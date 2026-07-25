Sắp xếp hơn 11.000 trường học, hơn 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển

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Thông tin trên được Bộ GD&ĐT nêu trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 ban hành ngày 22/7.

Chính phủ đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, những nơi có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, tương đương giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước 30/8/2026.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau sắp xếp, dự kiến trên 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, phân công lại. Trong số này, khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.

(Ảnh minh họa)

Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát toàn diện mạng lưới trường lớp học, trọng tâm là xử lý các điểm trường lẻ, các cơ sở quy mô nhỏ, phân tán hoặc không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đến ngày 31/12/2025, 34/34 tỉnh, thành phố hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh An Giang hoàn thành sáp nhập 238 đơn vị thành 119 trường mới, giải thể 22 trường và 3 điểm lẻ, qua đó xóa được 60 phòng học tạm, học nhờ so với năm học trước. Tỉnh Quảng Ninh giảm mạnh tới 49,12% số cơ sở giáo dục công lập (giảm 280/570 cơ sở) và thực hiện dành quỹ đất sạch, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ưu tiên cho giáo dục.