Yên Pảo Phúc, tiếng đàn Tính, những hoạt cảnh lao động và vũ điệu hái chè mềm mại giữa không gian đồi chè Tân Cương xanh ngát. Không chỉ tái hiện vẻ đẹp "đệ nhất danh trà", màn trình diễn còn cho thấy cách Thái Nguyên biến văn hóa bản địa thành trải nghiệm du lịch giàu bản sắc.

Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của chương 1 là trường đoạn nhạc kịch "Chuyện tình Chàng Cốc - Nàng Công được dàn dựng như một thước phim huyền thoại giữa mặt hồ và đại ngàn Thái Nguyên.

Trên nền visual mapping màn nước cùng ánh sáng sân khấu hiện đại, bản khí nhạc "Tình yêu", "Bài hát tình yêu" qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến và Trường Linh, tiết mục múa "Chia cách" hay ca khúc "Cô đơn" đã tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa dữ dội.

Sự kết hợp giữa nhạc kịch Broadway, kịch múa, xiếc đương đại và công nghệ 3D mapping khiến câu chuyện tình Chàng Cốc - Nàng Công hiện lên đầy mê hoặc, đẩy cảm xúc liên tục lên cao trào. Hình ảnh nàng hóa dòng sông, chàng hóa ngọn núi không chỉ khắc họa tình yêu bất tử mà còn tôn lên vẻ đẹp thơ mộng, huyền ảo của "du lịch hồ trên núi" - nét đặc trưng của Thái Nguyên.

Diva Mỹ Linh với "Huyền thoại Hồ Núi Cốc".

Khép lại chương diễn, ca khúc "Huyền thoại Hồ Núi Cốc" qua giọng hát của Mỹ Linh cùng đại cảnh sân khấu chia đôi giữa giông bão và ánh trăng đã để lại dư vị đẹp như cổ tích, dẫn khán giả bước vào miền "hồ trên núi - trà trong mây".

"Thanh âm gió ngàn" kể lịch sử Thái Nguyên hùng tráng, đầy tự hào

Chương 2 "Thanh âm gió ngàn" đưa khán giả ngược về đại ngàn Việt Bắc – nơi những thanh âm hào hùng của lịch sử vẫn còn vang vọng giữa núi rừng.

"Người là Hồ Chí Minh" qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Lời bình với hình ảnh "ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải" khiến hình tượng Bác Hồ hiện lên như một ký ức sống giữa đại ngàn Việt Bắc.



"Đường lên phía trước" qua giọng hát của Hoàng Hải kết hợp cùng tốp ca nam và đại cảnh hành quân khiến sân khấu như sống lại không khí của những năm tháng kháng chiến. Những đoàn quân bước đi trong ánh sáng, những lá cờ tung bay và chuyển động đội hình liên tục tạo nên cảm giác như một "dòng chảy lịch sử" đang chuyển động ngay trên sân khấu.

Một trong những tiết mục tạo nhiều cảm xúc là "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm. Bài hát mang tinh thần tự hào dân tộc đặt trong tổng thể chương trình trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Không chỉ dừng ở việc tái hiện lịch sử, chương 2 khéo léo lồng ghép quảng bá du lịch về nguồn của vùng ATK Thái Nguyên. Những lớp hình ảnh núi rừng Việt Bắc, lán Nà Nưa, những cung đường lịch sử hay không gian đại ngàn liên tục xuất hiện qua visual sân khấu khiến ATK trở thành điểm đến giàu cảm xúc và chiều sâu văn hóa.

Khát vọng vươn lên

Sau hai chương diễn giàu chất thơ và âm hưởng sử thi, chương 3 "Khúc tráng ca - Vùng đất diệu kỳ", khẳng định về một Thái Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ.

Tiết mục "Hồ trên núi" qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ giống như cây cầu nối giữa chất thơ của chương đầu và tinh thần hiện đại của chương cuối. Ngay sau đó, "Hữu tình Hồ Ba Bể" với phần thể hiện của NSƯT Lương Huy và Anh Thơ tiếp tục mở rộng không gian vùng Việt Bắc bằng chất nhạc mềm mại, giàu tính du ca.

Đến "Xập xình xập xình", sân khấu thực sự "bùng nổ". Sự xuất hiện của Double2T đã kéo chương trình sang một nhịp điệu hoàn toàn khác: trẻ trung, hiện đại và đậm hơi thở vùng cao. Chất rap kết hợp âm hưởng dân gian miền núi khiến tiết mục vừa gần gũi với khán giả trẻ, vừa giữ được tinh thần bản địa.

Khép lại chương trình là mashup "Việt Nam tươi đẹp & Thái Nguyên bừng sáng" qua phần trình diễn của Việt Tú, Võ Hoài Anh, Trường Linh cùng tốp ca, Vũ đoàn PL, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Trong không gian âm nhạc rộn ràng, ánh sáng sân khấu, pháo hoa và hàng nghìn khán giả hòa chung cảm xúc, tiết mục như một lời chào tươi mới gửi tới mùa du lịch mới của Thái Nguyên.

Không chỉ khép lại một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình còn mở ra hình ảnh một Thái Nguyên trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên - nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng tạo nên sức hút riêng của vùng đất "đệ nhất danh trà".

1.000 đôi sạp xác lập kỷ lục Việt Nam Một trong những khoảnh khắc ấn tượng và giàu cảm xúc nhất trong đêm khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 là màn trình diễn nhảy sạp cộng đồng với 1.000 đôi sạp, chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam về màn trình diễn nhảy sạp lớn nhất cả nước. Giữa không gian âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ, hàng nghìn người dân, du khách cùng nắm tay hòa mình vào những nhịp sạp rộn ràng, biến quảng trường thành một lễ hội văn hóa cộng đồng thực sự.

