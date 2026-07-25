Học sinh cả nước sẽ có đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8

Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu rà soát, chỉnh lý, cập nhật các nội dung liên quan đến địa danh, địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, Bộ chỉ đạo các đơn vị bảo đảm phát hành đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa đến học sinh trước ngày 15/8.

Học sinh cả nước lần đầu tiên sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho việc đấu thầu, in và phát hành sách giáo khoa đã được triển khai từ cuối năm 2025. Ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quyết định sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc, đơn vị đã tổ chức in và phát hành theo kế hoạch.

Năm học 2026-2027, cả nước có hơn 19 triệu học sinh phổ thông. Để đáp ứng nhu cầu, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi, in và phát hành hơn 200 triệu bản sách giáo khoa, bảo đảm đủ sách cho tất cả môn học, lớp học và cấp học, kể cả các chuyên đề tự chọn.

Tính đến ngày 20/7, hơn 99% số sách giáo khoa theo kế hoạch đã được nhập kho, trong khi trên 85,2% tổng số sách đã được chuyển đến các địa phương.

Bên cạnh nguồn sách theo kế hoạch, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang in bổ sung lượng sách dự phòng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát sinh do thiên tai, lũ lụt hoặc biến động dân cư làm tăng số lượng học sinh ở từng địa phương, góp phần bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa trong mọi tình huống.

Theo kế hoạch, trước ngày 15/8, học sinh cả nước sẽ được cung ứng đầy đủ sách giáo khoa các môn học và sách bài tập theo nhu cầu.

Hiện sách giáo khoa được phát hành thông qua hệ thống chi nhánh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại các vùng cùng mạng lưới các công ty phát hành ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó chuyển đến các công ty sách - thiết bị giáo dục địa phương và các cơ sở giáo dục.

Ngoài hệ thống phát hành truyền thống, đơn vị còn cung ứng sách qua các cửa hàng bán lẻ và kênh bán trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay, tiến độ in, nhập kho và xuất kho được theo dõi, điều tiết hằng ngày; lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hệ thống in và phát hành để bảo đảm sách giáo khoa đến tay học sinh đúng tiến độ, phục vụ năm học mới.