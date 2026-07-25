Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ nguyên nhân sai phạm điểm thi tại Tuyên Quang, Quảng Trị

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7, dữ liệu điểm thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. (Nguồn: VGP)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, còn có một số trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận nhưng chỉ phát hiện sau khi thi (do thí sinh khác tố cáo).

Còn có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị).

Bộ nhìn nhận, nguyên nhân bởi công nghệ phát triển rất nhanh trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ, một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm. Sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra sớm 2 tuần so với mọi năm. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng 1/7, dữ liệu điểm thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo phân tích dữ liệu được công bố, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của toàn tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một dải 328 thí sinh có số báo danh liền nhau. Nhóm thí sinh này có phổ điểm rất cao và đồng đều. Điểm trung bình đạt 9,55 và cứ khoảng 2,2 thí sinh lại có một em đạt điểm 10.

Kết quả điều tra sơ bộ xác định, trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo giám thị cho thí sinh chép bài và bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn các thí sinh làm bài môn toán.

Tính tới thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can liên quan tới vụ án về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, cơ quan công an.

Vụ việc được chuyển về Cơ quan An ninh, Bộ Công an, tiếp tục điều tra, làm rõ về trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tại Quảng Trị, phản ánh của thí sinh cho thấy, giáo viên vào hướng dẫn thí sinh trong phòng thi làm bài tại Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc, gồm: Ông Trần Đức Lực (SN 1979) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), giáo viên Trường THPT Lê Trực. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.